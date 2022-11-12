8 лет назад он развозил пиццу, потом хотел закончить с футболом, а теперь едет на ЧМ с Францией

«Страсбур» сделал предложение в последний момент.

В среду стала известна заявка сборной Франции на ЧМ-2022. Среди суперзвезд оказался полузащитник «Монако» Юссуф Фофана. У него удивительная судьба.

После ухода из академии Фофана несколько месяцев работал курьером

С 13 до 15 лет Юссуф занимался в футбольной академии в Клерфонтене, вместе с ним тренировались Амин Арит из «Марселя» и Мусса Диаби из «Байера». Кумиром француз считал Дидье Дрогба.

Фофана считался большим талантом, но какого-то существенного футбольного развития не последовало. «Образно говоря, я начал снова становиться обычным игроком», – рассказывал сам Фофана в интервью L’Équipe.

В 2014 году Фофана покинул Клерфонтен, и ему пришлось где-то искать деньги: «Мне нужно было найти хорошо оплачиваемую работу. Сейчас подобное представить сложнее, но тогда я развозил пиццу. Это было забавно и продлилось несколько месяцев, но мне нравится вспоминать то время. Это позволяет мне оставаться более приземленным».

Как только Фофана решил бросить футбол, ему пришло предложение от «Страсбура»

Фофана не покинул футбол: параллельно играл в «Дранси» из чемпионата Франции среди любителей. В 2017 году полузащитник, разочаровавшись в спортивных перспективах, принял окончательное решение бросить футбол и сфокусироваться на учебе.

Однако как только он это решил, ему пришло предложение от «Страсбура»: «За полгода до поступления в бакалавриат (эта ступень образования во Франции называется Licence и длится три года, подать заявку туда можно в течение последнего года в школе – Sports.ru) я сказал себе, что заканчиваю с футболом и концентрируюсь на учебе. В это же время во время игры за «Дранси» меня заметил «Страсбур». В феврале 2017-го я подписал контракт».

Поначалу Юссуф играл в молодежке, но уже в сезоне-2018/19 ворвался в основу. Спустя год он перешел в «Монако», где с того момента забронировал себе место в старте.

У Фофана было на выбор три сборных: Франции, Мали (оттуда родом его родители) и Кот д’Ивуар (есть корни из этой страны), но полузащитник выбрал первый вариант. До этого он играл в основном за молодежки (11 матчей за U19, U20 и U21), но теперь сыграл и за взрослую сборную Франции – против Австрии и Дании в Лиге наций.

В среду Юссуф Фофана узнал, что поедет на чемпионат мира:

«Когда я узнал о вызове, сказал себе: «10 лет спустя я возвращаюсь в Клерфонтен [В Клерфонтене находится база сборной Франции – Sports.ru] через парадный вход, покинув его через черный», и это хорошо! Когда мои юношеские тренеры увидели меня, были счастливы. Они сказали мне: «Спасибо, ты доказал, что мы ошибались».

А у него есть шансы выйти на поле?

Фофана хорошо раскрылся в связке с Тчуамени в «Монако»: вдвоем забирали центр поля, при этом Фофана больше отвечал за проходы и порой чересчур рискованные продвигающие передачи, а Орельен действовал ниже. Но не было радикального деления «оборонительный игрок – атакующий игрок», эпизодами могли меняться ролями, иногда вместе агрессивно прессинговать, иногда откатывать к своей штрафной.

Пока выглядит очевидной затычкой в центр поля, его главное преимущество – именно сыгранность с Тчуамени, который с учетом травм Канте и Погба выглядит железным основным.

Фото: Gettyimages.ru/Aurelien Meunier; globallookpress.com/Thierry Breton