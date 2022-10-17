Результативные действия четыре сезона подряд.

В воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» (1:0), единственный мяч забил почти замененный Мохамед Салах. А голевую передачу ему оформил Алиссон.

Вратарь «Ливерпуля» выбил с рук вперед, Салах красивым движением обманул защитника гостей и реализовал футбольный буллит.

У Алиссона теперь есть результативное действие в четвертом сезоне подряд. Причем все три голевые бразилец отдал на Мохамеда Салаха! Вот его статистика за этот период:

Сезон-2019/20 – голевая передача на Салаха против «МЮ» (АПЛ, 23-й тур)

Тот самый день, когда Алиссон после паса рванул через все поле и проскользил на коленях к партнеру, чтобы поздравить его первым. Тот матч «Ливерпуль» выиграл 2:0, мяч Мохамеда был вторым в добавленное время и только укрепил победный результат.

Сезон-2020/21 – гол после углового на 94-й минуте против «Вест-Бромвича» (АПЛ, 36-й тур)

В концовке сезона «Ливерпулю» очень нужно было выиграть, чтобы остаться в гонке за ЛЧ, все катилось к ничьей, но Алиссон пришел в чужую штрафную и все исправил. Легендарный момент можно в деталях пережить тут. Если бы не тот гол, «Ливерпуля» потом не было бы в финале Лиги чемпионов.

Сезон-2021/22 – голевая передача на Салаха против «Норвича» (АПЛ, 26-й тур)

«Ливерпуль» переворачивал тот матч после первого пропущенного, а Алиссон пасовал Салаху, чтобы египтянин забил победный. В итоге победили 3:1.

Сезон-2022/23 – голевая передача на Салаха в матче с «Ман Сити» (АПЛ, 11-й тур)

Нынешний эпизод, в сравнении с остальными самый ранний по ходу сезона – предыдущие случались уже во втором круге и в новом календарном году.

• Три из четырех результативных действия Алиссона привели к победным голам, только первый ассист против «МЮ» формально не был настолько уж важным.

• Всего вратарей с ассистами в АПЛ сейчас 57. Здесь мы писали почти обо всех: Алиссон в 2020-м стал 54-м, с того момента добавились Жозе Са («Вулверхэмптон»), Бен Фостер («Уотфорд») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).

• С тремя ассистами Алиссон сравнялся в АПЛ с Петером Шмейхелем, Юсси Яаскелайненом и Тимом Ховардом. Больше передач только у трех вратарей – Дэвида Симэна (4), Пепе Рейны (4) и Пола Робинсона (5).

У Алиссона еще полно времени, чтобы стать лидером – с такой-то регулярностью.

Фото: East News/AP Photo/Jon Super; Gettyimages.ru/Michael Regan