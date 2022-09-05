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У Винисиуса теперь испанский паспорт – освободил в «Реале» место для игрока не из ЕС. Ждал в два раза дольше обычного

Лоренцо Браун Лоренцо Браун
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Из-за этого не смогли подписать Жезуса.

Хорошая новость для болельщиков «Реала»: в клубной заявке освободился слот для игрока без паспорта Евросоюза. Благодаря тому, что Винисиус стал гражданином Испании – в начале сентября завершились все формальные процедуры. Была и клятва на конституции – теперь точно все соблюдено.

Винисиус сдал экзамены еще два года назад, но только сейчас получил паспорт. Лидеру баскетбольной сборной дали гораздо быстрее

Бразилец в «Реале» с 2018-го – испанское законодательство позволяет резидентам Бразилии и Аргентины получить паспорт уже после двух лет проживания в стране. Поэтому еще в 2020-м Винисиус подал документы и сдал два экзамена – по языку и национальной культуре. Все бы хорошо, но после этого наступило странное затишье.

У клуба появились претензии к испанскому Министерству Юстиции, которое и занимается присвоением национального гражданства – в то время как другие иностранные спортсмены без проблем получали паспорт (например, американский баскетболист Лоренцо Браун – сейчас он тащит сборную Испании на Евробаскете), по Винисиусу не было никаких новостей.

Основная претензия мадридского клуба была проста: другие иностранцы, намного меньше связанные с Испанией, чем Винисиус, и подавшие документы позже бразильца, получили паспорт быстрее. Кубинский прыгун Хордан Диас потратил на эту процедуру всего год, а баскетболист Браун даже не играл в Испании – он приезжал в страну только на матчи в составе своих команд, в прошлом сезоне он вообще был игроком казанского УНИКСа.

К тому же проблемой «Реала» была регистрация японца Такефуса Кубо и еще одного Винисиуса – Тобиаса, игрока «Кастильи». Перевести обоих или хотя бы одного из них в основную обойму было невозможно – все три слота для игроков не из ЕС были заняты, собственно, Винисиусом Жуниором, а также Эдером Милитао и Родриго. В итоге Винисиус Тобиас до сих пор играет в молодежке, а Такефуса Кубо устал ждать и после нескольких аренд ушел на постоянный контракт в «Реал Сосьедад». К слову, слоняющийся по арендам Рейньер не играет за «Реал» по той же самой причине.

Теперь Винисиус Жуниор наконец-то получил гражданство Испании. Милитао и Родриго в процессе – по информации испанских медиа, это вопрос максимум нескольких месяцев.

«Реал» летом мог подписать Габи Жезуса из «Сити» – помешала та самая бюрократия

Кубо и Тобиас – не единственные жертвы долгого паспортного процесса Винисиуса.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, летом мадридский клуб договорился с «Манчестер Сити» о переходе Габриэла Жезуса, который очень нравился Карло Анчелотти, но не смог его осуществить. Все из-за той самой квоты, место в которой освободилось только сейчас – в итоге от трансфера пришлось отказаться, нападающий перешел в «Арсенал».

«Реал» рассматривал Габи как конкурента Карима Бензема, но после срыва никого другого не подписал – остался только Мариано Диас.

Если все пройдет по плану с новыми паспортами, уже в зимнее трансферное окно «Реал» будет гораздо свободнее в подписаниях.

 

Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina, Siu Wu

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