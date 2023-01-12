У стран очень напряженные отношения.

13 января в Алжире стартует чемпионат африканских наций (не путать с Кубком африканских наций). В число участников турнира вошла и национальная команда Марокко – но полуфиналисты ЧМ-2022 могут не добраться до места проведения соревнований.

Что случилось?

Королевская марокканская футбольная федерация (КМФФ) заявила, что сборная Марокко не может полететь в Константину (город в Алжире с населением 464 тысячи человек) из-за того, что власти Алжира не выдали авиакомпании Royal Air Maroc (перевозчик сборной) разрешение на вход в воздушное пространство страны.

Марокканцы подчеркивают: Африканская конфедерация футбола изначально уведомила КМФФ, что предварительное разрешение от алжирцев на полет в Константину получено. Однако финального документа в Марокко так и не дождались.

Почему Алжир не дает Марокко разрешение на полет?

Все дело в неспокойных межгосударственных отношениях. У Алжира и Марокко почти 2 тысячи километров общих границ – там постоянная напряженность с момента обретения независимости от Франции. В колониальную эпоху французские власти несколько раз перекраивали эти границы, в результате чего у стран появились территориальные претензии друг к другу.

• Осенью 1963 года обстановка на границе резко обострилась из-за претензий Марокко на территорию в Алжире – начались полномасштабные боевые действия. Марокко углубился в Алжир на 100 километров, но вскоре стороны отвели войска и граница осталась прежней.

• В середине 70-х Алжир поддержал силы, которые провозгласили независимость Западной Сахары от Марокко под названием Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). Это сильно ухудшило отношения между странами.

• В 1994 году Алжир закрыл границу с Марокко из-за того, что марокканцы ввели визовый режим для алжирцев после террористического нападения на отель в Марракеше. Алжирско-марокканская граница стала одной из самых протяженных закрытых границ в мире.

• В 2021-м Алжир разорвал дипломатические отношения со своим соседом, обвинив Марокко во враждебных действиях. Марокко назвало этот шаг совершенно неоправданным. После разрыва отношений последовало прекращение авиасообщения с Марокко.

• В ноябре 2022 года алжирский политик Абделуахаб Ягуби призвал власти Алжира восстановить авиасообщение с соседней страной. «Алжирцы, проживающие в Марокко и Испании, сталкиваются с трудностями при возвращении [обратно] в страну [Алжир]! Самолеты между Алжиром и Барселоной летают очень редко, а между Алжиром и Марокко вообще нет никакой связи», – говорил Ягуби. Алжирское правительство оставило призыв без внимания.

Напряжение, конечно, отражается и в футболе. В сентябре финал юношеского Кубка арабских наций-2022 между Алжиром и Марокко превратился в побоище. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались алжирцы, а потом началась драка.

Чемпионат африканских наций – что это за турнир?

Чемпионат африканских наций – соревнование, которое организует Африканская конфедерация футбола. Турнир проводят раз в два года начиная с 2009-го. Чемпионат африканских наций отличается от Кубка африканских наций тем, что в нем принимают участие игроки исключительно из внутренних чемпионатов – легионеры там играть не могут.

Марокко – действующий чемпион турнира, последний розыгрыш которого проводился в 2020 году. Тогда в финале марокканцы обыграли малийцев (2:0). Потеря действующих чемпионов будет для соревнования чувствительной.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; wikipedia.org