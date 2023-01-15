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Мрачный конфликт во Франции: у тренера «Кана» умерла жена, но «Сошо» отказался переносить матч из-за похорон

Сошо Сошо
Кан Кан
Стефан Мулен
Д2 Франция Д2 Франция
Футбол Футбол

Все-таки договорились.

На «Сошо», одного из лидеров Лиги 2 во Франции, неожиданно обрушилась критика. Все из-за того, что клуб отказался переносить матч с «Каном», несмотря на похороны жены главного тренера соперника.

«Не можем изменить расписание матчей в столь короткие сроки». Лига и ТВ-вещатель быстро согласились перенести игру, «Сошо» упрямился

В среду «Кан» сообщил грустную новость: жена главного тренера Стефана Мулена скончалась после продолжительной болезни. Клуб выразил соболезнования и попросил перенести следующий матч с «Сошо» – он был запланирован на субботу, 14 января. В этот день должны были пройти похороны супруги Мулена.

«Кан» сообщил, что проститься с ней хочет весь персонал клуба и игроки «Кана».

Руководство лиги и BeIN Sports (телевещатель) согласились на перенос, а вот «Сошо» неожиданно возразил. Клуб выпустил заявление, где объяснил, что не сможет перенести матч по соображениям безопасности и логистики, предложил лишь провести минуту молчания.

Ответ «Сошо» возмутил болельщиков, а совладелец «Кана», Пьер-Антуан Каптон, обратился к сопернику в соцсетях. «Футбол – это, прежде всего, игра. Клубы – это семьи. К сожалению, пока некоторые люди забывают об этом, мы будем и дальше наблюдать жалкое поведение. Я хотел бы поблагодарить все остальные клубы Лиги 1 и Лиги 2 за поддержку», – написал Каптон.

Генеральный директор «Сошо» Самюэль Лоран постарался объяснить отказ: «Между «Каном» и «Сошо» нет вражды. «Кан» предложил нам три даты: пятница, воскресенье в 15:00 или понедельник в 20:45. Мы не можем изменить расписание матчей в столь короткие сроки. Это просто невозможно».

Лоран отметил, что это повлечет и значительные финансовые потери, но все-таки предложил вариант: «Сошо» готов отказаться от товарищеского матча с «Ивердоном» (2-й швейцарский дивизион), его планировали провести 20 января.

И после дня трудных переговоров клубы все же нашли решение – как и предложил Лоран, сыграют 20 января.

«Сошо» борется за выход в Лигу 1 – из-за сокращения до 18 клубов нужно обязательно попадать в топ-2

В Лиге 2 сыграно уже 19 туров. «Кан» с матчем в запасе по отношению к остальным идет на 9-м месте с 25 очками, а вот «Сошо» активнее борется за подъем: 4-е место, 30 очков. У команды есть неплохие шансы на повышение, учитывая, что до «Бордо» на 2-й позиции – всего 3 очка, а у «Сошо» теперь матч в запасе. Перед сезоном-2023/24 нужно обязательно попадать в двойку, потому что Лигу 1 сокращают до 18 клубов (сейчас 20).

Весной 2023-го в Лигу 2 вылетят сразу четыре команды, а в элиту поднимутся только две. Затем систему вылета и повышения в классе вернут к прежнему виду: плюс/минус два и плей-офф за третью путевку. Решение поддержали еще летом 2021-го.

Может, «Сошо» вынужденная пауза даже пойдет на пользу – в последних двух матчах команда проигрывала. А «Кан» спокойно поддержит тренера в тяжелый момент.

Ради нового ТВ-контракта Лигу 1 сократят до 18 клубов. Вещателю не нужно так много матчей

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

22 комментария

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Bruciа
Ответ Fonbaron
А при чем тут перенос матча? Ну давайте теперь любые игры переносить когда у кого-то из игроков или тренеров умирает. Это трагедия лично главного тренера, конечно печально, но при чем тут смена регламента и вообще переносы в турнире? А если у игрока будет беда, тоже перенос? А какая беда должна случится или кто должен умереть чтобы был перенос? Родственники первого колена или только жена? И при чем тут клуб соперник который бьется за путевку и выстраивает физику на эти матчи? Плюс это сопряжено с огромными расходами-перелёты, проживание в отеле и прочее. Короче какой/то бардак
Полностью Вас поддерживаю . Должен быть порядок. Иначе это не закон, а кистень. Как говорил Шарапов.
Штука в том, что Вы дискутируете с людьми, которые думают не головой, а эмоциями. При этом если чужие проблемы коснуться лично их, например как сейчас вАнглии забастовка транспортников, такие люди первыми скажут, что их чужие проблемы не сильно волнуют. Они хотят ехать согласно купленным билетам . Не хрен бастовать
А ещё они говоря про Россию морщаться, когда решения по принимаются не по букве закона, а по духу закона или понятиям
Но то Россия. В ней такое плохо, а на западе пусть будет
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Дмитрий Осипов
Ответ Fonbaron
Себя пожалейте. Вы рассуждаете эмоцией и готовы ради этого запустить бардак и разрушить целый процесс и даже индустрию. Тут в отдельно взятом матче теряются миллионы с обеих сторон и создаётся прецедент. Многие команды могут начать им пользоваться в корыстных целях, например когда травмирован лучший игрок-пытаться переносить матч. Ситуаций модно придумать сотни. А я рассуждаю как управленец, а не как наивная Рязанская баба. Как будто отмена матча поможет горю тренера. Что за бред. Жаль что конструктивных ответов не услышал, видимо плохо у вас с риторикой и обоснованием. Либо школьник, который объяснить не может. Отсюда жалкое: «жалко вас»
Вы не тот человек, которому хоть как-то хочется объяснить. Вас просто жаль.
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Dzh SG
Ответ slatar99
>>> и скоро всякие клубы будут делать тоже самое Тренеры будут заставлять жён умирать, чтобы матчи переносили? Вы какую-то глупость написали - ситуация неординарная
ВЫ (ТЫ) понимаете слово ПРЕЦЕНДЕНТ
ЛЮБОЙ абсолютно любой может воспользоваться этим случаем
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-1
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Egobrain
Ответ Lifar Skladchikov
Это человеческое поведение. И пример того, что общественное мнение может что-то изменить.
это пример только того, что люди гораздо ближе воспринимают персонифицированную проблему, чем проблему общества.
всем глубоко плевать на тысячи болельщиков, которым ломают планы , которые несут затраты. всем плевать на работников, которым ломают рабочий график, на их личные проблемы, которые могут наслоиться на перенос

в конце концов, перенес бы похороны. там уж точно меньше людей будет, да и покойной не принципиально - днем раньше ее похоронят, или позже
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+2
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slatar99
Ответ Dzh SG
жена гл тренера умерла не игрок основы не президент клуба а жена гл тренера но блин ( который на гриф ) это не серьезно реально не серьезно чисто из финансовой части потом команды отрабатывають и настраиваться на каждую команду индивидуально тем более ты стоишь на повышение а соперники барахтаются в серединке федерация футбола поступила не справедливо она допустила прецедент и скоро всякие клубы будут делать тоже самое кто то лишь бы вставить палки в колеса а кто то просто так так не должно быть и кан выступил не по спортивному
>>> и скоро всякие клубы будут делать тоже самое

Тренеры будут заставлять жён умирать, чтобы матчи переносили?

Вы какую-то глупость написали - ситуация неординарная
+3
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AndreyBSC
Ответ Fonbaron
Ты внимательно читал мои комментарии?
Да
+1
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Fonbaron
Ответ AndreyBSC
Ты хоронил родных близких?
Ты внимательно читал мои комментарии?
+2
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0
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red_scorpion
Ответ Fonbaron
А можешь обосновать свою позицию, а не только как капризный ребёнок сразу писать гадости незнакомому человеку? Я свою позицию объясняю регламентом. Нарушение регламента это претендент. То есть иногда если очень надо просто будем нарушать регламент? Хорошо, а как быть если трагедие у игрока, и что делать если не жена умерла а например любимый дядя который воспитал как сына игрока? А приемные родители считается? Где грань по которой можно переносить матч, а где нельзя?
ложить хотели на твой регламент
+2
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AndreyBSC
Ответ Fonbaron
Себя пожалейте. Вы рассуждаете эмоцией и готовы ради этого запустить бардак и разрушить целый процесс и даже индустрию. Тут в отдельно взятом матче теряются миллионы с обеих сторон и создаётся прецедент. Многие команды могут начать им пользоваться в корыстных целях, например когда травмирован лучший игрок-пытаться переносить матч. Ситуаций модно придумать сотни. А я рассуждаю как управленец, а не как наивная Рязанская баба. Как будто отмена матча поможет горю тренера. Что за бред. Жаль что конструктивных ответов не услышал, видимо плохо у вас с риторикой и обоснованием. Либо школьник, который объяснить не может. Отсюда жалкое: «жалко вас»
Ты хоронил родных близких?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fonbaron
Ответ Дмитрий Осипов
Прям как сын ефрейтор. Жалко вас.
Себя пожалейте. Вы рассуждаете эмоцией и готовы ради этого запустить бардак и разрушить целый процесс и даже индустрию. Тут в отдельно взятом матче теряются миллионы с обеих сторон и создаётся прецедент. Многие команды могут начать им пользоваться в корыстных целях, например когда травмирован лучший игрок-пытаться переносить матч. Ситуаций модно придумать сотни. А я рассуждаю как управленец, а не как наивная Рязанская баба. Как будто отмена матча поможет горю тренера. Что за бред.
Жаль что конструктивных ответов не услышал, видимо плохо у вас с риторикой и обоснованием. Либо школьник, который объяснить не может. Отсюда жалкое: «жалко вас»
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dzh SG
жена гл тренера умерла
не игрок основы не президент клуба а жена гл тренера
но блин ( который на гриф ) это не серьезно
реально не серьезно чисто из финансовой части
потом команды отрабатывають и настраиваться на каждую команду индивидуально
тем более ты стоишь на повышение а соперники барахтаются в серединке
федерация футбола поступила не справедливо она допустила прецедент
и скоро всякие клубы будут делать тоже самое кто то лишь бы вставить палки в колеса а кто то просто так
так не должно быть и кан выступил не по спортивному
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Осипов
Ответ Fonbaron
А при чем тут перенос матча? Ну давайте теперь любые игры переносить когда у кого-то из игроков или тренеров умирает. Это трагедия лично главного тренера, конечно печально, но при чем тут смена регламента и вообще переносы в турнире? А если у игрока будет беда, тоже перенос? А какая беда должна случится или кто должен умереть чтобы был перенос? Родственники первого колена или только жена? И при чем тут клуб соперник который бьется за путевку и выстраивает физику на эти матчи? Плюс это сопряжено с огромными расходами-перелёты, проживание в отеле и прочее. Короче какой/то бардак
Прям как сын ефрейтор. Жалко вас.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Безымянный болельщик
Ответ Ivan Ivanov
Зачем писать комментарий, не прочитав статью?
Зачем писать комментарий, прочитав статью, но не поняв сути?
+4
-3
+1
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Fonbaron
Ответ Mirexnetli
Комментарий удален модератором
А можешь обосновать свою позицию, а не только как капризный ребёнок сразу писать гадости незнакомому человеку? Я свою позицию объясняю регламентом. Нарушение регламента это претендент. То есть иногда если очень надо просто будем нарушать регламент? Хорошо, а как быть если трагедие у игрока, и что делать если не жена умерла а например любимый дядя который воспитал как сына игрока? А приемные родители считается? Где грань по которой можно переносить матч, а где нельзя?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fonbaron
Ответ Lifar Skladchikov
Это человеческое поведение. И пример того, что общественное мнение может что-то изменить.
Вопрос, а если мама тренера умрет? А если папа? Любимый дядя? Где список? Это прописано в регламенте? А если у ключевого игрока будет трагедия с женой или не дай бог детьми? Тоде переносим? Так где грань в родственниках и клубном штате? А если у директора клуба будет трагедия матч переносим? Очень интересно послушать, только не в рамках отдельно взятого матча ибо это претендент, а в рамках регламента проведения турнира. Его что, отменить, или просто один раз нарушить? Один раз не тридвараз? На полшишечки не считается?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mirexnetli
Ответ Fonbaron
А при чем тут перенос матча? Ну давайте теперь любые игры переносить когда у кого-то из игроков или тренеров умирает. Это трагедия лично главного тренера, конечно печально, но при чем тут смена регламента и вообще переносы в турнире? А если у игрока будет беда, тоже перенос? А какая беда должна случится или кто должен умереть чтобы был перенос? Родственники первого колена или только жена? И при чем тут клуб соперник который бьется за путевку и выстраивает физику на эти матчи? Плюс это сопряжено с огромными расходами-перелёты, проживание в отеле и прочее. Короче какой/то бардак
Комментарий удален
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Ivan Ivanov
Ответ Безымянный болельщик
Кану надо просто не ехать на матч. Пусть влепят технарь, но зато поддержат тренера. Это гораздо важнее в такой момент.
Зачем писать комментарий, не прочитав статью?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lifar Skladchikov
Ответ Fonbaron
А при чем тут перенос матча? Ну давайте теперь любые игры переносить когда у кого-то из игроков или тренеров умирает. Это трагедия лично главного тренера, конечно печально, но при чем тут смена регламента и вообще переносы в турнире? А если у игрока будет беда, тоже перенос? А какая беда должна случится или кто должен умереть чтобы был перенос? Родственники первого колена или только жена? И при чем тут клуб соперник который бьется за путевку и выстраивает физику на эти матчи? Плюс это сопряжено с огромными расходами-перелёты, проживание в отеле и прочее. Короче какой/то бардак
Это человеческое поведение. И пример того, что общественное мнение может что-то изменить.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алдамжар Таскалиев
Ответ Fonbaron
А при чем тут перенос матча? Ну давайте теперь любые игры переносить когда у кого-то из игроков или тренеров умирает. Это трагедия лично главного тренера, конечно печально, но при чем тут смена регламента и вообще переносы в турнире? А если у игрока будет беда, тоже перенос? А какая беда должна случится или кто должен умереть чтобы был перенос? Родственники первого колена или только жена? И при чем тут клуб соперник который бьется за путевку и выстраивает физику на эти матчи? Плюс это сопряжено с огромными расходами-перелёты, проживание в отеле и прочее. Короче какой/то бардак
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phantom of Opera
Ответ Fonbaron
А при чем тут перенос матча? Ну давайте теперь любые игры переносить когда у кого-то из игроков или тренеров умирает. Это трагедия лично главного тренера, конечно печально, но при чем тут смена регламента и вообще переносы в турнире? А если у игрока будет беда, тоже перенос? А какая беда должна случится или кто должен умереть чтобы был перенос? Родственники первого колена или только жена? И при чем тут клуб соперник который бьется за путевку и выстраивает физику на эти матчи? Плюс это сопряжено с огромными расходами-перелёты, проживание в отеле и прочее. Короче какой/то бардак
Жалкое поведение
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fonbaron
А при чем тут перенос матча? Ну давайте теперь любые игры переносить когда у кого-то из игроков или тренеров умирает. Это трагедия лично главного тренера, конечно печально, но при чем тут смена регламента и вообще переносы в турнире? А если у игрока будет беда, тоже перенос? А какая беда должна случится или кто должен умереть чтобы был перенос? Родственники первого колена или только жена? И при чем тут клуб соперник который бьется за путевку и выстраивает физику на эти матчи? Плюс это сопряжено с огромными расходами-перелёты, проживание в отеле и прочее. Короче какой/то бардак
+17
-15
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
У вас устаревшая инфа на пару дней. Федерация в итоге перенесла матч, на 20 января
+8
0
+8
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Безымянный болельщик
Кану надо просто не ехать на матч. Пусть влепят технарь, но зато поддержат тренера. Это гораздо важнее в такой момент.
+44
-6
+38
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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