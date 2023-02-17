«Не хочу побед 1:0, вы меня выбешиваете этой ерундой». Аллегри горит после неудачи в ЛЕ

Похоже, у «Юве» отняли пенальти на 97-й.

«Ювентус» все же опередил «Маккаби» в борьбе за третье место в группе ЛЧ-2022/23, но теперь наметились проблемы в Лиге Европы. Команда Массимилиано Аллегри дома не обыграла «Нант» (1:1), который идет 13-м в чемпионате Франции.

«Юве» был острее (14 ударов против 7 у «Нанта»), но для победы этого не хватило. Хотя на 97-й минуте туринцы претендовали на пенальти: показалось, что Фабьен Сантонз сыграл кистью, когда Бремер бил по воротам с полутора метров.

Главный арбитр Жоау Педру Пиньейру смотрел повтор по совету ВАР, но решение не изменил (редчайший случай). Увидел фол самого Бремера перед тем, как мяч попал в руку Сантонзу.

Это уникальная ситуация даже для опытного Массимилиано Аллегри: «Сегодня было решение, которое нужно принять. Я думаю, что это первый случай, когда судья обратился к ВАР [чтобы проверить пенальти], а затем зафиксировал фол в атаке. Что-то ненормальное».

В этом сезоне у «Юве» совсем не клеится в еврокубках: лишь одна победа (над «Маккаби» 3:1) в семи матчах.

Похоже, у «Юве» отняли пенальти

Объясняет бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев.

«Конечно, гол бы никто не отменил. Контакт в руках вполне естественный, без очевидного толчка соперника.

Рука поднята вверх, увеличивает площадь тела. И еще вопрос, какую карточку показывать. Мяч в полутора метрах от линии ворот. Но вратарь был на месте и ждал удара. Поэтому мнение понятное: 11-метровый и желтая карточка».

«У меня всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака». Аллегри уже забыл про арбитра, но тут его выбесили журналисты

После игры с «Нантом» эксперты студии Sky Sport Italia предположили, что «Ювентус» при Аллегри начинает играть на удержание счета, если забивает первым. Это вывело тренера из себя.

«Никогда не говорил, что хочу побед «Ювентуса» со счетом 1:0, вы меня выбешиваете этой ерундой. Это клише, что я хочу побед со счетом 1:0, это неправда.

Все просто, посмотрите на всю статистику моих команд. У меня всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака. От статистики не убежишь. Посмотрите на результаты «Милана» и «Ювентуса».

Мои команды всегда забивали по 70-80 голов за сезон. Проблема в том, что вы много болтаете ни о чем, а я говорю о цифрах. Я знаю, что вам нужно сидеть тут и болтать ни о чем, чтобы время эфира заполнить, но я этим не занимаюсь.

Вы придумали это, создали историю, а затем начали ее распространять. Вы видите абстрактное, я вижу конкретное. У вас есть вся статистика, изучите ее», – возмутился Аллегри.

Аллегри прав насчет статистики?

На дистанции в 10 сезонов «Милан» и «Ювентус» Аллегри трижды забивали больше всех, столько же раз были третьими, еще дважды была вторая атака в лиге.

Но случились и два грустных сезона: «Милан»-2012/13 забил только 67 голов – пятая атака в чемпионате, а «Ювентус»-2021/22 – вообще 57, лишь 11-е место в Серии А.

«Мои команды всегда забивали по 70-80 голов за сезон», – еще один тезис Аллегри. И тут можно поспорить: 7 сезонов из 10. Иногда закидывали 65 мячей, 67 и даже 57 (это все тот же сезон-2021/22).

С обороной Аллегри добился лучшего результата аж 7 раз из 10. Еще были сезоны со второй, третьей и даже четвертой защитой (помним про Серию А-2021/22).

Итого: Аллегри прав примерно на 70%.

Фото: globallookpress.com/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino / Stringer