Онана в 26 лет закончил со сборной. Похоже, из-за ссоры с тренером Камеруна на ЧМ

Там вообще токсично – возможно, из-за Это’О.

Вратарь «Интера» Андре Онана объявил, что больше не будет играть за сборную Камеруна – в 26 лет.

Он сопроводил уход красивым заявлением.

«Все началось в моей маленькой деревне, где с детства семья воспитывала меня в соответствии с ценностями, которые отличают камерунский народ. Я понял, что любовь к моей стране вечна, а моя приверженность к ней не подлежит обсуждению.

Помню, как мы всей семьей смотрели матчи сборной Камеруна. И только камерунцы могут понять, что значит наблюдать за игрой «неукротимых львов». Именно тогда я начал мечтать о том, чтобы однажды надеть футболу национальной команды. И теперь, после бесконечных часов тренировок, бесконечных поездок и большого упорства, я могу с гордостью заявить, что исполнил свою большую мечту.

Но у каждой истории, какой бы прекрасной она ни была, есть конец. И моя история со сборной Камеруна подошла к концу. Игроки приходят и уходят, имена мимолетны, но Камерун важнее любого человека или игрока. Камерун – вечен , как и моя любовь к национальной команде и к нашим болельщикам, которые поддерживали нас, каким бы трудным ни был момент.

Мои чувства никогда не изменятся. Мое камерунское сердце будет биться, где бы я ни был. Я всегда буду биться за то, чтобы прославлять Камерун.

Я буду поддерживать сборную как фанат, так же, как это делают более 27 миллионов камерунцев. Я могу только поблагодарить всех, кто доверял мне и верил в меня», – написал Онана.

В заявлении нет ни слова про причину ухода из национальной команды в столь раннем для голкипера возрасте. Но четкие предположения есть.

На ЧМ-2022 Онана провел лишь один матч – а затем поругался с главным тренером из-за стиля игры и уехал

На ЧМ-2022 Андре ехал как первый номер сборной Камеруна. В первом матче со Швейцарией (0:1) Онана сыграл от свистка до свистка, но затем что-то сломалось.

•‎ Перед игрой с Сербией голкипера вывели из состава. Как сообщал beIN Sports со ссылкой на источник в Федерации футбола Камеруна (Fecafoot), голкипер отстранен от команды по дисциплинарным причинам. «Онана выведен из состава. Мы немного усложнили себе жизнь», – сказал источник в Fecafoot.

•‎ Вскоре в Fecafoot официально подтвердили отстранение Онаны. «Сообщаем, что, в соответствии с решением главного тренера сборной Камеруна Ригобера Сонга, футболист Андре Онана временно отстранен от команды по дисциплинарным причинам. Федерация футбола Камеруна вновь заявляет о полной поддержке главного тренера и его штаба в вопросе применения политики недопущения дисциплинарных нарушений и поддержания сплоченности коллектива», – говорилось в заявлении.

•‎ Позже подъехали инсайды. Как писал Cope, голкипер решил покинуть расположение национальной команды после конфликта с Сонгом. Причиной конфликта футболиста и тренера стало разное видение тактики. Онана сказал, что идеи тренера далеки от его понимания футбола. Этот диалог создал напряжение между Андре и Ригобером.

•‎ Журналист Фабрицио Романо добавлял, что тренер настаивал на более традиционной манере игры. Онана отказался, заявив, что не собирается менять свой стиль по просьбе Сонга. Тренер хотел проявить свой авторитет перед другими игроками сборной Камеруна и сказал вратарю, что он не сыграет с Сербией. Самюэль Это’О, который возглавляет Федерацию футбола Камеруна, пытался уладить конфликт Онана и Сонга, но не смог.

Всего через несколько дней после инцидента в сети завирусилось видео, где Онана играет в футбол с простыми любителями в родном Камеруне.

Онана был в сборной вратарем-плеймейкером. Но когда он уехал, результаты стали лучше

Вадим Лукомский сразу после матча Онаны на ЧМ-2022 объяснял, в чем он уникален.

Андре играл в сборной как вратарь-плеймейкер – помогал качественно продвигать мяч. В матче со Швейцарией он совершил 26 действий (они же – касания) за пределами штрафной – это рекорд за историю ведения статистики ЧМ (с 1966-го).

Высокая позиция и вовлеченность Онаны – олицетворения немощности камерунских центральных защитников с мячом, объяснял Лукомский. Николя Нкулу и особенно Жан-Шарль Кастеллетто, мягко говоря, не очень здорово пасуют. Онана просто взял на себя часть их функций, что приводило к моментам, где Онана поднимается выше последнего защитника (или на одну линию), чтобы исполнить его функции.

Тем не менее, в следующих двух матчах, где в воротах играл уже Девис Эпасси, Камерун набрал четыре очка: сыграл вничью с Сербией (3:3) и сенсационно обыграл Бразилию (1:0), хоть и не основную. Игра с бразильцами вообще превратилась в шоу Эпасси: 29-летний кипер из чемпионата Саудовской Аравии сделал аж семь сэйвов и стал одним из главных героев матча.

Правда, для выхода в плей-офф этого оказалось мало: камерунцы заняли третье место в группе.

Неудивительно: в камерунском футболе вообще очень токсичная атмосфера, в том числе из-за Самюэля Это’О, который год рулит местной федерацией и всех бесит.

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO; REUTERS/Marko Djurica