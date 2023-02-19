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«Барса» сэкономила «Реалу» 10 млн евро на трансфере Роналдо. Как так вышло?

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Игры разума.

Роналдо перешел из «Интера» в «Реал» в конце августа 2002 года – под занавес летнего трансферного окна. Сумма трансфера составила 45 млн евро, но фактически мадридский клуб заплатил за бразильца на 10 млн евро меньше.

Как ни странно, «Реалу» в этом помогла «Барселона».

Как так вышло?

Историей поделился журналист Зак Лови, сославшись на книгу Сида Лоу «Страх и ненависть в Ла Лиге».

В последние часы летнего трансферного окна «Реал» в срочно искал средства для приобретения Роналдо. Деньги могли прийти от «Барселоны», которая как раз предложила 15 млн евро за Фернандо Морьентеса. Но за два часа до дедлайна сделка сорвалась – стороны не договорились по условиям контракта. «Реал» рисковал упустить бразильца, что было только на руку «Барсе».

К тому моменту «Интер» уже купил Эрнана Креспо, и президент клуба Массимо Моратти не хотел держать в клубе сразу двух звездных форвардов. Из-за того, что «Реал» не смог продать Морьентеса, шансы «Интера» избавиться от Роналдо таяли на глазах. Пришлось пойти на уступки – в итоге «Реал» заплатил за Роналдо не 45 млн евро, а 35. При этом клубы договорились, что «Реал» в дальнейшем либо отдаст «Интеру» Сантьяго Солари или Стива Макманамана, либо доплатит бонусом 10 млн евро.

Ожидалось, что в рамках сделки по Роналдо в «Интер» в январе 2003 года перейдет именно Солари. Но переход сорвался, а «Интер» так и не получил от «Реала» 10 млн евро (почему – неизвестно). Солари оказался в «Интере» только 2,5 года спустя, но трансфер уже не имел ничего общего с переходом Роналдо.

Как проходили переговоры по Роналдо?

Тяжело. 

Сделку удалось закрыть только за несколько минут до закрытия трансферного окна – хотя слухи о настойчивом интересе к Роналдо со стороны «Реала» появились еще за несколько недель до этого.

За неделю до закрытия трансферного окна «Реал» даже объявил, что отказывается от сделки. Но Роналдо ответил, что в любом случае намерен уйти из «Интера» – это побудило мадридцев вернуться к переговорам.

Роналдо ждал результатов в штаб-квартире «Интера». Снаружи в это время собралось около двух сотен фанатов миланского клуба, которые активно протестовали против перехода бразильца.

Срыв сделки с «Барсой» по Морьентесу еще сильнее усложнил процесс. Есть версия, что Жоан Гаспар (тогда – президент «Барсы») специально сорвал трансфер Морьентеса, чтобы помешать «Реалу» приобрести Роналдо. Мотивация Гаспара, по мнению Лоу, состояла в том, чтобы отомстить мадридцам за трансфер Фигу, случившийся двумя годами ранее.

Месть Гаспара провалилась – «Интер» и «Реал» все же нашли компромисс и ударили по рукам. 

«Это счастливый день для «Реала». Мы очень рады, что подписали контракт с одним из лучших игроков мира, – говорил спортивный директор «Реала» Хорхе Вальдано после трансфера. Тогда же Хорхе подчеркнул, что без огромного желания бразильца ничего бы не вышло. – Он был готов к сокращению зарплаты и с большим энтузиазмом отнесся к возможности играть за «Реал».

***

Судьба участников той сделки сложилась по-разному. Морьентес летом 2003 года перешел в «Монако» и в первом же сезоне дошел до финала ЛЧ. Креспо не прижился в «Интере» и через год укатил в «Челси». Правда, в 2006-м Эрнан все же вернулся в «Интер» и провел там три года. Роналдо выдал неплохой отрезок в «Реале»: в общей сложности сыграл 177 матчей, в которых забил 103 мяча.

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Фото: East News/CHRISTOPHE SIMON / AFP; Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts, AllsportUK, Tim De Waele

3 комментария

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IronTankograd
Барса хотела как хуже, а получилось не как всегда
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Кайрат Кырбасов
Ответ NartApsua
Уже сколько лет прошло, а я до сих пор расстроен, что один из моих любимейших игроков детства Морьентес тогда не перешёл в мою любую Барселону))
Да, гол Морьентеса Реалу, в футболке Монако, на Бернабеу....
Плюс, если не ошибаюсь, он тогда Касильясу пообещал, что забьёт
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NartApsua
Уже сколько лет прошло, а я до сих пор расстроен, что один из моих любимейших игроков детства Морьентес тогда не перешёл в мою любую Барселону))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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