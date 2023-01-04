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«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

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Раньше соглашались на 15 млн.

«Арсенал» продолжает погоню за звездой «Шахтера» Михаилом Мудриком. The Athletic сообщает, что торги за 21-летнего украинца стартуют с 70 млн евро с учетом бонусов. Инсайдер Николо Скира пишет, что контракт с игроком согласован и все ждут лишь отмашки от продавца.

Но «Шахтер» пока не готов. Клуб просит 100 млн евро – и эта сумма пугает даже самого Мудрика.

«Уже прочитал это интервью. Узнал цену – и был шокирован. У меня долгосрочный контракт с клубом. Я отдаю все силы и энергию, чтобы «Шахтер» достиг максимальных результатов, – сказал вингер в интервью SportArena. – Очень надеялся, что игрой принесу большую пользу «Шахтеру» и заинтересую клубы из топовых европейских чемпионатов.

Я уже общался с агентом и знаю, что летом по мне пришло несколько предложений из клубов европейских топ-лиг, но «Шахтер» решил меня не отпускать. Я воспринял это совершенно нормально, ведь полностью доверяю руководству и отношусь со всем уважением. У каждого футболиста есть мечта – поиграть в топ-клубе из топ-лиги. Я не исключение. На 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 млн. Президент говорит, что придет время. Но у меня есть свое мнение, что за такие деньги это время придет не скоро, а может и никогда.

Не буду скрывать, что очень расстроен. Сумма ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я мечтал. Я профессионал и продолжу выкладываться на максимум ради клуба. Но не могу вам сказать, что моя мечта убита. А вот ранена – это точно».

Откуда взялись эти 100 млн?

«Шахтер» верит в Мудрика. Считает, что он не хуже Грилиша

Мудрик не новое имя для европейских скаутов: еще в январе-2022 УЕФА включил его в список из 40 перспективных футболистов, за которыми стоило последить. Украинец тащил «Шахтер» в ЛЧ – сделал 2+2 и помог полуразобранной команде выйти в весеннюю стадию ЛЕ.

Феномен Мудрика детально описал тренер команды Игор Йовичевич: «Это же божий дар – иметь в команде человека, который одним действием может решать матчи. Хорошими поведением и рабочей этикой он помогает решать все наши тактические проблемы. Это что-то невероятное. А мы помогаем создавать условия, чтобы он мог получить мяч в определенном пространстве и быть опаснее в атаке на любимом фланге.

Я просто поймал себя на мысли. Зачем ему бегать назад за латералем соперника? Я хочу освободить от оборонительных действий лучшего атакующего игрока команды. Михаил всегда оказывается там, где должен находиться. Он делает то, что надо делать. Поэтому он и стоит 100 миллионов».

Шикарная игра Мудрика в ЛЧ вдохновила «Шахтер» – и теперь украинцы заламывают цены. «Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить много. Иначе наш президент просто не продаст его, – не скрывает спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна. – А Джека Грилиша продали более чем за 100 миллионов. Уровень Мудрика не ниже».

А вот мнение помощника спортивного директора Шахтера» Карло Николини в интервью Calciomercato:

«В случае с Мудриком нужно сделать серьезное предложение. «Арсенал» сделал такое предложение, но переговоры идут. Клубы продавали игроков, которые не сильнее Мудрика за суммы около 100 млн евро, так что 60 млн евро недостаточно. Нас устроит предложение ближе к сумме трансфера Грилиша в «Ман Сити» (117 млн евро), чем Антони в «МЮ» (95 млн евро)».

А еще «Шахтеру» срочно нужно много денег

Еще летом Мудрика почти продали в «Брентфорд» – хотя англичане дали лишь 15 млн евро. «Шахтер» согласился на предложение, но переговоры так ни к чему не привели из-за желания самого украинца остаться – он хотел в «Байер» и не рассматривал другие варианты.

Потом постучались из «Эвертона» с солидными 30 млн, но тут отказал уже сам «Шахтер».

В чем же дело? Во многом все из-за перехода Антони из «Аякса» в «МЮ» – руководство восхитилось работой голландцев по вытягиванию из «МЮ» больших денег.

«В последнюю неделю трансферного окна «Шахтер» получил предложение от «Эвертона» на 30 млн евро + бонусы. А отказался от переговоров после трансфера Антони за 100 млн евро. Клуб сказал: «Мы не хотим продавать Мудрика даже за 40 млн, мы хотим больше». Теперь они убеждены, что продадут его за сумасшедшие деньги», – отмечал осенью Фабрицио Романо.

Продажа Мудрика – важный стратегический шаг. Клуб потерял слишком много легионеров: в марте уехали Марлос, Майкон, Жуниор Мораэс, Дентиньо и Винисиус Тобиас, Витао, Алан Патрик, Давид Хочолава и Тете. Летом к ним добавились Давид Нерес, Додо, Маркос Антонио, Фернандо, Исмаили, Маркиньос, Марлон, Педриньо и Манор Соломон. При этом «Шахтер» получил намного меньше, чем мог – все из-за решения ФИФА, которое позволяло иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

The Athletic сообщает, что в декабре «Шахтер» подал документы в CAS и хотел обжаловать решение в суде. Клуб рассчитывал, что сможет договориться о трансферной стоимости игроков и вел активные переговоры по нескольким продажам, но после решения ФИФА все сорвалось – покупатели и агенты игроков понимали, что могут подождать до 30 июня и не платить.

«Шахтер» понес 40 млн евро прямых убытков и до 50 млн евро в общем. Выгодная продажа Мудрика – шанс все это перекрыть, а еще заплатить часть долгов перед другими клубами, которые по словам генерального директора Сергея Палкина составляют еще 37 млн.

«УЕФА при содействии Чеферина сделал все возможное, чтобы помочь нам. ФИФА уничтожила нас и ни разу не защитила. Если бы «Реал» или «Бавария» оказались в нашей ситуации, то я уверен, они бы быстро помогли. У нас было 14 иностранных футболистов, суммарная рыночная стоимость которых составляла 150-200 млн евро. Им позволили приостановить контракты и уйти. Это неприемлемо. Но все говорили, что помогут нам. Есть команды, которые воспользовались нашей ситуацией – ничего страшного. Жизнь долгая. Она похожа на бумеранг», – уверяет Срна.

Добавляет Палкин:

«ФИФА ставит на грань выживания украинские клубы, думая лишь о заработках агентов, и не уважает украинских болельщиков, создавая им препятствия в просмотре матчей – и при первой возможности подыгрывает России. ФИФА из политической пора перетрансформироваться в профессиональную организацию, когда в основе принятых решений стоят прежде всего ценности, но не политические и экономические интересы отдельных стран и их представителей».

«Шахтер» будет выжимать до последнего.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Marcin Bulanda, Mutsu Kawamori

47 комментариев

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Сергей MiKi3iP
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"У них было 14 иностранных футболистов общей стоимостью 150-200 млн, теперь есть Мудрик более 100 млн. Виноваты ФИФА и Россия". Норм такие мысли у администрации. Жалко парня, надо было ему за 15 когти рвать в Брентфорд, сейчас бы было меньше проблем
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Чибупель Чибупелев
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Ответ Злой Руся
Ещё никуда не перешёл , ничего особого не показал , а уже надоел . Жду ещё 100500 постов и блогов про парня , который уйдёт в небытие через год - два , после подписания контракта . Чем то ситуацию с Захаряном напоминает. Да и какие 100 лямов, за что ??? Скоро будут столько же просить за то что человек просто бежит . P.S вы там дизлайкать можете хоть всей Украиной, бедолаги (( Мне от них ни холодно ни жарко .
Немного разные ситуации, Челси просто не может заплатить Динамо, а шахтер хочет ска сотку за мудрика, я бы на их месте был рад если бы можно было за 60-миллионов продать, а они как я понимаю даже соткой довольствоваться не будут
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Max Semenik
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Ответ Андрей Балабаев
Не ниже Глилиша? Это стёб такой? Если за одного деньги впустую выбросили, то теперь за всех кратно переплачивать надо?
Если уж говорить про Грилиша, то он по крайней мере себя хорошо проявил себя в Вилле на протяжении нескольких лет - а вот Мудрик, внезапно сверкнувший, не доказал свою стабильность вообще ни разу.
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Чибупель Чибупелев
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Ответ Зеленый хвостик
В тексте опечатка, Шахтер не донецкий а польский. Мудрику тоже пожелать нечего хорошего не могу, не слышал от него высказываний против нацисткой украинской хунты. А раз молчит, значит поддерживает.
Нацистская только твоя Россия которая уже выкосила несколько десятков тысяч мирного населения Украины
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The Truth Killer
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Да хохлы всегда были жадные и алчные. Не стоит этот Мудрик и таких денег, но игрок хороший
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Гегенпрессинг Рангника
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Грилиш в Астон Вилле реально крут был, талант и сейчас есть просто баблом модника закидали. Плюс паспорт британский и играл в АПЛ, этот чувак же какой-то угар из слабейшего чемпионата с одним сезоном за 70
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Skywalkker
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Ответ Jordan95
Ну и че? Гакпо играл в ПСВ, Мудрик в Шахте. Шахтёр за последние 15 лет куда более статусный клуб, с большим количеством проданных звёзд. Мудрик моложе и перспективнее.
А Мудрик 21 балл за 14 матчей по г+а в шестой по силе лиге Европы набирал? А Мудрик 3 гола на ЧМ забивал?
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Айдар Ахмеров
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Ответ Jordan95
Да всем плевать на твои пожелания 🤡
Ты видимо из 404 как раз таки? Смайлик клоуна остаётся только при тебе в таком случае
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Denis Spiridenock
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Ответ Jordan95
Челси даст 75 и все на этом закончится.
ну ок, пускай, переживём тогда, если новости про Челси вообще не вброс, чтобы Арсенал "занервничал"
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Skywalkker
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Футбольный мир походу сошёл с ума! За Энцо отдают 127 лямов за его несколько хороших матчей на ЧМ! А за Мудрика вообще просят 100 просто за 2+2 в ЛЧ, да ещё трансфермаркет ему цену нарисовал!
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kazbek.sultanbek
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Арсенал после Пепе больше не заплатит такие деньги за мало проверенного вингера.
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Jordan95
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Ответ Зеленый хвостик
В тексте опечатка, Шахтер не донецкий а польский. Мудрику тоже пожелать нечего хорошего не могу, не слышал от него высказываний против нацисткой украинской хунты. А раз молчит, значит поддерживает.
Да всем плевать на твои пожелания 🤡
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Jordan95
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Ответ Timbaland
Гапко-42 млн<Мудрик-100 млн. Дааа ужж.
Ну и че?
Гакпо играл в ПСВ, Мудрик в Шахте.
Шахтёр за последние 15 лет куда более статусный клуб, с большим количеством проданных звёзд.

Мудрик моложе и перспективнее.
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Jordan95
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Ответ Артемий Дмитриев
Грилиш англичанин, играющий во внутреннем чемпионате, и такие трансферы между командами АПЛ всегда проходили с большой переплатой! В своё время Джека Роудвела за 50 покупали, а вы сейчас вообще вспомните кто это такой? С Антони все проще, атакующий бразилец с Аякса, которого продают в МЮ бывший тренер, вот и наценка)) Красная цена Мудрика 40, все остальное будет оверпрайсом, брать за сотку игрока на скамейку запасных и без опыта игры в АПЛ, который только в теории может играть в основе.. очень спорное решение
Мудрик>Антони
Причём достаточно одного матча одного и другого, чтобы это стало очевидно.
Мудрик топ футболист, Антони футзалист.
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Jordan95
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Ответ Good_Win
Больше всего жалко парня. Его готов забрать топ клуб из Англии, за хорошие деньги, Шахтер должен все сделать чтобы трансфер состоялся, а не набивать цену... с таким отношением если не договорятся сейчас, летом уже и не захочет никто за 30 лямов.
Челси готов дать больше Арсенала.
Просто с Арсеналом договорился сам Мудрик. Не получится договорится клубам - его просто Челси заберёт.
Нормально Шахтер за него получит. Там всегда умели продавать за максимально большие деньги.
Тот же Фред за 60 5 лет назад, Тейшейра за 65 и тд.
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Бродяга-симпатяга
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Шахтер уже давно не донецкий
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Nicolas Erfe
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Да все в шоке, с таким ценником парень никуда не уедет, возможно, потом, через года 3-4 и гораздо меньшую сумму в менее пристижный клуб. Зачем губить пацана?
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Jordan95
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Ответ Denis Spiridenock
Ага, только с такими запросами в итоге либо продадут за 40 в лучшем случае или вообще бесплатно свалит по окончанию контракта. Подобных случаев вагон и маленькая тележка
Челси даст 75 и все на этом закончится.
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Barry_Cadny
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Ответ Андрей Балабаев
Не ниже Глилиша? Это стёб такой? Если за одного деньги впустую выбросили, то теперь за всех кратно переплачивать надо?
Ну, раз пошла такая пьянка ...
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Barry_Cadny
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Деньги стали какие-то виртуальные.
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Зеленый хвостик
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В тексте опечатка, Шахтер не донецкий а польский. Мудрику тоже пожелать нечего хорошего не могу, не слышал от него высказываний против нацисткой украинской хунты. А раз молчит, значит поддерживает.
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Comicsfan323
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Ответ Evgeny Trifonov
Всё правильно. Британских мешков нужно доить по полной.
Причем тут Арсенал и мешки?
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Denis Spiridenock
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Ответ Evgeny Trifonov
Всё правильно. Британских мешков нужно доить по полной.
Ага, только с такими запросами в итоге либо продадут за 40 в лучшем случае или вообще бесплатно свалит по окончанию контракта. Подобных случаев вагон и маленькая тележка
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Reservoir Cat
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"Развести Арсенал на 80 миллионов красивыми нарезками на Ютубе"

Лилль🤝Шахтёр
Пепе🤝Мудрик
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EGIN
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а он сам не может приостановить контракт как легионеры сделали?
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