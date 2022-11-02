«Рейнджерс» – худшая команда в истории ЛЧ. Официально

Заочно бились за антирекорд с «Викторией».

Во вторник в Лиге чемпионов было не очень много интриг, но они были яркие. Например, в группе D предстояло раскрутить сюжет за выход в плей-офф.

У «Рейнджерс» и «Виктории Пльзень» задачи были другие – команды заочно вели борьбу за антирекорд группового этапа ЛЧ.

Абсолютно худшей командой в истории групп Лиги чемпионов было загребское «Динамо» – в сезоне-2011/12 хорватский клуб набрал 0 очков с разницей мячей 3:22 («минус 19»). «Динамо» тогда побило рекорд «Спартака-2002» – красно-белые закончили группу с 0 очков и разницей 1:18.

«Виктория» проиграла «Барсе» – и сравнялась с антирекордом

Чехи играли дома против «Барселоны». К началу матча разница мячей у «Виктории» была 3:20. То есть для повторения рекорда нужно было проиграть с разницей в два мяча. Дело пошло уже в первом тайме – забили Маркос Алонсо и Ферран Торрес.

Во второй половине «Витория» пришла в себя – дубль сделал Томаш Хоры. «Барса» ответила еще парой голов: Ферран тоже положил второй, а на 77-й минуте молодой Пабло Торре довел разницу пльзенцев до антирекорда. Для парня этот гол стал первым за каталонцев.

Поражение 2:4 – и общая разница 5:24. Получается, «Виктория» сравнялась с рекордом загребского «Динамо».

Но теперь новый антирекорд за «Рейнджерс» – «минус 20» по голам и ноль очков!

«Рейнджерс» тоже играл дома, но к старту разница голов была чуть ближе к рекорду: «Ливерпуль», «Наполи» и «Аякс» за пять туров набили для шотландцев 1:19. И проблемы команды Джованни ван Бронкхорста никуда не ушли и в последнем туре.

К 30-й минуте «Аякс» забил дважды – разница достигла рекордных «минус 20». После перерыва голландцы забили третий, но ВАР отменил мяч. К тому же «Рейнджерс» старался и создавал моменты.

Один из таких привел к пенальти на 85-й минуте – его реализовал Тавернье. Так «Рейнджерс» сравнялся с «Викторией» и «Динамо»: у всех трех команд была разница «минус 19».

Но тут все решил Франсишку Консейсау: сын главного тренера «Порту» вышел на замену на пару минут и сразу забил первый гол за «Аякс» (1:3). И заодно сделал «Рейнджерс» худшей командой в истории группового этапа Лиги чемпионов.

Ноль очков. Разница – «минус 20».

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Две из трех худших команд в истории групповых этапов Лиги чемпионов в одном розыгрыше. И боролись за рекорд до последнего!

Фото: REUTERS/Lee Smith