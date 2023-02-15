«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

Клуб даже не отрицает.

Новый скандал с участием «Барселоны»: оказалось, что клуб платил вице-президенту испанского судейского комитета.

Разбираемся, что об этом известно.

Суть обвинений: платили чиновнику аккурат до его ухода с должности. Есть и его версия

На радио SER Catalunya сообщили, что «Барселона» с 2016-го по 2018-й платила компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре – он тогда был вице-президентом Технического судейского комитета RFEF, испанской федерации футбола.

Общая сумма – 1,4 млн евро. В первые два года компания Негрейры получала по 500+ тысяч евро, в 2018-м – чуть больше 318 тысяч. Последний раз платили в июне 2018-го – совпало с приходом нового состава комитета и уходом Энрикеса Негрейры .

Дело расследует прокуратура Каталонии. Негрейра уже дал показания: заявив, что это выплаты за устные консультации – в том числе о том, как игроки должны вести себя с каждым арбитром, а не за то, чтобы судьи относились к «Барсе» более лояльно.

Однако экс-чиновник не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих, что он оказывал консультационные услуги «Барселоне».

«Барселона» признала сотрудничество. Источники говорят, что начали очень давно

Каталонские журналисты уже приводят слова президента Хосепа Бартомеу, который был президентом клуба в тот период.

Он заявил для SER Catalunya, что такое сотрудничество практикуют давно – начали еще до того, как сам Хосеп пришел в клуб вместе с Жоаном Лапортой в 2003-м.

Версию Бартомеу подтвердил Сандро Росель – президент «Барселоны» в 2010-2015-м. Источники издания добавляют, что так сотрудничать с компанией Негрейры правда начали еще при президенте Жоане Гаспаре в начале 2000-х.

Действующий глава клуба Жоан Лапорта пока не комментировал обвинения, но «Барселона» выпустила обезличенный оперативный ответ на обвинения. Как ни странно, клуб фактически все подтвердил .

Вот полный текст заявления клуба:

«1. «Барселона» в прошлом пользовалась услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчеты об игроках низших лиг в Испании для технического секретаря клуба;

2. Отношения с тем же внешним поставщиком расширили: он поставлял технические отчеты, связанные с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, необходимую техническому персоналу первой команды и резервной команды. Это обычная практика в футбольных клубах;

3. В настоящее время этот вид аутсорс-услуг предоставляет специалист, прикрепленный к футбольному отделу;

4. «Барселона» сожалеет, что эта информация появилась именно сейчас – в лучший со спортивной точки зрения момент сезона;

5. «Барселона» предпримет юридические действия против любого, кто может нанести ущерб образу клуба различными инсинуациями, и подвергнуть сомнению репутацию организации, что может случиться в результате подобных заявлений».

Итого: клуб ничего не отрицает, только сожалеет, что обсуждать это приходится в такой успешный для команды период.

Кто вообще такой этот Негрейра? Он влиятельный?

Хосе Мария Энрикес Негрейра – бывший футбольный арбитр, он судил в высшем дивизионе с 1975-го по 1992-й. Как судья был прикреплен к каталонской ассоциации футбола, а когда закончил карьеру в 1994-м, стал вице-президентом технического судейского комитета RFEF. Собственно, эту роль он занимал до 2018-го. Сейчас Негрейре 77 лет.

Компания DASNIL 95, с которой взаимодействовала «Барса», основана в 1995-м. Изначально она занималась оптовой продажей продуктов, а через пять лет юридически сменила род деятельности и стала оказывать рекламные услуги, заниматься продвижением и изготовлением подарков, а также маркетинговых видео для спортивных организаций.

В 2004-м Негрейра назначил своего сына Хавьера Энрикеса Ромеро единоличным руководителем. Ромеро – в прошлом футболист, прошедший через академии «Эспаньола» и «Барселоны». Параллельно он учился администрированию технологических компаний.

Именно сын запустил аудиовизуальную компанию, которая готовила видеоотчеты, посвященные анализу тактики и судейской работы. Сам Хавьер Ромеро на сайте компании, представляя себя, говорит, что «в 1993-м стал одним из первых футбольных аналитиков» – в «Валенсии» готовил отчеты для Хорхе Вальдано, Клаудио Раньери и Луиса Арагонеса. С последним работал и в сборной Испании.

Сын руководил компанией до 2019-го, хотя единоличный владелец DASNIL 95 – именно Хосе Энрикес Негрейра.

Теперь следим, что будет с этой информацией дальше.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce / Stringer; globallookpress.com/pool FC Barcelona/PRESSINPHOTO