Роналду забил 3-й мяч в сезоне – и снова «Шерифу»! Он помирился с Тен Хагом

Вернулся к тренировкам «с тем же настроем».

Перед матчем Лиги Европы с «Шерифом» Эрик тен Хаг сказал: «Роналду не нужно убеждать меня [вне поля], он должен убедить меня на поле. Криштиану – важная часть команды, и мы должны бороться во всех турнирах. Сегодня нам нужны голы, мы должны побеждать, хотим быть на первом месте в таблице».

И Роналду его не подвел: на 81-й минуте добил мяч в сетку и приговорил «Шериф» к разгрому – 3:0. Это его 3-й гол в сезоне – и два из них он положил «Шерифу».

Кстати, Криш снова обошелся без фирменного «Siii». Новое празднование Роналду – уже отметил так 700-й гол в клубной карьере – родилось из разговора в раздевалке. Там он объяснял партнерам важность здорового сна – повторял настолько часто, что игроки стали шутить по этому поводу. Мы же помним, как бережно Криш следит за собой?

Роналду наконец-то отыграл все 90 минут: нанес 3 удара в створ и 2 мимо. Португалец сделал 37 передач с точностью 94,9%. Кроме Роналду отметился его соотечественник Диогу Далот (ассист у Эриксена) и Маркус Рэшфорд (в ЛЕ у него 3+1 в 3 играх). В целом «МЮ» набрал топ-форму: досрочно вышли в плей-офф ЛЕ и не проигрывают 7 матчей подряд. После ужасных 3:6 от «Ман Сити» – 5 побед и 2 ничьих.

Похоже, Криштиану и Тен Хаг помирились: португалец возвращается к тренировкам «с тем же настроем»

Вернемся к Роналду. В среду он, не дожидаясь свистка в матче с «Тоттенхэмом» и не заходя в раздевалку, покинул «Олд Траффорд». Тен Хаг подтвердил – португалец не просто ушел со стадиона, перед этим отказался выходить на замену. В итоге тренер отстранил его от матча с «Челси» и тренировок с основой.

После игры с «Челси» (1:1) Тен Хага снова спросили про португальца: «Роналду умеет забивать, это ценный игрок для нас. Так было всегда. Очевидно, мы нуждаемся в нем. Это было видно и по матчу с «Челси». Он способен решать моменты, это довольно очевидно».

И дальше их отношения наладились. Как пишет журналист ESPN Роб Доусон, Тен Хаг и Роналду были в постоянном диалоге после исключения португальца – и уладили все противоречия.

После этого Роналду опубликовал фото с подписью: «Возвращаемся в график, с тем же настроем и отношением к делу 💪!». Он вернулся к тренировкам с основой, а затем и попал в стартовый состав с «Шерифом».

Конфликт исчерпан. Или просто заморожен?

Фото: REUTERS/Craig Brough