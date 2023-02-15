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«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

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Клуб даже не отрицает.

Новый скандал с участием «Барселоны»: оказалось, что клуб платил вице-президенту испанского судейского комитета.

Разбираемся, что об этом известно.

Суть обвинений: платили чиновнику аккурат до его ухода с должности. Есть и его версия

На радио SER Catalunya сообщили, что «Барселона» с 2016-го по 2018-й платила компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре – он тогда был вице-президентом Технического судейского комитета RFEF, испанской федерации футбола.

Общая сумма – 1,4 млн евро. В первые два года компания Негрейры получала по 500+ тысяч евро, в 2018-м – чуть больше 318 тысяч. Последний раз платили в июне 2018-го – совпало с приходом нового состава комитета и уходом Энрикеса Негрейры.

Дело расследует прокуратура Каталонии. Негрейра уже дал показания: заявив, что это выплаты за устные консультации – в том числе о том, как игроки должны вести себя с каждым арбитром, а не за то, чтобы судьи относились к «Барсе» более лояльно.

Однако экс-чиновник не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих, что он оказывал консультационные услуги «Барселоне».

«Барселона» признала сотрудничество. Источники говорят, что начали очень давно 

Каталонские журналисты уже приводят слова президента Хосепа Бартомеу, который был президентом клуба в тот период.

Он заявил для SER Catalunya, что такое сотрудничество практикуют давно – начали еще до того, как сам Хосеп пришел в клуб вместе с Жоаном Лапортой в 2003-м.

Версию Бартомеу подтвердил Сандро Росель – президент «Барселоны» в 2010-2015-м. Источники издания добавляют, что так сотрудничать с компанией Негрейры правда начали еще при президенте Жоане Гаспаре в начале 2000-х.

Действующий глава клуба Жоан Лапорта пока не комментировал обвинения, но «Барселона» выпустила обезличенный оперативный ответ на обвинения. Как ни странно, клуб фактически все подтвердил.

Вот полный текст заявления клуба:

«1. «Барселона» в прошлом пользовалась услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчеты об игроках низших лиг в Испании для технического секретаря клуба;

2. Отношения с тем же внешним поставщиком расширили: он поставлял технические отчеты, связанные с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, необходимую техническому персоналу первой команды и резервной команды. Это обычная практика в футбольных клубах;

3. В настоящее время этот вид аутсорс-услуг предоставляет специалист, прикрепленный к футбольному отделу;

4. «Барселона» сожалеет, что эта информация появилась именно сейчас – в лучший со спортивной точки зрения момент сезона;

5. «Барселона» предпримет юридические действия против любого, кто может нанести ущерб образу клуба различными инсинуациями, и подвергнуть сомнению репутацию организации, что может случиться в результате подобных заявлений».

Итого: клуб ничего не отрицает, только сожалеет, что обсуждать это приходится в такой успешный для команды период.

Кто вообще такой этот Негрейра? Он влиятельный?

Хосе Мария Энрикес Негрейра – бывший футбольный арбитр, он судил в высшем дивизионе с 1975-го по 1992-й. Как судья был прикреплен к каталонской ассоциации футбола, а когда закончил карьеру в 1994-м, стал вице-президентом технического судейского комитета RFEF. Собственно, эту роль он занимал до 2018-го. Сейчас Негрейре 77 лет.

Компания DASNIL 95, с которой взаимодействовала «Барса», основана в 1995-м. Изначально она занималась оптовой продажей продуктов, а через пять лет юридически сменила род деятельности и стала оказывать рекламные услуги, заниматься продвижением и изготовлением подарков, а также маркетинговых видео для спортивных организаций.

В 2004-м Негрейра назначил своего сына Хавьера Энрикеса Ромеро единоличным руководителем. Ромеро – в прошлом футболист, прошедший через академии «Эспаньола» и «Барселоны». Параллельно он учился администрированию технологических компаний.

Именно сын запустил аудиовизуальную компанию, которая готовила видеоотчеты, посвященные анализу тактики и судейской работы. Сам Хавьер Ромеро на сайте компании, представляя себя, говорит, что «в 1993-м стал одним из первых футбольных аналитиков» – в «Валенсии» готовил отчеты для Хорхе Вальдано, Клаудио Раньери и Луиса Арагонеса. С последним работал и в сборной Испании.

Сын руководил компанией до 2019-го, хотя единоличный владелец DASNIL 95 – именно Хосе Энрикес Негрейра.

Теперь следим, что будет с этой информацией дальше.

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Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce / Stringer; globallookpress.com/pool FC Barcelona/PRESSINPHOTO

35 комментариев

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белошип
Ответ Церебральный Сортировщик
Так не понял, а где чванливые адвокатишки барсы со спортс?)
А что они могут сказать?
Все,их клуб официально признан самым судейским в истории,комментарии тут излишни)
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Yuriy Matochkin
Что там про насчет Тома Хеннинга Эвребэ?
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Жэд Кэлэд
В сегунду, как Юве в свое время.
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Igmu
Ответ а ты смешной
Ну давайте,расскажите про Реал, после такого)
Реал это мыльный пузырь с искусственной историей. Ну вот, рассказал, дальше что?
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Max Payne
Ответ Руслан Мусагалиев
Теперь всем понятно как эта тити кака квадруплы брала )))
Кто такая тикитака и какие она брала квадруплы? Она сейчас с тобой , в одной комнате?
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Max Payne
Да, по тем годам когда Барсу топили, действительно было о чём пообщаться... Когда метровые голы залетали но их списывали... А так-же с карманными мадридскими судьями надо было понять как общаться. Охохохохо

Но на самом деле не удивительно если Барто додкладывал этих свиней намеренно..
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DolJun
барса и карманные судьи: никогда такого не было и вот опять)
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барБИлона в сегунде
Ответ а ты смешной
Не совсем , будь мужиком , скажи прямо)
хуже сидора ))
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Анатолий Дмитриевич
Ответ а ты смешной
Ну давайте,расскажите про Реал, после такого)
Барса платит судьям в Ла Лиге, Реал - в ЛЧ. все логично))
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Причем тут ЛЧ и Примера? Зачем путать теплое с мягким? А ники какие у людей, просто ужас наводят. Айтекин вообще к РФЕФ какое отношение имеет? Уже лишь бы воздух попортить.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Jhon Jhon
Это история равносильна тому, что вода-мокрая. Весь мир видео как бчк тащили судьи, причем если хорошо капнуть, то там не один чиновник будет)
капнуть водой? или чем?
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а ты смешной
Ответ барБИлона в сегунде
Стрелочник , хуже .... ну ты понял ))
Не совсем , будь мужиком , скажи прямо)
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Диванный Критик Давид
А кто президент Ла Лиги?Реалу и денег платить не нужно,Тебас все решит
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Диванный Критик Давид
Перес:Моя Школа
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барБИлона в сегунде
Ответ а ты смешной
Ну давайте,расскажите про Реал, после такого)
Стрелочник , хуже .... ну ты понял ))
+3
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Vals
И сейчас половине футбольной ветке, по-хорошему, было бы неплохо извиниться перед Реалом.)
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Токосо Томимо
Ответ Церебральный Сортировщик
Так не понял, а где чванливые адвокатишки барсы со спортс?)
Побежали за огнетушителями
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барБИлона в сегунде
Судьялона )) А помните, матч в ЛаЛиге, когда судья поставил подножку игроку команды соперника Барселоны , чтобы сорвать атаку(примерно в 2017- 2019 г)? Совпадение, не думаю?!
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Пол Ганарара:
Запахло Сегундой? Классико теперь будет с Бильбао?
0
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Руслан Мусагалиев
Теперь всем понятно как эта тити кака квадруплы брала )))
+4
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Jhon Jhon
Это история равносильна тому, что вода-мокрая. Весь мир видео как бчк тащили судьи, причем если хорошо капнуть, то там не один чиновник будет)
+1
-1
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Bob Ganiev
скандал. что тут сказать. а суд, если до него дойдет, решит что это было.
0
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Токосо Томимо
За неуплату налогов раскрутят, всех сдаст ... и Эвребе тоже
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Церебральный Сортировщик
Так не понял, а где чванливые адвокатишки барсы со спортс?)
+8
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Michael_the_creator
Все всегда это знали.
Как только деньги закончились - сразу все встало на свои места 🤣
+4
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