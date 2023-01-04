«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

Раньше соглашались на 15 млн.

«Арсенал» продолжает погоню за звездой «Шахтера» Михаилом Мудриком. The Athletic сообщает, что торги за 21-летнего украинца стартуют с 70 млн евро с учетом бонусов. Инсайдер Николо Скира пишет, что контракт с игроком согласован и все ждут лишь отмашки от продавца.

Но «Шахтер» пока не готов. Клуб просит 100 млн евро – и эта сумма пугает даже самого Мудрика.

«Уже прочитал это интервью. Узнал цену – и был шокирован. У меня долгосрочный контракт с клубом. Я отдаю все силы и энергию, чтобы «Шахтер» достиг максимальных результатов, – сказал вингер в интервью SportArena. – Очень надеялся, что игрой принесу большую пользу «Шахтеру» и заинтересую клубы из топовых европейских чемпионатов.

Я уже общался с агентом и знаю, что летом по мне пришло несколько предложений из клубов европейских топ-лиг, но «Шахтер» решил меня не отпускать. Я воспринял это совершенно нормально, ведь полностью доверяю руководству и отношусь со всем уважением. У каждого футболиста есть мечта – поиграть в топ-клубе из топ-лиги. Я не исключение. На 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 млн. Президент говорит, что придет время. Но у меня есть свое мнение, что за такие деньги это время придет не скоро, а может и никогда.

Не буду скрывать, что очень расстроен. Сумма ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я мечтал. Я профессионал и продолжу выкладываться на максимум ради клуба. Но не могу вам сказать, что моя мечта убита. А вот ранена – это точно».

Откуда взялись эти 100 млн?

«Шахтер» верит в Мудрика. Считает, что он не хуже Грилиша

Мудрик не новое имя для европейских скаутов: еще в январе-2022 УЕФА включил его в список из 40 перспективных футболистов, за которыми стоило последить. Украинец тащил «Шахтер» в ЛЧ – сделал 2+2 и помог полуразобранной команде выйти в весеннюю стадию ЛЕ.

Феномен Мудрика детально описал тренер команды Игор Йовичевич: «Это же божий дар – иметь в команде человека, который одним действием может решать матчи. Хорошими поведением и рабочей этикой он помогает решать все наши тактические проблемы. Это что-то невероятное. А мы помогаем создавать условия, чтобы он мог получить мяч в определенном пространстве и быть опаснее в атаке на любимом фланге.

Я просто поймал себя на мысли. Зачем ему бегать назад за латералем соперника? Я хочу освободить от оборонительных действий лучшего атакующего игрока команды. Михаил всегда оказывается там, где должен находиться. Он делает то, что надо делать. Поэтому он и стоит 100 миллионов».

Шикарная игра Мудрика в ЛЧ вдохновила «Шахтер» – и теперь украинцы заламывают цены. «Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить много. Иначе наш президент просто не продаст его, – не скрывает спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна. – А Джека Грилиша продали более чем за 100 миллионов. Уровень Мудрика не ниже».

А вот мнение помощника спортивного директора Шахтера» Карло Николини в интервью Calciomercato:

«В случае с Мудриком нужно сделать серьезное предложение. «Арсенал» сделал такое предложение, но переговоры идут. Клубы продавали игроков, которые не сильнее Мудрика за суммы около 100 млн евро, так что 60 млн евро недостаточно. Нас устроит предложение ближе к сумме трансфера Грилиша в «Ман Сити» (117 млн евро), чем Антони в «МЮ» (95 млн евро)».

А еще «Шахтеру» срочно нужно много денег

Еще летом Мудрика почти продали в «Брентфорд» – хотя англичане дали лишь 15 млн евро. «Шахтер» согласился на предложение, но переговоры так ни к чему не привели из-за желания самого украинца остаться – он хотел в «Байер» и не рассматривал другие варианты.

Потом постучались из «Эвертона» с солидными 30 млн, но тут отказал уже сам «Шахтер».

В чем же дело? Во многом все из-за перехода Антони из «Аякса» в «МЮ» – руководство восхитилось работой голландцев по вытягиванию из «МЮ» больших денег.

«В последнюю неделю трансферного окна «Шахтер» получил предложение от «Эвертона» на 30 млн евро + бонусы. А отказался от переговоров после трансфера Антони за 100 млн евро. Клуб сказал: «Мы не хотим продавать Мудрика даже за 40 млн, мы хотим больше». Теперь они убеждены, что продадут его за сумасшедшие деньги», – отмечал осенью Фабрицио Романо.

Продажа Мудрика – важный стратегический шаг. Клуб потерял слишком много легионеров: в марте уехали Марлос, Майкон, Жуниор Мораэс, Дентиньо и Винисиус Тобиас, Витао, Алан Патрик, Давид Хочолава и Тете. Летом к ним добавились Давид Нерес, Додо, Маркос Антонио, Фернандо, Исмаили, Маркиньос, Марлон, Педриньо и Манор Соломон. При этом «Шахтер» получил намного меньше, чем мог – все из-за решения ФИФА, которое позволяло иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

The Athletic сообщает, что в декабре «Шахтер» подал документы в CAS и хотел обжаловать решение в суде. Клуб рассчитывал, что сможет договориться о трансферной стоимости игроков и вел активные переговоры по нескольким продажам, но после решения ФИФА все сорвалось – покупатели и агенты игроков понимали, что могут подождать до 30 июня и не платить.

«Шахтер» понес 40 млн евро прямых убытков и до 50 млн евро в общем. Выгодная продажа Мудрика – шанс все это перекрыть, а еще заплатить часть долгов перед другими клубами, которые по словам генерального директора Сергея Палкина составляют еще 37 млн.

«УЕФА при содействии Чеферина сделал все возможное, чтобы помочь нам. ФИФА уничтожила нас и ни разу не защитила. Если бы «Реал» или «Бавария» оказались в нашей ситуации, то я уверен, они бы быстро помогли. У нас было 14 иностранных футболистов, суммарная рыночная стоимость которых составляла 150-200 млн евро. Им позволили приостановить контракты и уйти. Это неприемлемо. Но все говорили, что помогут нам. Есть команды, которые воспользовались нашей ситуацией – ничего страшного. Жизнь долгая. Она похожа на бумеранг», – уверяет Срна.

Добавляет Палкин:

«ФИФА ставит на грань выживания украинские клубы, думая лишь о заработках агентов, и не уважает украинских болельщиков, создавая им препятствия в просмотре матчей – и при первой возможности подыгрывает России. ФИФА из политической пора перетрансформироваться в профессиональную организацию, когда в основе принятых решений стоят прежде всего ценности, но не политические и экономические интересы отдельных стран и их представителей».

«Шахтер» будет выжимать до последнего.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Marcin Bulanda, Mutsu Kawamori