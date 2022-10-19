Неймара подозревают в сделке с президентом Бразилии: за поддержку на выборах ему простят 17 млн евро налогов

Хм.

2 октября прошел первый тур президентских выборов в Бразилии. По его итогам во второй тур вышли Жаир Болсонару (действующий президент) и Луис Инасиу Лула да Силва (экс-президент). С небольшим перевесом победу одержал да Силва – 53% против 47% у Болсонару. Решающий этап голосования пройдет 30 октября.

Перед вторым туром в Бразилии разгорелся скандал. Лула да Силва заявил, что Болсонару перед выборами заключил сделку с Неймаром – согласно ей, действующий президент спишет все налоговые задолженности футболиста, если Ней поддержит Жаира перед голосованием.

«Неймар имеет право голосовать, за кого он хочет. Но, думаю, он боится, что если я выиграю выборы, то узнаю, что Болсонару списал его задолженности по подоходному налогу», – говорил Лула да Силва.

Речь об истории, которая в последнее время активно муссировалась в южноамериканских медиа: отец Неймара якобы убедил игрока поддержать Болсонару в обмен на избежание уплаты налогов в размере 88 млн реалов (больше 17 млн евро) за период с 2011 по 2013 год, когда бразилец еще выступал за «Сантос».

Неймар действительно поддержал Болсонару?

Да, в конце сентября звездный футболист записал видео с танцами под музыку из предвыборной рекламы Болсонару: «Голосуй и выбирай. Болсонару-22!». Заодно Неймар пальцами показал 22 – номер Жаира в бюллетене.

Неймар не впервые публично поддерживает Болсонару.

• В августе игрок прислал президенту мяч с автографом. Политик тогда провел параллель между собой и Неймаром: «Меня тоже часто бьют».

• Еще перед выборами в 2018-м Ней лайкнул пост Роналдиньо, в котором тот стоит в футболке с 17-м номером – тогда это был номер Жаира Болсонару в бюллетене. Правда, потом лайк Неймара пропал.

Теперь Ней уже не скрывал свои симпатии, но нарвался на критику противников ультраправого президента – Болсонару считают расистом, гомофобом, сексистом и даже диктатором. Про все эти грешки футболисту и напомнили комментаторы в соцсетях. Очень активно напомнили.

Неймар в итоге не выдержал и ответил всем сразу: «Они говорят о демократии и многом другом, но эти же люди, говорящие о демократии, нападают на тех, у кого другое мнение. Ясно 😂🤷🏽‍♂️».

У Болсонару много сторонников-футболистов. Но есть и те, кто против

Болсонару активно использовал футбол для продвижения – он регулярно появляется на публике в форме разных футбольных клубов. И среди его избирателей хватает заметных игроков прошлого и настоящего.

Перед прошлыми выборами его публично поддержали Роналдиньо, Ривалдо, Кафу, Фелипе Мело, Лукас Моура. Моура, кстати, и в этот раз активно выступил за Болсонару:

«Для меня не проблема рассказать о политической позиции: я скорее консерватор, который защищает принципы христианства и семьи. Я не вижу идеального кандидата на выборах, но не отрицаю, что Болсонару – самый близкий мне по взглядам.

Лула, напротив, поддерживает все то, что для меня неприемлемо. Я против левой идеологии, социализма на высшем уровне. Коммунизм станет шагом назад, он ничем не отличается от нацизма».

Против Болсонару выступили левые фанатские группировки главных бразильских клубов, а также Раи – чемпион мира-94 и брат Сократеса. Он критиковал президента за отрицание ковида.

«Безответственная позиция – это наименьшее, что можно сказать, – заявлял Раи в интервью Globo Esporte. – Президент часто идет вразрез со всеми рекомендациями ВОЗ, предел безответственности.

Если президент наносит еще больший ущерб здоровью и кризису здравоохранения, это нужно принять во внимание. Невозможно подчинение такому человеку, такому президенту, который был избран демократическим путем, но принимает решения, которые полностью не устраивают население. Из-за него произойдут еще тысячи смертей».

Именно кризис во время пандемии (Бразилия была одной из самых пострадавших стран – второе место по числу смертей) стоил Болсонару поддержки большинства. Тогда поддержка президента снизилась на треть.

Желтая футболка сборной – один из атрибутов Болсонару. Теперь в стране от нее отказываются

Политическая борьба обострилась и разделила Бразилию: BBC даже сообщил о политическом споре с перестрелкой, в которой погиб один человек.

И еще деталь: бразильцы перед ЧМ не так охотно покупают желтую форму сборной, потому что она ассоциируется с Болсонару и его сторонниками. Дело в том, что в 2014-м по стране прошли протесты против президента Дилмы Руссеф (она представляла левую партию) – бастующие вышли на митинги в форме сборной. Потом этот трюк в предвыборной кампании использовал и Болсонару.

Интересно, что противники действующего президента скупают синюю форму сборной.

«Нет никакого желания носить желтую джерси, – признается Матеус Роша, тренер по футзалу. – У меня вызывает отторжения сама эта идея, я даже не доставал из шкафа свои старые желтые футболки. Со мной солидарны многие друзья: RIP желтая форма. Надеюсь, Бразилия выиграет шестой чемпионат мира в синей форме».

«Раньше я носил желтую футболку с гордостью, не только во время матчей, но и повседневно, – говорил в интервью «Аль-Джазире» футбольный фанат Игор Рамальо. – Она символизировала победу. Теперь не ношу по политическим причинам. Действующий президент и его сторонники превратили желтую форму в политическую агитацию и их символ. Я не разделяю их идеи – и не хочу, чтобы кто-то думал про меня так».

Объединение болельщиков Movimente Verde e Amarelo, считает, что ЧМ поможет Бразилии очистить желтую форму от предвыборных разборок.

«Грустно, что форма используется для политической агитации, – сказал в интервью BBC один из основателей движения. – Но мы не согласны с тем, что форма умерла. Основная идея желтой футболки не в символе какого-то политика, а наоборот, в объединении нации. Когда команда выйдет на поле, мы все ощутим гордость от того, что мы бразильцы. Что бы ни случилось на выборах, любовь друг к другу должна победить».

Фото: globallookpress.com/Aloisio Mauricio, Chris Kleponis; Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Miguel Schincariol, Miguel Schincariol