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Дзюбу зовут в «Ледниковый период», ММА и Медиалигу. А вот новый клуб найти тяжеловато

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Вернется в профессиональный футбол?

Артем Дзюба ушел из турецкой «Аданы Демирспор» больше двух месяцев назад, уже открылось новое трансферное окно – а нового клуба все еще нет. 

За это время многие публично посоветовали Артему заканчивать с футболом, а некоторые – даже предложили другие варианты продолжения карьеры.

Медиалига – звали Павлюченко, «Матч ТВ» и команда РФС

Откуда же еще должно было прилететь приглашение первым делом. В Медиалиге такой яркий персонаж точно нужен.

•‎ Главный тренер команды «Матч ТВ» Денис Зубко говорил: «Ждем Артема в команде. Какие условия? Это надо разговаривать с президентом клуба. Гарантировано ли Дзюбе место в стартовом составе? Нет, есть конкуренция. Не знаю, можно ли его дозаявить сейчас».

Роман Павлюченко, выступающий за «Матч ТВ», тоже за: «Если он в РПЛ не нужен, ждем его в Медиалиге».

•‎ Команда РФС даже подготовила для Артема форму. «Футболка готова, предложение сделано, ждем ответ от Артема», – сообщали «Наши Парни» в телеграм-канале.

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин, сейчас играющий за «Наших Парней», присоединился: «Кажется, Дзюбе пора в Медиалигу. Думаю, он уже наигрался в большой футбол, Турция это показала».

•‎ А вот основатель «Амкала» Герман Попков рассуждает прагматично:

«Не думаю, что Дзюба может действительно прийти в МФЛ. Это будет дисбаланс для других команд, которые не могут позволить себе пригласить таких жестких футболистов. Думаю, этого не произойдет. Да, Дзюба может классно пошутить и отлично подходил бы для МФЛ, но его футбольный уровень намного выше среднего уровня игроков Медиалиги. Не думаю, что он будет подвергать себя риску травмироваться ради участия в медийном футболе».

Единоборства – Хрюнов предлагал Дзюбе подраться с тафгаем, а Емельяненко даже готов выйти против Артема

ММА-индустрия тоже открыта для Артема.

•‎ Промоутер Владимир Хрюнов в начале ноября предлагал ему подраться с хоккеистом-тафгаем:

«Слышал, что Дзюба пока временно безработный. Мы Артему подыщем соперника. Я знаю, что он занимается единоборствами. Выносливость у него есть. Его расторжение контракта – это приглашение выступить в рамках шоу «Бойцовский клуб». Возможные соперники по рингу для Дзюбы? Думаю, Дзюба может потянуть и профессионального спортсмена. Александр Емельяненко? Нет. Например, хоккеист-тафгай».

•‎ Сам Александр Емельяненко, кстати, вполне готов побиться с Дзюбой – предлагает ему, кхм, необычные условия.

«У него есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе. Ему нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся – простоять, надеяться выбросить какой-то удар. Дзюбе надо садиться на ноги и работать ногами. Надевать перчатки на ноги и работать.

У Дзюбы абсолютно нет никаких шансов – это все равно что я выйду и буду играть против него в футбол. Буду мячик набивать, пытаться обвести его. Но если предложат с ним бой, я соглашусь: популяризация спорта, здорового образа жизни. Ну а за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд – он получит хороший апперкот», – сказал Емельяненко.

Правда, потом Емельяненко все же уточнил, что на бой Дзюбу он не вызывал:

«Емельяненко – Дзюба. Дело начинает принимать серьезные обороты! Отвечаю комментаторам и тем, кто уже дал интервью по этому поводу: Александр Емельяненко никого не вызывал, он дал ответ на интервью Хрюнова. А тренер Дзюбы и по совместительству тренер Александра Волкова вообще предположил, что «Емельяненко хочет хайпануть на фамилии Дзюбы». Хотя, судя по запросам «Яндекса» и Google, хайповать нужно Дзюбе».

«Ледниковый период» – приглашали Жулин, Авербух и Мишин

Из главного околоспортивного шоу России тоже интересуются.

Продюсер Илья Авербух и тренеры Александр Жулин с Алексеем Мишиным вполне серьезно рассуждали о перспективах Артема в «Ледниковом периоде».

•‎ «Получилось бы у Дзюбы в «Ледниковом периоде»? Без понятия, как он катается, пробовал ли он когда-нибудь. Если он играл в хоккей, то получилось бы. Дзюба – координированный парень, сильный физически, у него могло бы получиться. Ребята, кто хотел: Ваня Скобрев, Леша Яшин и Дима Сычев – себя попробовали. Но для этого надо хотеть. Надо сначала поговорить с Артемом. Ради бога, мы его ждем», – Жулин идею поддержал.

•‎ «У нас в проекте катался Руслан Нигаматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков. Думаю, Дзюба действительно  в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый», – говорил Авербух.

«В блокадном Ленинграде работали театры. Если кругом будет черно, то и люди станут черными». Кто и как делает «Ледниковый период»?

•‎ «Дзюба мне нравится своей незаурядностью. А если человек незаурядный, он будет незаурядным везде. И на футбольном поле, и в «Ледниковом периоде», и даже на кухне», – добавлял Мишин. 

Губерниев отправлял Артема в вуз, а Антон Иванов звал в Comedy Club

Других вариантов тоже полно.

•‎ Дмитрий Губерниев, например, отправляет Дзюбу получать образование: «Пусть идет учиться, сейчас самое время. Пусть поступит в вуз и учится».

•‎ Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в довольно грубой форме отправлял Дзюбу сниматься в кино:

«Ему надо срочно завершать карьеру! Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия».

•‎ Резидент Comedy Club Антон Иванов (вы можете знать его по трио «Иванов, Смирнов, Соболев» и дуэту «Быдло») пообещал, что позовет Дзюбу в программу и, возможно, поможет ему стать комиком:

«Думаю, тот факт, что Дзюба до сих пор не был в Comedy Club, никак не зависит от того, в клубе он или нет. Рано или поздно мы обязательно позовем Артема. Может, придумаем что-то совместное, тем более мы хорошо знакомы, и такие попытки уже были – почему бы и нет».

А что, у Дзюбы нет никаких вариантов в профессиональном футболе?

Слухов много: «Рубин», «Торпедо», «Сочи», «Оренбург», «Венеция», «Монца» и кипрская «Кармиотисса» – это клубы, которые фигурировали рядом с Артемом в новостях за последние пару месяцев.

Еще Дзюбой интересовались клубы с Ближнего Востока – из ОАЭ и Саудовской Аравии. В январе представители Артема предлагали игрока в «Сивасспор» (17-е место в чемпионате Турции) и «Пари НН» – но пока без результатов.

На вопрос, будет ли он еще играть, Дзюба отвечал так: «Конечно. Как говорил классик, «не играть, а творить».

Российский сезон возобновится только в конце февраля – времени еще полно.

И поискать футбольные варианты, и обдумать альтернативные.

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Фото: East News/Ali Atmaca / Anadolu Agency; instagram.com/artem.dzyuba; РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович; globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press

Где же увидим Дзюбу в 2023-м?
157 голосов
В Медиалиге
21%
Winline Медиалига
В ММА/боксе
6%
Александр Емельяненко
В «Ледниковом периоде»
16%
Ледниковый период
В университете
12%
Алина Загитова
Все-таки в футболе
45%
Артем Дзюба

16 комментариев

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Дмитрий Караваев
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Почему в опросе нет пункта " вообще пофиг" ?
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Олимпионик
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Reality Gang, Twistys и Harmony Vision могут Дзюбу пригласить на просмотр.
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v_decadence
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Ответ Demyan Grachev
Там богаче шкафчики, согласен
Дзюба не будет рисковать отсечением руки, рабочего инструмента
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А я ясные дни оставляю себе
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Что тут думать? Ведь всем известно, куда нужно идти Дзюбе.
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loko84st
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Может попробовать себя в гандболе, ведь рукой играть у него нормально получается))))
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Vseznaika
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Кому он нужен? Зарплата огромная. Дестабилизирует любую раздевалку.

Хотя есть Химки! можно туда и потом в ФНЛ
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Eden Hazard
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Ледниковый период не главное околоспортивное шоу. Главное - как раз Медиалига.
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фанат_реала
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Дзюбе надо было в Кармиотиссу из Кипра, они недавно против Лимасола играли... Мог бы против Кокорина сыграть 🤡
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Xm.md
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Один из символов дерева в нашем футболе
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supepper
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А я бы глянул на прокаты Дзюбы и Медведевой в Ледниковом периоде
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elena
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Может его в Зенит-2 ?
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Demyan Grachev
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Ответ igls54
Дзюбе надо в Аль-Наср, и усадить там фрукта на скамейку
Там богаче шкафчики, согласен
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Дмитрий_75
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Я правильно понял? Новым персонажем в мультфильм "Ледниковый период", боксерской грушей в ММА или кем-то в Медиалигу (уж не знаю, что это такое)?
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igls54
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Дзюбе надо в Аль-Наср, и усадить там фрукта на скамейку
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Yappi Touch
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А в вебкам его не зовут?
Скилл имеется
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Максим Пантелеев
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Медиа-лига всё-таки про футбол. У Дзюбы с этим большие проблемы. В ММА есть риск отхватить и еще стать еще большим посмешишем.Думаю Дзюба не рискнет. А какой ему Ледниковый период, если он на ногах то как паралитик,два касания сделает и начинает равновесие терять? Может в Аншлаг?-уровень юмора подходит.
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