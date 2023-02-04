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«Я так зол, что не могу подобрать слов». «Ливерпуль» сгорел 0:3 «Вулвз», в трендах хэштег #KloppOut

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Что происходит?

«Ливерпуль» в кризисе, новая точка – крупное поражение от «Вулверхэмптона» (0:3). Матип забил в свои, Доусон и Невеш – в чужие. «Ливерпуль» пропустил дважды за 13 минут и теперь грустит на 10-м месте.

Дошло до того, что после матча в тренды твиттера вышел хэштег #KloppOut.

Клопп не находит слов, чтобы описать первые 15 минут, Алиссон в шоке 

• Юрген Клопп так разочарован, что его больно слушать: «Очевидно, что начало было ужасным. Пропустили два гола, чего нельзя допускать. Но это случилось, и мы проигрывали 0:2 по нашей вине. Мы должны были лучше защищаться. Наша команда была пассивной в этот отрезок. Я не могу объяснить. Этому нет оправдания.

Я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать слов. После [15 минут] у нас появились моменты, которые мы должны были реализовывать. Могло быть 1:2, и это бы все изменило, я уверен. «Вулвс» заслужили три очка», – сказал тренер «Ливерпуля».

• «Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы проснулись, – говорит Алиссон. – Мы приехали сюда, сказали друг другу, что надо верить в себя, но на поле это не проявилось. Нам нужно оставить все это позади и найти силы на то, чтобы все наладить.

На протяжении матча нужна стабильность. Нас наказали за 15 неудачных минут. За нас играют те же люди, которые добились больших успехов в этом клубе, но мы выступаем не лучшим образом. Сложно объяснить, почему так происходит.

Я не говорю, что мы не сможем все исправить, я просто разочарован этим поражением. Надо продолжать работать».

«Ливерпуль» ужасен в 2023-м: только одна победа в семи матчах

• «Ливерпуль» пропускает по 3 гола в 3 гостевых матчах АПЛ подряд: получил от «Брентфорда» (1:3), «Брайтона» (0:3) и теперь «Вулверхэмптона» (0:3). Такая ужасная серия случилась впервые с ноября-декабря 1993 года.

• «Ливерпуль» Клоппа впервые проиграл три матча в гостях. А ведь немец возглавил команду еще в 2015-м, прошло почти 8 лет. Следующий выезд – к «Ньюкаслу».

• В 2023-м «Ливерпуль» почти не выигрывает и дома – только одна победа (над «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии) в последних семи матчах. Также на этом отрезке 4 поражения и 2 ничьи. 

Впереди домашнее дерби с «Эвертоном».

Шанс перезапуститься? 

У «Ливерпуля» сломался гегенпрессинг. В чем дело?

Вулверхэмптон – Ливерпуль 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 5, автогол Матип, 2:0 – 12 Доусон, 3:0 – 71 Рубен Невеш.
ВулверхэмптонЖозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Аит-Нури (Кастро, 84), Матеуш Нунеш, Лемина (Поденсе, 83), Рубен Невеш, Сарабия (Моутинью, 60), Хван Хи Чхан (Траоре, 42), Матеус Кунья (Хименес, 60).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, Гомес, Робертсон (Цимикас, 86), Байчетич (Эллиотт, 77), Тиаго Алькантара (Милнер, 85), Кейта (Хендерсон, 65), Салах, Гакпо (Окслейд-Чемберлен, 85), Нуньес.
Предупреждения:
Доусон (45), Гомес (75).

Фото: REUTERS/CHRIS RADBURN, ED SYKES

11 комментариев

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Борис_Бритва
Самой большой ошибкой Ливера будет уволить Клоппа
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Oleg Andreev
Глори-хантеры негодуют, только начали болеть за клуб и снова менять! Успокойтесь, господа. Именно сейчас команде нужна поддержка как никогда. Говорю это как болельщик Ливерпуля с 15-летним стажем говорю. За команду, которая побеждает классно и весело болеть, но бывают и черные дни. Пока не пришли FSG я уже думал, что буду болеть за команду в шипе, но вон оно как повернулось. Настоящий болельщик Ливерпуля обязан поддерживать любого игрока и тренера своего клуба, пока они играю за нас. Там без сопливых разберутся. We Are Liverpool: This Means More.
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Evgeniy Didenko
Ответ bamboocha01
Плюс ЧМ посреди сезона, тоже как бы не в плюс к форме
многие отдыхали в этот ЧМ
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igls54
В трендах хэштег #KloppOut...#Скотынеблагодарные
+1
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Варлампий Варлампий
Египтос уже не тянет, пусть едет домой в Замалек заканчивать
+1
-1
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Balt
Спад.
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bamboocha01
Ответ Кирилл Голивец
Эмоциональная выхолощенность команды. Надо просто пережить этот сезон.
Плюс ЧМ посреди сезона, тоже как бы не в плюс к форме
+1
0
+1
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Кирилл Голивец
Ответ Данил Луговский
Пора уходить Юрген. Тоже самое происходит, что и с Боруссией сезона 14/15. Нет толковых трансферов, уже научились играть против Ливерпуля. Свежая кровь нужна, начиная с руководства
Эмоциональная выхолощенность команды. Надо просто пережить этот сезон.
+1
-3
-2
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umaw
Пора вернуть обратно очки, там и победы пойдут
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Луговский
Пора уходить Юрген. Тоже самое происходит, что и с Боруссией сезона 14/15. Нет толковых трансферов, уже научились играть против Ливерпуля. Свежая кровь нужна, начиная с руководства
+2
-6
-4
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А.В.Бубнов
Недотёпа слипен жы уже собрал чемоданы. Там в основном лежит шипованная обувь и мини-тренажёры для прокачки равновесия и координации. Готовый коуч, считай. А вообще новая пулёвая эра обещает быть ещё более смехотворной!
0
-5
-5
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