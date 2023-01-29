Серия Иньяки Уильямса оборвалась. Он отыграл 251 матч в Ла Лиге подряд – это больше 6 лет

Легендарная серия Иньяки Уильямса из «Атлетика» все-таки прервалась – впервые с апреля 2016-го нападающий не смог выйти на поле в официальном матче Ла Лиги. «Атлетик» проиграл 0:1 «Сельте».

Баск с ганским паспортом продержался 6 лет, 9 месяцев и 22 дня.

Что стряслось?

В четвертьфинале Кубка Испании против «Валенсии» (3:1) Иньяки отыграл 88 минут, сделал два ассиста и помог «Атлетику» пройти в полуфинал. Однако после игры Уильямс неожиданно пожаловался на мышечный дискомфорт. Баска внесли в заявку на матч с «Сельтой» в чемпионате, но в последний момент убрали из протокола, его даже не было на скамейке запасных.

Не так давно Уильямс почти прервал серию.

В сентябре 2022-го Иньяки потянул связки на правом колене, но уже через неделю восстановился. Еще через месяц нападающий вышел в 246-й раз подряд и повторил рекорд защитника Манфреда Бинца. После этого Уильямс пару раз рисковал пропустить игру из-за болезни, но всегда восстанавливался и выходил на поле хотя бы со скамейки.

Уильямс не пропускал 251 игру – это рекорд Ла Лиги

В последний раз Уильямс не выходил в матче Ла Лиги 7 апреля 2016 года – это был 33-й тур сезона-2015/16, «Малага» – «Атлетик».

С тех пор никаких пропусков.

• Сезон-2015/16 – 5 матчей;

• Сезон-2016/17 – 38;

• Сезон-2017/18 – 38;

• Сезон-2018/19 – 38;

• Сезон-2019/20 – 38;

• Сезон-2020/21 – 38;

• Сезон-2021/22 – 38;

• Сезон-2022/23 – 18;

251 матч подряд – рекорд чемпионатов Испании.

«Самое невероятное в истории с Иньяки – то, что он нападающий. Это же сложная позиция для такой длинной серии матчей. Форварды подвергаются множеству потрясений. Все они должны быть очень хорошо подготовлены, чтобы играть один матч за другим, – восхищался Хуан Антонио Ларраньяге, отыгравший в Ла Лиге 202 матча без остановок. – Я сам страдал каждый день. Не всегда выдавал 100% своих возможностей. Много раз играл с болью. И в результате заработал травматический артрит большого пальца ноги».

Иньяки постоянно играл в основе – лишь однажды за шесть полных сезонов выходил в старте менее 30 раз (28 в сезоне-2020/21). Лучший результат – 36 стартов в сезоне-2018/29. В текущей кампании он вообще начинал во всех турах до «Сельты». За серию забил 50 голов и отдал 51 ассист.

За это время «Атлетик» поменял пять тренеров и президента. В жизни самого игрока тоже происходили огромные перемены: Иньяки получил ганское гражданство и поиграл на ЧМ-2022 в Катаре. В основе басков дебютировал и закрепился его брат Нико.

Что в других лигах?

Там есть результаты мощнее, но везде лидируют вратари.

Лидер Серии А – Франко Танкреди («Рома») с 258 играми. Во Франции первое место держит кипер Фабьен Кул (307 матчей), который всю карьеру провел в «Осере». 310 – рекордсмен АПЛ Брэд Фридель.

Все они с громадным отставанием проигрывают легендарному голкиперу «Баварии» Зеппу Майеру – 442 матча подряд. 13 сезонов без единого пропуска.

В декабре 2022-го Уильямс признался – он не думает о рекорде Зеппа и просто хочет приносить команде максимум пользы: «Нападающий должен забивать голы. Я стараюсь наслаждаться каждой игрой и сохранять спокойствие за пару метров до ворот».

Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina