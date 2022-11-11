С Марокко на ЧМ едет бывший игрок в футзал. Он тогда забил первый гол на чемпионатах мира в истории страны

Сборная Марокко озвучила состав на ЧМ-2022. В списке оказался 31-летний полузащитник Яхья Жабран. За пределы марокканского чемпионата он выбирался лишь на сезон в ОАЭ, поэтому малоизвестен за пределами страны. А зря.

Фанат сборной Марокко рассказал любопытную историю в твиттере. Оказывается, именно Жабран десять лет назад забил первый гол в истории сборной Марокко на чемпионатах мира по футзалу. Случилось это на ЧМ-2012, который проходил в Таиланде.

В том матче Марокко получило 3:8, ведя 3:0, а успешной сборная стала гораздо позже

Тот турнир сложился для марокканцев неудачно. В стартовой игре против Панамы Жабран открыл счет, а затем отличились два его партнера, но в итоге 3:0 для Марокко превратились в 3:8. Во втором туре последовало минимальное поражение от Ирана, а в третьем – предсказуемые 1:5 от Испании.

Из группы могли выйти даже третьи команды, но Марокко закончило на последнем месте (там же Россия прошла групповой этап с разницей 27:0 и вылетела в четвертьфинале, а победили бразильцы).

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Фото: Getty Images

Через четыре года марокканцы выступили ровно так же – уехали с тремя поражениями, пропустив четыре от Испании и по пять – от Азербайджана и Ирана. Успехи у команды появились позже – она выиграла два последних Кубка Африки по футзалу, а на ЧМ-2021 добралась до четвертьфинала, где из турнира ее выбил лишь один пропущенный гол от Бразилии.

Сейчас футзальная сборная Марокко – восьмая по рейтингу команда мира.

Жабран в 11 лет работал на стройке, в 21 – заиграл в футбол, в 31 – стал лучшим в стране

Знаковые победы марокканского футзала проходили уже без Жабрана – тот запустил карьеру в большом футболе и через пару месяцев после того ЧМ-2012 нашел себе профессиональную команду.

Что еще про него известно:

• Он хорошо учился в школе, а в 11 лет стал подрабатывать на стройке, чтобы заработать деньги на карманные расходы.

• Жабран пять лет выступал за команду своего города в третьем марокканском дивизионе, но параллельно поигрывал и в футзал. В профессиональный клуб попал в 21 год.

• Это опорный полузащитник, но может сыграть и в центре защиты.

• Представляет «Видад» – самый титулованный клуб в марокканском футболе. С ним выиграл три чемпионата страны, а еще – последнюю африканскую Лигу чемпионов.

• Дважды с Марокко выигрывал чемпионат африканских наций (турнир, где выступают только игроки из внутренних чемпионатов в Африке).

• В 2019-м плюнул в судью после удаления – пришлось платить штраф и отсидеть шесть игр дисквалификации.

Сейчас Жабран – официально лучший игрок последнего сезона чемпионата Марокко.

За кем еще следить в Марокко: вернулся Зиеш, едут Хакими и Мазрауи, забивать готов Эн-Несири

У марокканцев вырисовывается интересный состав с голкипером «Севильи», защитниками «ПСЖ» и «Баварии» по краям, игроками «Марселя», «Фиорентины», «Челси» и снова «Севильи» – в полузащите и атаке.

• Надолго травмировался левый защитник «Удинезе» Адам Мазина, так что фланги обороны почти наверняка будут закрыты Ашрафом Хакими и Нуссаиром Мазрауи. В защите помогут два неплохих центрдефа Найеф Агерд и Ромен Саисс, в полузащите есть Софьян Амрабат и Амин Харит.

• Вернулся Хаким Зиеш. Он никак не мог помириться с Вахидом Халилходжичем, но после увольнения токсичного тренера снова стал вызываться в сборную. Были опасения и за год до прошлого ЧМ по той же причине – Кубок Африки-2017 он пропустил из-за конфликта с Эрве Ренаром. Но тогда они все-таки вернулся в сборную.

• Абде Эззальзули вы помните еще по началу года – он отказался ехать на Кубок Африки, а Халилходжич обвинял в этом «Барселону». Сейчас 20-летний полузащитник играет на правах аренды в «Осасуне» и все-таки едет на большой турнир.

• Эн-Несири – главная надежда в нападении. За ним и опыт – он уже забивал на ЧМ, когда в Калининграде чуть не принес марокканцам победу над Испанией – все испортил гол Аспаса пяткой.

• Тренирует сборную теперь 47-летний марокканец Валид Реграги, который в нулевых сыграл 45 матчей за Марокко, а в мае-2022 как тренер привел «Видад» из Касабланки к победе в африканской ЛЧ.

Вот как выглядит полный состав:

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Буну («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Бавария»), Найеф Агерд («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттийят-алла («Видад»), Бадр Банун («Катар»).

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи, Софьян Буфаль (оба – «Анжер»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабран («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Амин Харит («Марсель»).

Нападающие: Абде Эззальзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Шеддира («Бари»), Абдерразак Амдалла («Аль-Иттихад»).

23 ноября Марокко стартует матчем против сборной Хорватии. Игра второго тура против Бельгии – 27 ноября. А 1 декабря – матч против Канады.

Фото: globallookpress.com/Nikku/XinHua, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, SF via imago-images.de; East News/AP Photo/Toni Rodriguez