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В Англии думают о запрете кричалок про пенисы чернокожих. Но фанатам пока все равно

Джесси Марш
Амад Диалло Амад Диалло
Зейвон Хайнс Зейвон Хайнс
Фрэнк Нубл Фрэнк Нубл
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Айвен Тоуни Айвен Тоуни
Дивок Ориги Дивок Ориги
Футбол Футбол

В начале января 19-летний итальянский форвард «Лидса» Вилли Ньонто забил в ворота «Вест Хэма». И болельщики на «Элланд Роуд» зарядили: «Вилли Ньонто – он ест спагетти, он пьет «Моретти», его член чертовски огромен».

Перед следующим туром АПЛ главный тренер «Лидса» Джесси Марш аккуратно попросил фанатов использовать более уважительные кричалки про Ньонто: «Мне нравится, что болельщики его любят. Есть ли способ, чтоб их поддержка оставалась такой же страстной, но более уважительной?»

С похожими скандированиями недавно столкнулся и Амад Диалло – нападающий «МЮ», арендованный «Сандерлендом». Перед матчем с «Миллуолом» в декабре прошлого года Диалло в клубных соцсетях попросил изменить текст кричалок. Фанаты не послушались.

Чанты про пенисы чернокожих – обычное дело

Несколько случае. 

 •‎ В 2017-м году фанаты «МЮ» назвали Ромелу Лукаку «бельгийским гением-нападающим с 60-сантиметровым членом», когда он перешел из «Эвертона». Клуб тогда тоже рекомендовал придумать что-то другое – но не помогло. Слова агента Мино Райолы о том, что Лукаку не очень приятна такая обратная связь от фанатов, тоже ушли в пустоту.

 •‎ В 2019 году Айвен Тоуни, игравший тогда за «Питерборо Юнайтед», попросил болельщиков петь про него «более семейные чанты».

 •‎ В том же 2019-м один из фанатов «Ливерпуля» два раза вывешивал баннер с изображением Дивока Ориги и его полового органа. Фаната временно отстранили от посещения матчей «Ливерпуля», но запрет сняли после того, как он прошел образовательный курс с антидискриминационной группой Kick It Out.

Такие кричалки – большая проблема в Англии?

Похоже, что да. The Athletic поговорил с людьми, для которых подобные песни неприемлемы. 

 •‎ Театральный актер и автор книги «Проблема моего нормального пениса» Обиома Угоала считает, что такие кричалки можно расценивать как расизм. 

«Эти чанты дегуманизируют чернокожих игроков. Такие кричалки прямо говорят, что они [чернокожие] странны и анималистичны. Почему вы продолжаете использовать эти песнопения? Оскорбление футболиста доставляет вам удовольствие? Разве вы не видите в них обычных людей?» – спрашивал Угоала.

 •‎ Экс-нападающий «Вест Хэма» и «Ипсвича» Фрэнк Нубл, который неоднократно слышал песни про свой пенис: «Сначала вы думаете: «Хорошо, для них это просто шутка». С их точки зрения это не оскорбление – они думают, что эти чанты поднимут вам настроение.

Но мои близкие говорили, что не хотят слушать подобные песни. Сейчас я понимаю, что эти вещи могут быть болезненными и влияют на душевное состояние людей. Наверное, неправильно таким образом поддерживать спортсменов и людей из других сфер деятельности», – сказал Нубл.

 •‎ Зейвон Хайнс, поигравший за «Вест Хэм», «Ковентри» и «Бернли»: «Я играл в то время, когда казалось, что футболисты не могут говорить о многих вещах. Если мы реагируем определенным образом, нас причисляют к разгневанным чернокожим. Но когда речь идет о вашем прошлом и вашей личной жизни, это перестает быть шуткой. Это [размер моего пениса] не имеет к фанатам никакого отношения. Это личное. Болельщики не хотели бы, чтобы кто-то так говорил о члене их семьи, но почему-то они все равно думают, что для нас это комплимент», – рассуждал Хайнс.

Но пока песни про пенисы не запрещают на государственном уровне

The Athletic видит один путь – запрет на скандирование. 

В прошлом году Королевская прокуратура (CPS) признала кричалку Rent Boy (в переводе с английского – «мальчик по вызову») в адрес игроков «Челси» гомофобным оскорблением и, следовательно, преступлением на почве ненависти. 

Однако разбираться с кричалками о размерах пенисов чернокожих игроков прокуратура не торопится. Представитель прокуратуры, отвечая на запрос The Athletic по поводу чантов, заявил, что каждая кричалка, вызывающая вопросы, будет рассматриваться в индивидуальном порядке – о полном же запрете подобных песен речь пока не идет. 

«24 дюйма – это же почетно!» Фанаты «МЮ» – о пенисе Лукаку

«МЮ» запрещает своим фанатам петь про пенис Лукаку. Клуб прав?

Фото: REUTERS/Lee Smith; Gettyimages.ru/Stu Forster, Ian Walton, Shaun Botterill

75 комментариев

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bpfx5h6vrf
Ответ Аляска Небраска
Ну ведь так и есть. Этим ты подчёркиваешь, что люди другой расы какие-то ненормальные.
Норма - это примерно такой как все. Но чёрный в толпе белых - это не такой как все. Он отличается как минимум цветом кожи. Так почему он не может отличаться ещё и размерами некоторых органов? Да может, и это нормально.
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Вадим Никулин
спортс,этт лучшая статья о спорте!!!!
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starwars
Ответ VagaLdav
В стране в которой всё хорошо сменилось три премьера за год. Ок.
Разве это плохо? Человек не справляется с должностью/не устраивает общественность - человек уходит с должности.
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Denis242424
Ответ Vitto
И как эта наука зовется?
Антропология.
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lampard4ever
Забавно, что чанты с большими членами - наименее обидные. Собственно, там есть несравненно более жёсткие чанты, но стоит кому-то прицепить какой-то чант к расизму или гомофобии, то это становится мегапреступлением вселенского масштаба. Клоунада какая-то.
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Arty Novikoff
Редакция спорца любит такие "статьи".
Интересно, почему....
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Tigo_Volchara93
Ответ градус ненависти
а если бы твои дети были на трибуне, тебе было бы норм что они слушают чанты про твой болт?;))
Да в принципе норм, если приходить на трибуну и там буду запрет на одно, на другое, на трете то весь кайф теряется.
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градус ненависти
Ответ Tigo_Volchara93
Да ну, по-моему классная кричалка получается Если бы мне кричали про мой большой член при 40 тысячах, я бы радовался )) Баннер с Ориги - топишще!
а если бы твои дети были на трибуне, тебе было бы норм что они слушают чанты про твой болт?;))
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jimmilee**
Ответ di Malkovich
У бритосов какие-то комплексы. Вчера Мюррея спрашивали про всё его большое. Его ответ у нас интерпретировали, как ответ очень самоуверенного человека, а оказывается наоборот - он даже привёл жену в качестве свидетеля подтверждения обратного.
Это называется самоирония
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Talgat
Ответ Жэд Кэлэд
"Зейвон Хайнс, поигравший за «Вест Хэм», «Ковентри» и «Бернли», заявил, что после таких чантов чувствовал себя сбитым с толку." - что это значит? Он бежал-бежал к воротам, тут услышал про пенис, и его это "сбило с толку"? Слишком модно стало в последнее время переводить confused таким странным образом. Очевидно же, что больше подходит "смущен".
Его член был настолько огромен, что при беге создавал дисбаланс перевешивая то в одну, то в другую сторону, что соответствовенно и сбивало с толку…
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people people
Ответ VagaLdav
В стране в которой всё хорошо сменилось три премьера за год. Ок.
Там хотя бы есть сменяемость власти
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people people
Ответ Сергей Николаенко
Часто ты такие комплименты делаешь?
😀😀😀
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VagaLdav
Ответ Silent2006
Когда в стране нет большей проблемы, чем песня про пенисы - пожалуй, в ней всё хорошо.
В стране в которой всё хорошо сменилось три премьера за год. Ок.
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pq
Ответ Сергей Николаенко
Часто ты такие комплименты делаешь?
Каждый раз после, видимо. Так по этикету положено!
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hotfrog
Ответ Илья Горев
Эх, а была ведь Его член в оффсайде Его член в оффсайде Ромелу Лукаку Его член в оффсайде
Ну кстати поскольку членом можно забить гол, то торчащий член будет считаться при определении линии офсайда на вар
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Jedemdasseine
Ответ Tigo_Volchara93
Да ну, по-моему классная кричалка получается Если бы мне кричали про мой большой член при 40 тысячах, я бы радовался )) Баннер с Ориги - топишще!
Еще раз посмотрел на баннер, там лица спрятаны. Возник вопрос - зачем? После у меня родилась нецензурная шутка на английском. Because they are cunts. Это каламбур, потому что это нецензурное обозначение женских половых органов, а еще грубый вариант слова придурок=)
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hotfrog
"Болельщики не хотели бы, чтобы кто-то так говорил о члене их семьи,"

В чем проблема? Член моей семьи просто огромный
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Басанг Басангов
Болельщики не хотели бы говорили о ЧЛЕНЕ их семьи😃😃
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Дмитрий Шумак
Интересно как это запретить АНГЛИЙСКИМ ФАНАТАМ кричат то что им вздумается...
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Egobrain junior
забавно
жду, когда запретят петь You’ll Never Walk Alone, ведь она оскорбляет интровертов и одиноких
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тот самый Кадрус
Ответ Юрий Кечко
Большие яйца ассоциируются навсегда теперь только с Климовым
Это в РПЛ, а я имел ввиду глобально ))
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Юрий Кечко
Ответ тот самый Кадрус
По мне так странно, что фанаты поют песни про болты мужиков. Пусть даже они относятся к этому как к похвале. Это я еще молчу про большие яйца, которые ассоциируются с мужественностью человека.
Большие яйца ассоциируются навсегда теперь только с Климовым
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Юрий Кечко
Ответ Silent2006
Когда в стране нет большей проблемы, чем песня про пенисы - пожалуй, в ней всё хорошо.
По такой логике раз у нас главная проблема запрет пропаганды лгбт, мы вообще в шоколаде)))
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Rock-n-Rolla
скучают англичане по настоящим сочным мужским половым органам. Свои то рыжие конопатые огрызки им уже приелись, вот и поют, о чем мечтают... бедолаги(
Увлечения предков, которые ради этого колонизировали половину Африки, передались потомкам по наследству
+2
-4
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