Марокко не сыграет в чемпионате африканских наций – потому что нет разрешения на полет в Алжир. Что?
У стран очень напряженные отношения.
13 января в Алжире стартует чемпионат африканских наций (не путать с Кубком африканских наций). В число участников турнира вошла и национальная команда Марокко – но полуфиналисты ЧМ-2022 могут не добраться до места проведения соревнований.
Что случилось?
Королевская марокканская футбольная федерация (КМФФ) заявила, что сборная Марокко не может полететь в Константину (город в Алжире с населением 464 тысячи человек) из-за того, что власти Алжира не выдали авиакомпании Royal Air Maroc (перевозчик сборной) разрешение на вход в воздушное пространство страны.
Марокканцы подчеркивают: Африканская конфедерация футбола изначально уведомила КМФФ, что предварительное разрешение от алжирцев на полет в Константину получено. Однако финального документа в Марокко так и не дождались.
Почему Алжир не дает Марокко разрешение на полет?
Все дело в неспокойных межгосударственных отношениях. У Алжира и Марокко почти 2 тысячи километров общих границ – там постоянная напряженность с момента обретения независимости от Франции. В колониальную эпоху французские власти несколько раз перекраивали эти границы, в результате чего у стран появились территориальные претензии друг к другу.
• Осенью 1963 года обстановка на границе резко обострилась из-за претензий Марокко на территорию в Алжире – начались полномасштабные боевые действия. Марокко углубился в Алжир на 100 километров, но вскоре стороны отвели войска и граница осталась прежней.
• В середине 70-х Алжир поддержал силы, которые провозгласили независимость Западной Сахары от Марокко под названием Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). Это сильно ухудшило отношения между странами.
• В 1994 году Алжир закрыл границу с Марокко из-за того, что марокканцы ввели визовый режим для алжирцев после террористического нападения на отель в Марракеше. Алжирско-марокканская граница стала одной из самых протяженных закрытых границ в мире.
• В 2021-м Алжир разорвал дипломатические отношения со своим соседом, обвинив Марокко во враждебных действиях. Марокко назвало этот шаг совершенно неоправданным. После разрыва отношений последовало прекращение авиасообщения с Марокко.
• В ноябре 2022 года алжирский политик Абделуахаб Ягуби призвал власти Алжира восстановить авиасообщение с соседней страной. «Алжирцы, проживающие в Марокко и Испании, сталкиваются с трудностями при возвращении [обратно] в страну [Алжир]! Самолеты между Алжиром и Барселоной летают очень редко, а между Алжиром и Марокко вообще нет никакой связи», – говорил Ягуби. Алжирское правительство оставило призыв без внимания.
Напряжение, конечно, отражается и в футболе. В сентябре финал юношеского Кубка арабских наций-2022 между Алжиром и Марокко превратился в побоище. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались алжирцы, а потом началась драка.
Чемпионат африканских наций – что это за турнир?
Чемпионат африканских наций – соревнование, которое организует Африканская конфедерация футбола. Турнир проводят раз в два года начиная с 2009-го. Чемпионат африканских наций отличается от Кубка африканских наций тем, что в нем принимают участие игроки исключительно из внутренних чемпионатов – легионеры там играть не могут.
Марокко – действующий чемпион турнира, последний розыгрыш которого проводился в 2020 году. Тогда в финале марокканцы обыграли малийцев (2:0). Потеря действующих чемпионов будет для соревнования чувствительной.
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; wikipedia.org
Алжир с Марокко, да, друг друга давно ненавидят и прочно. И территории делят в том числе. Это не новость.
Пусть марокканцы на автобусе едут, благо близко. Или транзитом через третью страну летят, нечего расслабляться.
Думаю не только это..Марокко действующая самая успешная сборная за всю историюафриканского футбола и из турнира выбили не абы кого..Физрука Саутгейта хвалили за то,что он Колумбию по пенальти и Швецию обыграл а тут Марокко,который более серьезных соперников оставил ни с чем и показал отличный футбол.