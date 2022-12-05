Странная карьера Бензема в сборной: чуть-чуть не хватило до 100 матчей, пропустил все медальные турниры

Успех – лишь Лига наций.

В понедельник 35-летний Карим Бензема попрощался со сборной Франции.

Всего трех матчей не хватило до сотни, 17 мячей – до статуса лучшего бомбардира. И то, и другое точно бы покорилось, не будь большой шестилетней дыры в карьере за национальную команду.

Бензема в сборной – это три странных и разных по содержанию периода.

2007 – 2015: три больших турнира и мало счастья

В 2006-м сборная Франции лишь из-за промаха Давида Трезеге с пенальти упустила шанс стать чемпионом мира, а в 2016-м взяла серебро на домашнем Евро. Между этими турнирами французы совсем не блистали, и Бензема угораздило играть за сборную именно в этот момент.

Как выигрывать Евро, он знал – сделал это с командой U-17 вместе с Насри и Бен Арфа, в финале победив испанцев с Пике и Фабрегасом. Но со взрослыми такого успеха не было.

За сборную Франции Бензема впервые сыграл в 2007-м. Потом съездил на три международных турнира до своего отстранения.

• Евро-2008 – провал Франции с одним очком и одним голом в группе. У 20-летнего Бензема – два матча. Из яркого для французов – лишь громкая критика медиа, прилетело и Кариму.

• ЧМ-2010 – еще одно унижение Франции с одним очком и одним голом на групповом этапе. Бензема не участвовал – его не взяли на турнир. За пару месяцев до ЮАР Карим влип в скандал с несовершеннолетней проституткой. Раймон Доменек уверял, что это никак не связано с невызовом – просто у Бензема был тяжелый дебютный сезон в «Реале».

В целом так и было – всего девять голов во всех турнирах. Лишь четыре старта в 15 матчах в 2010 году до ЧМ – и только три гола. Так что на чемпионат мира отправились Сиссе, Жиньяк, Анри и Анелька. А также Рибери и Гову, хотя они были замешаны в том же инциденте, что и Бензема.

• Доменека сменил Лоран Блан, который хоть и ругался на Бензема за опоздания, но ставил именно его в квалификации к Евро-2012 – а тот периодически благодарил голами или ассистами. На Евро Карим отдал две голевые передачи в матче с Украиной и регулярно выходил в старте, а не слишком яркие французы тихо вылетели в четвертьфинале от Испании.

• C того Евро растянулась и серия без голов в сборной – целых 16 месяцев. В квалификации к ЧМ было два мяча, один из них – опять Украине в ответном стыке. ЧМ начался здорово – с 3+2 в первых двух матчах против Гондураса и Швейцарии. Да и закончился только в четвертьфинале, что уже было успехом для Франции на фоне прошлых неудач.

Пожалуй, только с ЧМ-2014 Бензема мог вернуться более-менее довольным игрой за Францию.

2015 – 2021: драма с Вальбуэна и шесть лет вне сборной

Осенью 2015-го Бензема сделал дубль в игре против Армении, а через месяц попал под арест после расследования о шантаже интимным видео в отношении Матье Вальбуэна. Тогда президент французской футбольной федерации Ноэль Ле Грэ исключил Бензема из сборной, а министр спорта поддержал это решение. Согласился и Дидье Дешам – ради обстановки в команде.

Потом началась ежегодная перестрелка колкими фразами. Сначала Ле Грэ говорил, что ждет изменения ситуации, потом сказал, что Бензема поступил «по-ослиному глупо», дальше повторял, что его карьера в сборной завершена. А в 2020-м вдруг восхитился сезоном Бензема, чем повеселил футболиста, сделавшего ретвит с хохочущими эмодзи и фразой «лучше посмеюсь».

Ладно Ле Грэ, но затронут был и Дешам, причем с неожиданной стороны – Бензема сам заявил, что тренер «поддался давлению со стороны расистской части Франции». После этого на стене дома Дешама появилась надпись «расист».

Надежды на возвращение Бензема угасли. «Здесь была пересечена черта. Это опорочило мое имя, мою семью», – объяснял потом тренер. Хотя и намекал: «Другие футболисты позволяли себе неподобающие заявления обо мне, но это не мешало им возвращаться в сборную».

Сборная Франции и Карим Бензема уже привыкли за это время жить отдельно – игроки в ней собирали медали крупных турниров, а он сгребал трофеи в «Реале». Казалось, так будет и дальше.

2021 – 2022: неожиданное возвращение и неожиданный уход

Перед Евро-2020 грянула еще одна неожиданность. Хотя Бензема и провел шикарный сезон, но в сборную был вызван внезапно. Вопросов тут было сразу несколько:

• Команда по сравнению с его последним матчем обновилась на две трети, а ближе к Евро Дешам использовал схему с двумя нападающими, которая была непривычна Бензема. Кому придется подстраиваться и стоит ли оно того? Учитывая, что даже в резерве томятся отличные форварды.

• Еще раз – сборная обновилась на две трети. Впишется ли он в коллектив за такой короткий срок? Еще и учитывая странные цитаты о Жиру.

• Как вообще быть с давлением из-за пережитой истории и с учетом того, что Бензема регулярно задирался с Ле Грэ, нападал на Дешама? А премьер-министр и президент Франции публично поддерживали во всей истории именно тренера.

• Сюда же можно отнести и отказ Бензема петь гимн – говорил, что не нравится посыл к войне, да и вообще заявлял, что в душе он – алжирец. Это возмутило ультраправую партию «Национальное объединение», которая тут же обстреляла футболиста лозунгами, когда Дешам повез Бензема на Евро. Последовали обвинения даже в меркантильности.

На турнире Бензема молча выходил в стартовом составе на первые две игры, а потом разразился дублями в ворота Португалии и Швейцарии. И опять уехал домой слишком рано – еще после 1/8 финала, когда Килиан Мбаппе не забил послематчевый пенальти Зоммеру.

Целый год с тех пор все было очень хорошо: Бензема забивал в квалификации к ЧМ, помог выиграть Лигу наций голами в полуфинале и финале, наконец, выиграл аж целый «Золотой мяч», искрометно отыграв сезон-2021/22.

Ожидалось, что Бензема сыграет на ЧМ-2022, но он травмировался на тренировке. В день старта ЧМ стало официально известно, что лучший футболист мира на нем не сыграет. Бензема поехал в небольшой отпуск, а затем вернулся в «Реал». Все это время он не был исключен из заявки на ЧМ, так что теоретически мог сыграть в любой момент.

Но уже не сыграет вообще. Объявил об этом сам.

Итог карьеры в сборной: много матчей и голов, но все медали – мимо

На счету Бензема 97 игр и 37 мячей в составе сборной Франции. Он был на трех Евро и одном чемпионате мира. Как раз на тех, где команда или не могла дотянуть до успеха, или выглядела тускло.

Выглядит какой-то насмешкой, что Карим пропустил все четыре медальных турнира сборной Франции в XXI веке – еще был очень молод в 2006-м, из-за скандала не вызывался в 2016-и 2018-м, а спустя четыре года не сыграл из-за травмы.

Хотя формально серебряная медаль ЧМ-2022 ему принадлежит, ведь в заявке Бензема числился до конца турнира. Но едва ли она вообще ему нужна. На клубном уровне он выиграл все. В сборной же – летел мимо медалей каждый раз.

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun, Daniel Mihailescu, Franck Fife, Adam Pretty, Lars Baron, Laurence Griffiths, Bryn Lennon