У Алиссона уже 1+3 в АПЛ. Все ассисты – на Салаха
Результативные действия четыре сезона подряд.
В воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» (1:0), единственный мяч забил почти замененный Мохамед Салах. А голевую передачу ему оформил Алиссон.
Вратарь «Ливерпуля» выбил с рук вперед, Салах красивым движением обманул защитника гостей и реализовал футбольный буллит.
У Алиссона теперь есть результативное действие в четвертом сезоне подряд. Причем все три голевые бразилец отдал на Мохамеда Салаха! Вот его статистика за этот период:
Сезон-2019/20 – голевая передача на Салаха против «МЮ» (АПЛ, 23-й тур)
Тот самый день, когда Алиссон после паса рванул через все поле и проскользил на коленях к партнеру, чтобы поздравить его первым. Тот матч «Ливерпуль» выиграл 2:0, мяч Мохамеда был вторым в добавленное время и только укрепил победный результат.
Сезон-2020/21 – гол после углового на 94-й минуте против «Вест-Бромвича» (АПЛ, 36-й тур)
В концовке сезона «Ливерпулю» очень нужно было выиграть, чтобы остаться в гонке за ЛЧ, все катилось к ничьей, но Алиссон пришел в чужую штрафную и все исправил. Легендарный момент можно в деталях пережить тут. Если бы не тот гол, «Ливерпуля» потом не было бы в финале Лиги чемпионов.
Сезон-2021/22 – голевая передача на Салаха против «Норвича» (АПЛ, 26-й тур)
«Ливерпуль» переворачивал тот матч после первого пропущенного, а Алиссон пасовал Салаху, чтобы египтянин забил победный. В итоге победили 3:1.
Сезон-2022/23 – голевая передача на Салаха в матче с «Ман Сити» (АПЛ, 11-й тур)
Нынешний эпизод, в сравнении с остальными самый ранний по ходу сезона – предыдущие случались уже во втором круге и в новом календарном году.
• Всего вратарей с ассистами в АПЛ сейчас 57. Здесь мы писали почти обо всех: Алиссон в 2020-м стал 54-м, с того момента добавились Жозе Са («Вулверхэмптон»), Бен Фостер («Уотфорд») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).
• С тремя ассистами Алиссон сравнялся в АПЛ с Петером Шмейхелем, Юсси Яаскелайненом и Тимом Ховардом. Больше передач только у трех вратарей – Дэвида Симэна (4), Пепе Рейны (4) и Пола Робинсона (5).
У Алиссона еще полно времени, чтобы стать лидером – с такой-то регулярностью.
Безумие на «Энфилде» – итог оригинальной схемы Пепа (опять хотел намудрить?). «Сити» слишком грузил на Холанда
Только «Ливерпулю» удается остановить Холанда. Теперь прервали 10-матчевую голевую серию
Фото: East News/AP Photo/Jon Super; Gettyimages.ru/Michael Regan
Комментарии