Неймар после «Баварии» сыграл в покер и ночью поужинал в «Макдональдсе». Хотя Мбаппе призывал соблюдать режим сна и питания

«ПСЖ» проиграл «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а Неймар только однажды попал в створ, получил желтую карточку и покрутил у виска перед Паваром, когда тот удалялся. Что бразилец сделал после матча – обсуждается больше, чем его игра в плей-офф ЛЧ.

«ПСЖ» уступил, а Неймар сыграл в покер и прогулялся в «Макдональдс»

• Ней сыграл в покер на следующий день после матча. По данным RMC Sport, бразилец поучаствовал в турнире European Poker Tour в Париже – там он был замечен дважды. Участие стоит 10 тысяч евро. Организатор – PokerStars, с которым у Неймара контракт.

Из главного турнира бразилец вылетел, во втором дне турнира поучаствовал, войдя в топ-50.

• Той же ночью после турнира Неймар сходил в «Макдональдс» с друзьями – фото выложил его приятель, подписавший пост «Приучаем его делать нормальные вещи».

Важная деталь – после «Баварии» Мбаппе говорил о важности спортивного режима.

«Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали», – заявил Килиан Мбаппе в эфире Canal+ после игры с «Баварией».

Покерный турнир Неймара начался в 22:30 по местному времени. Ночью он питался в «Макдональдсе».

Неудивительно, что такие развлечения оценили не все.

Гальтье отреагировал сдержанно

Перед игрой с «Лиллем» главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье несколько раз призвал не связывать «правильные слова Мбаппе» и фотографию Неймара из ресторана с фаст-фудом» и подтвердил, что обсуждал этот вечер с бразильцем: «Ней увлечен покером, он имеет право играть в выходной день. Я сказал ему, что думал об этой фотографии. Разговор останется между ним и мной», – добавил тренер.

Неймар хочет заниматься покером и после окончания карьеры, уже давно дружит с лучшим учителем

Коротко о любви Неймара к покеру.

• Во время ЧМ-2014 он наблюдал за игроками в покер, а потом стал учиться у них.

• Выиграл предварительный турнир PokerStars в Вегасе и в 2016-м мог поучаствовать в главном покерном турнире мира – Мировой серии. Но в те же даты проходила Олимпиада, где Неймар забил решающий послематчевый пенальти в финале и впервые с Бразилией выиграл золото.

• В 2018-м шестое место на офлайновом турнире BSOP из почти 300 игроков и выиграл $21 тысячу.

• В конце 2021-го Неймар сыграл на четырех турнирах Winter Series. В трех не дошел до призов, но в четвертом выступил в турнире с 192 игроками, заплатив за вход 1050 долларов, и стал третьим.

• Летом 2022-го Неймар впервые поучаствовал в Мировой серии, хотя и был активен, неоднократно рисковал. Еще его чуть не выгнал охранник – принял за зрителя. До этого в мае Неймар занял 74-е место из 140 участников на Европейском покерном туре EPT Monte Carlo. На втором турнире стал 29-м из 75.

• Неймар сравнивает футбол с покером из-за концентрации, которая нужна и там и там: в футболе важно уметь читать игру и понимать, как нужно атаковать, в покере – аналогично. В «Барсе» он играл в покер с Пике, в «ПСЖ» – с Навасом и Паредесом, особенно в Португалии в финальных стадиях ЛЧ в ковидный год. И считал так: «Это способ сплотить команду».

Как выглядят нервы при игре в покер Неймар уже рассказывал: «Даже не знаю, что хуже: пенальти в финале или блеф при огромном банке».

• После футбольной карьеры планирует путешествовать и участвовать в турнирах. Сейчас это получается далеко не всегда из-за плотного графика. Но у Неймара есть уверенность, что он прибавит в покере, когда оставит футбол.

• «Покером» Неймар даже назвал свою собаку. Двух других зовут Флеш (ну, тут все ясно) и Труко (это карточная игра в Бразилии).

• А еще с Неймаром подружился главный покерист Бразилии – Андре Аккари. Они познакомились еще в 2015 году. Тогда PokerStars подружил двух звезд, чтобы Аккари научил Нея играть в покер.

Аккари вспоминал: «Барселона» обыграла «Баварию» 3:0, Неймар забил, а потом шла пресс-конференция, где он сидел с президентом PokerStars. И Неймар назвал меня кумиром в покере. Он заметил меня в зале, потом подошел и обнял со словами: «Чувак, я смотрел все твои видео с анализом раздач.

Так началась наша дружба, и он стал больше, чем кумиром».

Следующие недели – серьезное испытание для «ПСЖ» и Неймара

Фанаты «ПСЖ» критикуют Неймара. Тем более на фоне трех поражений подряд в трех разных турнирах: от принципиального соперника «Марселя» с вылетом из Кубка, и вчистую от «Монако», и вполне по игре от «Баварии».

Дальше тоже очень непросто:

• Да, сначала будет «Лилль», которому «ПСЖ» отгрузил 12 голов в двух последних матчах. Но сейчас «Лилль» с октября проиграл лишь однажды в 13 играх.

• Затем будет «Марсель», да еще и в гостях.

• Потом «Нант», который вообще не пропускает – из последних восьми матчей в Лиге 1 он семь отыграл всухую. И еще не проиграл в Турине в Лиге Европы.

• А следом за ним – ответная игра с «Баварией».

Впереди очень интересные три недели.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Diego Ribas/Keystone Press Agency, Joan Valls/ZUMAPRESS.com, Erahel Patrasso/Xinhua