ЛЕ и ЛК закончили: «МЮ» может нарваться на «Барсу» или «Юве» в стыках. «Монако» Головина – тоже!

Групповой этап еврокубков закончен. Шестой тур прошел в Лиге Европы и Лиге конференций – теперь знаем всех участников плей-офф и стыковых матчей.

Лига Европы: Жозе помогли два пенальти, «Монако» Головина – в стыках

• Из самой русской группы вышли «Ференцварош» Черчесова и «Монако» Головина. Венгерский клуб обеспечил себе участие в плей-офф еще в прошлом туре, занять первое место не помешало даже поражение от «Трабзонспора» (0:1).

В параллельном матче «Монако» разгромил «Црвену Звезду» 4:1. Хет-трик на счету Фоланда, Головин ассистировал Милану Родичу на автогол. Второе место – и команду из княжества ждет кто-то с третьего места группы Лиги чемпионов.

• Самая эпичная развязка, как и предполагалось, случилась в группе F. «Фейеноорд» и «Мидтьюлланд» перед туром шли на третьем и четвертом местах, но обыграли «Лацио» и «Штурм» – и отправились в плей-офф.

Забавно, что у всех четырех команд в группе по 8 очков – это первый подобный случай в еврокубках (ЛЧ с 1992-го, ЛЕ с 2009-го). Обиднее всего «Лацио», который был первым, но сполз в Лигу конференций.

Хотя! Австрийский «Штурм» занял четвертое место с 8 очками – такое тоже впервые!

• «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Реал Сосьедад» (1:0) – единственный гол забил молодой талант Алехандро Гарначо. Сделал он это с паса Роналду, а потом и отметил новым празднованием Криштиану.

Вот только этого не хватило для первого места в группе – у баскского клуба лучше разница мячей, поэтому они проскочили одну стадию. А у «МЮ» будет два дополнительных матча в феврале – стыки с командами из ЛЧ.

• «Рома» потрепала нервы болельщикам – для выхода в плей-офф была нужна победа над «Лудогорцем» дома. Команда Жозе Моуринью пропустила первая, но потом вырвала победу – помогли два пенальти на Дзаньоло.

• «Арсенал», ПСВ, «Бетис», «Фрайбург», «Фенербахче», «Ренн» и «Юнион» заранее обеспечили себе проход, так что тут просто подтвердили свои позиции.

«Юнион» даже позволил себе домашнее поражение от берлинского «Униона» (0:1) – первое место в группе не потеряли, а лидеров Бундеслиги в плей-офф пустили.

• Впереди жеребьевка. На стадии стыковых матчей в Лигу Европы добавятся команды с третьих мест групп Лиги чемпионов. Подобралась неплохая компания:

• Клубы из ЛЧ сыграют против команд, занявших вторые места в группах Лиги Европы . Представителей одной страны разводят по разным парам. А дальше все по классике: двухматчевое противостояние дома и в гостях. Дальше идет лучший. Игры будут 16 и 23 февраля.

• Команды с первого места группы ЛЕ отправились сразу в 1/8 финала (она будет в середине марта). У них на пару игр меньше – это серьезный плюс, ведь это пара свободных недель в феврале.

• Жеребьевка плей-офф Лиги Европы пройдет в понедельник 7 ноября в 15:00 по московскому времени .

Что в Лиге конференций: обошлось без сюрпризов, фавориты – «Вильярреал», «Вест Хэм» и вылетевший из ЛЕ «Лацио»

• В Лиге конференций самая веселая развязка была в группе D. Там за плей-офф боролись «Партизан», «Ницца» и «Кельн». «Кельну» нужна была домашняя победа над «Ниццей», но немцы, проигрывая 0:2, вытянули только ничью. Французы в плей-офф с первого места, «Партизан» благодаря голу Бибраса Натхо вышел со второго места.

• «Лех» обыграл дома расслабленный «Вильярреал» 3:0 и оставил «Хапоэль Бер-Шева» с Шапи без евровесны. Клуб из Израиля не спасла даже победа 4:0 над венской «Аустрией».

• В принципе, обошлось без сильных сюрпризов – все фавориты вышли в плей-офф. «Фиорентина», «Вест Хэм», «Вильярреал» и «Ницца» вполне уверенно прошли свои группы. Из клубов топ-чемпионатов без плей-офф остался только «Кельн».

• В Лиге конференций работает тот же принцип, что и в Лиге Европы, но уровнем ниже – сюда спускаются команды с третьих мест в группах ЛЕ.

• Тут тоже команды с третьих мест ЛЕ выйдут против вторых мест групп Лиги конференций . Команды из одной страны разводят. Победители групп – уже ждут в 1/8 финала.

• Жеребьевка стыков Лиги Европы пройдет в понедельник 7 ноября в 16:00 по московскому времени .

Прощаемся с еврокубками до февраля и ждем чемпионат мира!

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce