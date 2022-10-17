Бензема выиграл «Золотой мяч»! Заслужил же?

Роналду – 20-й, Месси даже не номинировали.

Теперь официально: Карим Бензема взял «Золотой мяч»-2022!

На церемонии в Париже его объявили лучшим игроком мира прошлого сезона. Это первая в истории награда, которую вручают именно за сезон, а не за календарный год, как это было раньше.

Форвард «Реала» выиграл голосование с большим отрывом, в его победе не было сомнений. Так бывает не всегда: вспомните прошлый год, когда до последнего сохранялась надежда на «ЗМ» для Роберта Левандовского, но в итоге седьмой раз обладателем награды стал Лео Месси.

В прошлом сезоне Бензема:

🏆 Выиграл Лигу чемпионов пятый раз в карьере

🔝 Стал лучшим бомбардиром ЛЧ: 15 мячей в 12 матчах

🏆 Выиграл чемпионат Испании четвертый раз

🔝 Стал лучшим бомбардиром Ла Лиги: 27 мячей

И вообще забил 44 гола в 46 матчах за «Реал».

• Само собой, у Бензема это первый «Золотой мяч» в карьере. До этого в голосовании он максимум забирался на четвертое место – год назад.

• Карим – пятый француз, выигравший «Золотой мяч». Первым награду еще в 1958-м, на третий год вручения, взял Раймон Копа (вот его невероятная история), затем с 1983-го по 1985-й три раза подряд побеждал Мищель Платини, в 1991-м – Жан-Пьер Папен, а в 1998-м – Зинедин Зидан. Приз вернулся на родину его создателей 24 года спустя.

• Бензема выиграл «Золотой мяч» в 34 года (35 исполнится скоро, в декабре). Конечно, это не рекорд, потому что самый первый «ЗМ» Стэнли Мэттьюз в 1956-м получил, когда ему было хорошо за 40. Но в современной истории футбола никого старше.

Кто в голосовании дальше?

2. 🇸🇳 Садио Мане («Ливерпуль»)

3. 🇧🇪 Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

4. 🇵🇱 Роберт Левандовски («Бавария», перешел в «Барселону»)

5. 🇪🇬 Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. 🇫🇷 Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

7. 🇧🇪 Тибо Куртуа («Реал»)

8. 🇧🇷 Винисиус («Реал»)

9. 🇭🇷 Лука Модрич («Реал»)

10. 🇳🇴 Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, перешел в «Ман Сити»)

11. 🇰🇷 Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

12. 🇩🇿 Рияд Марез («Манчестер Сити»)

13. 🇨🇮 Себастьян Аллер («Аякс», перешел в «Боруссию» Д)

14. 🇧🇷 Фабиньо («Ливерпуль»)

🇵🇹 Рафаэл Леау («Милан»)

16. 🇳🇱 Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

17. 🇧🇷 Каземиро («Реал», перешел в «Ман Юнайтед»)

🇷🇸 Душан Влахович («Ювентус»)

🇨🇴 Луис Диас («Порту»/«Ливерпуль»)

20. 🇵🇹 Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Ниже в списке Харри Кейн, Бернарду Силва, Трент Александер-Арнолд, Фил Фоден, Жоау Канселу, Йозуа Киммих, Майк Меньян, Кристофер Нкунку, Дарвин Нуньес и Тони Рюдигер.

Лионеля Месси в этом сезоне даже не номинировали.

Кто взял другие награды?

Алексия Путельяс из «Барселоны» – женский «Золотой мяч».

Гави из «Барселоны» – трофей Копа, он же Golden boy, приз лучшему молодому игроку.

Роберт Левандовски из «Барселоны» за сезон в «Баварии» – приз Герда Мюллера лучшему нападающему.

Тибо Куртуа из «Реала» – трофей имени Льва Яшина лучшему вратарю.

Садио Мане из «Ливерпуля» – приз Сократеса за внеигровые социальные акции.

«Манчестер Сити» – лучший клуб сезона.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier