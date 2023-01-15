Мрачный конфликт во Франции: у тренера «Кана» умерла жена, но «Сошо» отказался переносить матч из-за похорон
Все-таки договорились.
На «Сошо», одного из лидеров Лиги 2 во Франции, неожиданно обрушилась критика. Все из-за того, что клуб отказался переносить матч с «Каном», несмотря на похороны жены главного тренера соперника.
«Не можем изменить расписание матчей в столь короткие сроки». Лига и ТВ-вещатель быстро согласились перенести игру, «Сошо» упрямился
В среду «Кан» сообщил грустную новость: жена главного тренера Стефана Мулена скончалась после продолжительной болезни. Клуб выразил соболезнования и попросил перенести следующий матч с «Сошо» – он был запланирован на субботу, 14 января. В этот день должны были пройти похороны супруги Мулена.
«Кан» сообщил, что проститься с ней хочет весь персонал клуба и игроки «Кана».
Руководство лиги и BeIN Sports (телевещатель) согласились на перенос, а вот «Сошо» неожиданно возразил. Клуб выпустил заявление, где объяснил, что не сможет перенести матч по соображениям безопасности и логистики, предложил лишь провести минуту молчания.
Ответ «Сошо» возмутил болельщиков, а совладелец «Кана», Пьер-Антуан Каптон, обратился к сопернику в соцсетях. «Футбол – это, прежде всего, игра. Клубы – это семьи. К сожалению, пока некоторые люди забывают об этом, мы будем и дальше наблюдать жалкое поведение. Я хотел бы поблагодарить все остальные клубы Лиги 1 и Лиги 2 за поддержку», – написал Каптон.
Генеральный директор «Сошо» Самюэль Лоран постарался объяснить отказ: «Между «Каном» и «Сошо» нет вражды. «Кан» предложил нам три даты: пятница, воскресенье в 15:00 или понедельник в 20:45. Мы не можем изменить расписание матчей в столь короткие сроки. Это просто невозможно».
Лоран отметил, что это повлечет и значительные финансовые потери, но все-таки предложил вариант: «Сошо» готов отказаться от товарищеского матча с «Ивердоном» (2-й швейцарский дивизион), его планировали провести 20 января.
И после дня трудных переговоров клубы все же нашли решение – как и предложил Лоран, сыграют 20 января.
«Сошо» борется за выход в Лигу 1 – из-за сокращения до 18 клубов нужно обязательно попадать в топ-2
В Лиге 2 сыграно уже 19 туров. «Кан» с матчем в запасе по отношению к остальным идет на 9-м месте с 25 очками, а вот «Сошо» активнее борется за подъем: 4-е место, 30 очков. У команды есть неплохие шансы на повышение, учитывая, что до «Бордо» на 2-й позиции – всего 3 очка, а у «Сошо» теперь матч в запасе. Перед сезоном-2023/24 нужно обязательно попадать в двойку, потому что Лигу 1 сокращают до 18 клубов (сейчас 20).
Весной 2023-го в Лигу 2 вылетят сразу четыре команды, а в элиту поднимутся только две. Затем систему вылета и повышения в классе вернут к прежнему виду: плюс/минус два и плей-офф за третью путевку. Решение поддержали еще летом 2021-го.
Может, «Сошо» вынужденная пауза даже пойдет на пользу – в последних двух матчах команда проигрывала. А «Кан» спокойно поддержит тренера в тяжелый момент.
Ради нового ТВ-контракта Лигу 1 сократят до 18 клубов. Вещателю не нужно так много матчей
Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency
Штука в том, что Вы дискутируете с людьми, которые думают не головой, а эмоциями. При этом если чужие проблемы коснуться лично их, например как сейчас вАнглии забастовка транспортников, такие люди первыми скажут, что их чужие проблемы не сильно волнуют. Они хотят ехать согласно купленным билетам . Не хрен бастовать
А ещё они говоря про Россию морщаться, когда решения по принимаются не по букве закона, а по духу закона или понятиям
Но то Россия. В ней такое плохо, а на западе пусть будет
ЛЮБОЙ абсолютно любой может воспользоваться этим случаем
всем глубоко плевать на тысячи болельщиков, которым ломают планы , которые несут затраты. всем плевать на работников, которым ломают рабочий график, на их личные проблемы, которые могут наслоиться на перенос
в конце концов, перенес бы похороны. там уж точно меньше людей будет, да и покойной не принципиально - днем раньше ее похоронят, или позже
Тренеры будут заставлять жён умирать, чтобы матчи переносили?
Вы какую-то глупость написали - ситуация неординарная
Жаль что конструктивных ответов не услышал, видимо плохо у вас с риторикой и обоснованием. Либо школьник, который объяснить не может. Отсюда жалкое: «жалко вас»
не игрок основы не президент клуба а жена гл тренера
но блин ( который на гриф ) это не серьезно
реально не серьезно чисто из финансовой части
потом команды отрабатывають и настраиваться на каждую команду индивидуально
тем более ты стоишь на повышение а соперники барахтаются в серединке
федерация футбола поступила не справедливо она допустила прецедент
и скоро всякие клубы будут делать тоже самое кто то лишь бы вставить палки в колеса а кто то просто так
так не должно быть и кан выступил не по спортивному