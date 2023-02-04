«Я так зол, что не могу подобрать слов». «Ливерпуль» сгорел 0:3 «Вулвз», в трендах хэштег #KloppOut

Что происходит?

«Ливерпуль» в кризисе, новая точка – крупное поражение от «Вулверхэмптона» (0:3). Матип забил в свои, Доусон и Невеш – в чужие. «Ливерпуль» пропустил дважды за 13 минут и теперь грустит на 10-м месте.

Дошло до того, что после матча в тренды твиттера вышел хэштег #KloppOut.

Клопп не находит слов, чтобы описать первые 15 минут, Алиссон в шоке

• Юрген Клопп так разочарован, что его больно слушать: «Очевидно, что начало было ужасным. Пропустили два гола, чего нельзя допускать. Но это случилось, и мы проигрывали 0:2 по нашей вине. Мы должны были лучше защищаться. Наша команда была пассивной в этот отрезок. Я не могу объяснить. Этому нет оправдания.

Я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать слов. После [15 минут] у нас появились моменты, которые мы должны были реализовывать. Могло быть 1:2, и это бы все изменило, я уверен. «Вулвс» заслужили три очка», – сказал тренер «Ливерпуля».

• «Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы проснулись, – говорит Алиссон. – Мы приехали сюда, сказали друг другу, что надо верить в себя, но на поле это не проявилось. Нам нужно оставить все это позади и найти силы на то, чтобы все наладить.

На протяжении матча нужна стабильность. Нас наказали за 15 неудачных минут. За нас играют те же люди, которые добились больших успехов в этом клубе, но мы выступаем не лучшим образом. Сложно объяснить, почему так происходит.

Я не говорю, что мы не сможем все исправить, я просто разочарован этим поражением. Надо продолжать работать».

«Ливерпуль» ужасен в 2023-м: только одна победа в семи матчах

• «Ливерпуль» пропускает по 3 гола в 3 гостевых матчах АПЛ подряд: получил от «Брентфорда» (1:3), «Брайтона» (0:3) и теперь «Вулверхэмптона» (0:3). Такая ужасная серия случилась впервые с ноября-декабря 1993 года.

• «Ливерпуль» Клоппа впервые проиграл три матча в гостях. А ведь немец возглавил команду еще в 2015-м, прошло почти 8 лет. Следующий выезд – к «Ньюкаслу».

• В 2023-м «Ливерпуль» почти не выигрывает и дома – только одна победа (над «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии) в последних семи матчах. Также на этом отрезке 4 поражения и 2 ничьи.

Впереди домашнее дерби с «Эвертоном».

Шанс перезапуститься?

Фото: REUTERS/CHRIS RADBURN, ED SYKES