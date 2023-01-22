В Англии думают о запрете кричалок про пенисы чернокожих. Но фанатам пока все равно

В начале января 19-летний итальянский форвард «Лидса» Вилли Ньонто забил в ворота «Вест Хэма». И болельщики на «Элланд Роуд» зарядили: «Вилли Ньонто – он ест спагетти, он пьет «Моретти», его член чертовски огромен».

Перед следующим туром АПЛ главный тренер «Лидса» Джесси Марш аккуратно попросил фанатов использовать более уважительные кричалки про Ньонто: «Мне нравится, что болельщики его любят. Есть ли способ, чтоб их поддержка оставалась такой же страстной, но более уважительной?»

С похожими скандированиями недавно столкнулся и Амад Диалло – нападающий «МЮ», арендованный «Сандерлендом». Перед матчем с «Миллуолом» в декабре прошлого года Диалло в клубных соцсетях попросил изменить текст кричалок. Фанаты не послушались.

Чанты про пенисы чернокожих – обычное дело

Несколько случае.

•‎ В 2017-м году фанаты «МЮ» назвали Ромелу Лукаку «бельгийским гением-нападающим с 60-сантиметровым членом», когда он перешел из «Эвертона». Клуб тогда тоже рекомендовал придумать что-то другое – но не помогло. Слова агента Мино Райолы о том, что Лукаку не очень приятна такая обратная связь от фанатов, тоже ушли в пустоту.

•‎ В 2019 году Айвен Тоуни, игравший тогда за «Питерборо Юнайтед», попросил болельщиков петь про него «более семейные чанты».

•‎ В том же 2019-м один из фанатов «Ливерпуля» два раза вывешивал баннер с изображением Дивока Ориги и его полового органа. Фаната временно отстранили от посещения матчей «Ливерпуля», но запрет сняли после того, как он прошел образовательный курс с антидискриминационной группой Kick It Out.

Такие кричалки – большая проблема в Англии?

Похоже, что да. The Athletic поговорил с людьми, для которых подобные песни неприемлемы.

•‎ Театральный актер и автор книги «Проблема моего нормального пениса» Обиома Угоала считает, что такие кричалки можно расценивать как расизм.

«Эти чанты дегуманизируют чернокожих игроков. Такие кричалки прямо говорят, что они [чернокожие] странны и анималистичны. Почему вы продолжаете использовать эти песнопения? Оскорбление футболиста доставляет вам удовольствие? Разве вы не видите в них обычных людей?» – спрашивал Угоала.

•‎ Экс-нападающий «Вест Хэма» и «Ипсвича» Фрэнк Нубл, который неоднократно слышал песни про свой пенис: «Сначала вы думаете: «Хорошо, для них это просто шутка». С их точки зрения это не оскорбление – они думают, что эти чанты поднимут вам настроение.

Но мои близкие говорили, что не хотят слушать подобные песни. Сейчас я понимаю, что эти вещи могут быть болезненными и влияют на душевное состояние людей. Наверное, неправильно таким образом поддерживать спортсменов и людей из других сфер деятельности», – сказал Нубл.

•‎ Зейвон Хайнс, поигравший за «Вест Хэм», «Ковентри» и «Бернли»: «Я играл в то время, когда казалось, что футболисты не могут говорить о многих вещах. Если мы реагируем определенным образом, нас причисляют к разгневанным чернокожим. Но когда речь идет о вашем прошлом и вашей личной жизни, это перестает быть шуткой. Это [размер моего пениса] не имеет к фанатам никакого отношения. Это личное. Болельщики не хотели бы, чтобы кто-то так говорил о члене их семьи, но почему-то они все равно думают, что для нас это комплимент», – рассуждал Хайнс.

Но пока песни про пенисы не запрещают на государственном уровне

The Athletic видит один путь – запрет на скандирование.

В прошлом году Королевская прокуратура (CPS) признала кричалку Rent Boy (в переводе с английского – «мальчик по вызову») в адрес игроков «Челси» гомофобным оскорблением и, следовательно, преступлением на почве ненависти.

Однако разбираться с кричалками о размерах пенисов чернокожих игроков прокуратура не торопится. Представитель прокуратуры, отвечая на запрос The Athletic по поводу чантов, заявил, что каждая кричалка, вызывающая вопросы, будет рассматриваться в индивидуальном порядке – о полном же запрете подобных песен речь пока не идет.

Фото: REUTERS/Lee Smith; Gettyimages.ru/Stu Forster, Ian Walton, Shaun Botterill