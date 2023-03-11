В Англии внезапный медиаскандал с Гари Линекером в центре. Ведущий главной футбольной программы страны, Match of the Day на BBC, отстранен от эфира – за мнение о действиях правительства в отношении нелегальных мигрантов.

Участники программы поддержали Линекера и отказались приходить в эфир.

Правительство Великобритании выступает против мигрантов – а Линекер вспоминает Германию 1930-х

Вот где корень проблемы.

7 марта правительство Великобритании представило план по сокращению числа нелегальных мигрантов – в частности тех, кто прибывает на плотах через Ла-Манш.

Если законопроект примут, такие мигранты: а) не получат в стране убежища, б) будут высланы из Великобритании, в)получат запрет на въезд и не смогут оформить гражданство в будущем.

Линекер высказался в твиттере: «Это невероятно жестокая политика, направленная против наиболее уязвимых людей, с риторикой, которая не отличается от той, что использовалась Германией в 30-е годы. Или со мной что-то не так?» Он также считает, что Великобритания принимает гораздо меньше беженцев, чем другие крупные европейские страны.

• BBC сообщил, что провел с Гари «откровенную беседу», и сослался на то, что он – внештатный сотрудник. Поэтому Линекер не обязан следовать принципу беспристрастности, который декларирует BBC.

• Министр внутренних дел Суэлла Браверманн отреагировала мрачно: «Нет пользы в том, чтобы сравнивать наши меры – законные, соразмерные, сострадательные – с Германией 1930-х годов. Думаю, что в этом вопросе мы на стороне британцев».

• Заместитель председателя Консервативной партии Ли Андерсон высказался жестче: «Это просто еще один пример того, насколько эти звезды, которым переплачивают, оторваны от избирателей. Вместо того, чтобы читать лекции, господин Линекер должен зачитывать футбольные результаты и трясти чипсами».

• Член парламента от Консервативной партии Крейг Макинли назвал комментарии Линекера позорными и предложил BBC уволить его.

Увольнять не стали, но от работы отстранили.

Как BBC объяснила отстранение, и что из этого вышло

Вот как отреагировала телекомпания: «BBC пообщалась с Гари и его командой. Мы заявили, что считаем его недавнюю активность в социальных сетях нарушением наших правил. BBC решила, что он не будет ведущим Match of the Day до тех пор, пока у нас не будет согласованной и четкой позиции относительно использования им социальных сетей».

В BBC дистанцируются: «Мы говорили, что он должен держаться подальше от партийных политических вопросов или политических споров».

Пирс Морган появился и тут с запоминающимися цитатами: «Как жалко и бесхребетно. Напомню, что BBC требовала от Линекера сделать политические заявления о ситуации с правами человека в Катаре перед началом недавнего чемпионата мира. Теперь выражение своего мнения в Британии считается правонарушением. Какая же жалкая ситуация».

Морган также посоветовал Линекеру «послать BBC на ###» и привел себя же в пример – как он сделал с ITV после критики Меган Маркл.

У BBC недавно уже были проблемы с Линекером – из-за твита про российские деньги

Контекст той ситуации очень любопытен.

В феврале 2022-го министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. «А вернет ли ее партия деньги российским спонсорам?» – отреагировал в твиттере Линекер.

В октябре Отдел жалоб Британской радиовещательной корпорации установил, что комментарий нарушил правило беспристрастности, а Линекер подчеркнул «предполагаемую непоследовательность в подходе партии консерваторов в то время, когда отношения между Великобританией и Россией были предметом серьезных общественных дебатов».

Отдел заявил, что Линекер как одна из главных звезд BBC несет особую ответственность, хоть на него и не распространяются ограничения, касающиеся журналистов. Сам Линекер указал на то, что комментарий относился к футболу, а руководство согласилось с его позицией, отметив, что мысль была сформулирована в виде вопроса, а не утверждения.

И что теперь? Никто не хочет идти на место Гари, все за него

Привычные гости Линекера в Match of the Day на этот раз не придут на программу. Иан Райт и Алан Ширер написали об этом в твиттере, уточнив, что сообщили об этом и BBC. Позитивно на твит Райта отреагировали Гари Невилл и Бен Фостер. Майка Ричардс согласился с коллегами, хоть и не планировался быть гостем на этой неделе – заверил, что отказался бы в любом случае.

Телеведущая Алекс Скотт в ответ на вопрос о замене Линекера в твиттере приложила гифку с надписью «не я». Джермейн Дженас отписался там же – он поддерживает Линекера. Про отказ Марка Чепмена написал обозреватель Daily Mail Мэтт Хьюз.

А букмекеры в Великобритании уже развлекаются: принимают ставки на то, кто будет следующим ведущим программы. Все-таки лидирует Дженас, который уже давно стал телеведущим (а недавно вел, например, церемонию The Best). Среди фаворитов также Чепмен и Габби Логан – они уже успешно заменяли Линекера.

Далее четверка экс-футболистов, чьи шансы не очень высоки, но имена звучные – Майка Ричардс, Рой Кин, Гари Невилл и Джейми Каррагер.

Проблема миграции в Великобритании – все так серьезно?

Sky News со ссылкой на данные правительства рассказывал: в 2022-м через Ла-Манш на небольших лодках в Великобританию переправились рекордные 45 728 человек. Число перевалило за 40 тысяч уже в ноябре, когда в десятых числах было замечено около тысячи албанцев, иранцев и афганцев на 22 небольших лодках.

За год до этого нелегальных мигрантов прибывало около 29 тысяч. Даже в 2019-м число было еще не так велико, но и тогда оно считалось внушительным – более 13,5 тысячи.

Ситуация всерьез беспокоила правительство, так как решение проблемы миграции было приоритетным после Брексита. Суэлла Браверманн называла нелегальную эмиграцию вторжением на южное побережье.

Такие путешествия всегда опасны для мигрантов. Например, в сентябре ВМС Франции спасли 190 человек, застрявших в проливе. В ноябре службы вытащили еще 140 мигрантов. В декабре у берегов Великобритании затонула лодка, но почти все люди были спасены. И такие истории регулярно повторяются.

При этом миграционный вопрос сказывался на отношениях между британскими и французскими властями: англичане обвиняли соседей в недостаточно эффективной борьбе с потоком незаконных эмигрантов. Ситуация обострилась в ноябре 2021-го, когда погибли 27 беженцев из Ирана и Ирака, которые пытались пересечь пролив на надувной лодке.

Тогда же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал в твиттере письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, где еще и обвинил во всем французов. Тот назвал поступок Джонсона несерьезным, недоумевая, как лидеры стран могут обсуждать такие вопросы через твиты и подобные публичные письма.

Уже в ноябре при новом премьер-министре Великобритании Риши Сунаке проблема сдвинулась с места: страны заключили соглашение, по которому Великобритания выплатит Франции $74,5 миллиона за 2022-2023 годы, чтобы соседи нарастили штат сотрудников, обеспечивающих безопасность на побережье Ла-Манша – для предотвращения незаконной миграции.

Сунак и Макрон встретились в марте 2023-го. Результат встречи – в том числе и решение вопроса миграции с выплатами Великобритании для Франции до 2026-го.

Важнейший шаг в отношениях между странами сделан. Теперь Англия может обсудить и Линекера.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; BBC; globallookpress.com/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency, Steve Finn/XinHua, Oliver Weiken/dpa, IMAGO/Ben Early/News Images