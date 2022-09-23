«Я нахожусь посреди Ла-Манша – и «бах». Раскрыт разговор пилота перед трагедией с Салой

Признавался коллеге о неисправностях самолета.

В январе 2019 года разбился нападающий Эмилиано Сала. 3,5 года спустя BBC получил аудиозапись с одним из последних телефонных разговоров пилота Дэвида Ибботсона, тело которого так и не нашли. Также издание опубликовало кадры видеонаблюдения, на которых Сала и Ибботсон вместе проходят контроль перед вылетом. Это последний раз, когда их видели живыми.

Коротко напомним суть трагической истории. «Кардифф» купил Салу у «Нанта» за рекордные для себя 15 млн фунтов – 20 января 2019-го форвард полетел в Нант попрощаться с партнерами, а 21-го планировал вернуться в Кардифф. Оба полета через пролив Ла-Манш он совершил на небольшом одномоторном самолете Piper Malibu. Во время возвращения что-то пошло не так: сначала вылет откладывали из-за плохой погоды, а через час после старта самолет пропал с радаров.

3 февраля недалеко от Нормандских островов на глубине 63 метров спасатели нашли обломки фюзеляжа самолета. Еще через три дня нашли и опознали тело Салы.

В раскрытом разговоре с коллегой-пилотом Ибботсон признается, что уже во время перелета в Нант столкнулся с техническими трудностями: «Я нахожусь посреди Ла-Манша – и «бах». Подумал: «Что случилось?» Проверил параметры, все в порядке. Он все еще летел, но привлек внимание».

Ибботсон также признался, что у самолета при приземлении не сработала левая педаль тормоза. «Этот самолет должен вернуться в ангар», – сказал он коллеге.

Перед полетом обратно в Кардифф пилот добавил: «Обычно спасательный жилет у меня между сиденьями, но завтра я буду в нем».

«Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так

О том, что даже перелет в Нант был тяжелым, стало известно сразу после трагедии. Сала переживал за безопасность обратного рейса. Это подтверждает и бывший партнер аргентинца по «Бордо» Диего Ролан: «Эмилиано написал сообщение перед посадкой в самолет. Он говорил, что ему страшно».

Уже во время полета Сала записал аудиосообщение для группового чата в вотсапе. Запись выложило главное спортивное медиа Аргентины Ole:

«Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится. Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно».

У пилота Салы даже не было нужной лицензии

Вообще игрока в тот день должен был везти не Ибботсон, а Дэвид Хендерсон. Агент Уилли Маккэй (не агент Салы, но помогал в организации трансфера) попросил 67-летнего Хендерсона перевезти футболиста из Кардиффа в Нант и обратно.

Пилот не смог этого сделать, так как был в отпуске с женой, но попросил 59-летнего Ибботсона, который не имел коммерческой лицензии, позволяющей перевозить пассажиров за вознаграждение. А еще у него не было права летать ночью и в плохую погоду. Сала обо всем этом не знал.

Тот самый полет проходил в темноте. Изначально они готовились к вылету в 9 утра, но из-за погоды рейс несколько раз переносили. В итоге стартовали в 7 вечера – примерно через час после захода солнца. По европейским правилам ночь начинается за полчаса до захода и кончается через полчаса после восхода.

После катастрофы Хендерсона приговорили к 18 месяцам тюрьмы за то, что он доверил самолет пилоту, который не был компетентен. Переписка между коллегами показала, что они так сотрудничали на протяжении почти восьми месяцев – с июня 2018 года до катастрофы.

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Lee; bbc.co.uk