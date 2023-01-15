Мрачный конфликт во Франции: у тренера «Кана» умерла жена, но «Сошо» отказался переносить матч из-за похорон

Все-таки договорились.

На «Сошо», одного из лидеров Лиги 2 во Франции, неожиданно обрушилась критика. Все из-за того, что клуб отказался переносить матч с «Каном», несмотря на похороны жены главного тренера соперника.

«Не можем изменить расписание матчей в столь короткие сроки». Лига и ТВ-вещатель быстро согласились перенести игру, «Сошо» упрямился

В среду «Кан» сообщил грустную новость: жена главного тренера Стефана Мулена скончалась после продолжительной болезни. Клуб выразил соболезнования и попросил перенести следующий матч с «Сошо» – он был запланирован на субботу, 14 января. В этот день должны были пройти похороны супруги Мулена.

«Кан» сообщил, что проститься с ней хочет весь персонал клуба и игроки «Кана».

Руководство лиги и BeIN Sports (телевещатель) согласились на перенос, а вот «Сошо» неожиданно возразил. Клуб выпустил заявление, где объяснил, что не сможет перенести матч по соображениям безопасности и логистики, предложил лишь провести минуту молчания.

Ответ «Сошо» возмутил болельщиков, а совладелец «Кана», Пьер-Антуан Каптон, обратился к сопернику в соцсетях. «Футбол – это, прежде всего, игра. Клубы – это семьи. К сожалению, пока некоторые люди забывают об этом, мы будем и дальше наблюдать жалкое поведение. Я хотел бы поблагодарить все остальные клубы Лиги 1 и Лиги 2 за поддержку», – написал Каптон.

Генеральный директор «Сошо» Самюэль Лоран постарался объяснить отказ: «Между «Каном» и «Сошо» нет вражды. «Кан» предложил нам три даты: пятница, воскресенье в 15:00 или понедельник в 20:45. Мы не можем изменить расписание матчей в столь короткие сроки. Это просто невозможно».

Лоран отметил, что это повлечет и значительные финансовые потери, но все-таки предложил вариант: «Сошо» готов отказаться от товарищеского матча с «Ивердоном» (2-й швейцарский дивизион), его планировали провести 20 января.

И после дня трудных переговоров клубы все же нашли решение – как и предложил Лоран, сыграют 20 января.

«Сошо» борется за выход в Лигу 1 – из-за сокращения до 18 клубов нужно обязательно попадать в топ-2

В Лиге 2 сыграно уже 19 туров. «Кан» с матчем в запасе по отношению к остальным идет на 9-м месте с 25 очками, а вот «Сошо» активнее борется за подъем: 4-е место, 30 очков. У команды есть неплохие шансы на повышение, учитывая, что до «Бордо» на 2-й позиции – всего 3 очка, а у «Сошо» теперь матч в запасе. Перед сезоном-2023/24 нужно обязательно попадать в двойку, потому что Лигу 1 сокращают до 18 клубов (сейчас 20).

Весной 2023-го в Лигу 2 вылетят сразу четыре команды, а в элиту поднимутся только две. Затем систему вылета и повышения в классе вернут к прежнему виду: плюс/минус два и плей-офф за третью путевку. Решение поддержали еще летом 2021-го.

Может, «Сошо» вынужденная пауза даже пойдет на пользу – в последних двух матчах команда проигрывала. А «Кан» спокойно поддержит тренера в тяжелый момент.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency