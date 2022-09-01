Спорный дедлайн «Барсы»: Обамеянг улетел в «Челси», Депай и Альба все-таки остались

«Барселона» – вероятно, самая громкая команда летнего трансферного окна. Неудивительно, что она была одной из самых активных и в дедлайн.

Символична и информация приближенного к «Барсе» журналиста Жерара Ромеро о том, что спортивный директор Матеу Алемани любит работать под давлением в последние часы – это нравится сильнее размеренных и спокойных переговоров.

Вот как сработала «Барса» в последний день трансферного окна.

✅ Пьер-Эмерик Обамеянг – обмен на Маркоса Алонсо из «Челси» + 14 млн евро

«Барселона» и «Челси» все лето плотно работали – и как переговорщики, и как конкуренты за одних и тех же игроков. В дедлайн согласовали обмен нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на защитника Маркоса Алонсо с доплатой в 14 млн евро – неплохо, учитывая, что полгода назад габонец пришел в «Барселону» свободным агентом.

«Челси» берет нападающего даже с недавно полученной травмой. Жуткая история: в воскресенье к нему в дом ворвались грабители, ограбили на 700 тысяч евро, а когда габонец попытался защитить жену, воры сломали ему челюсть прикладом дробовика. «Трудно понять и описать это чувство – что мы больше не в безопасности в своем доме. Спасибо за поддержку, она действительно много значит для нас», – написал Обамеянг в соцсетях.

Пьер-Эмерик воссоединится с Томасом Тухелем – работали вместе в «Дортмунде». Именно Тухель превратил Обамеянга из вингера в центрального нападающего.

✅ Мартин Брэйтуэйт – расторжение контракта

Закончилась легендарная эпоха Мартина Брэйтуэйта в «Барселоне», нападающий забил 5 голов в 44 матчах за клуб в Примере. Датчанин пришел в «Барсу» по уникальному сценарию – его купили после закрытия трансферного окна.

Все легально: в Ла Лиге есть правило, по которому команда может приобрести игрока, если свой футболист надолго выбыл из-за серьезной травмы. Им оказался Усман Дембеле, А Брэйтуэйта по этому правилу забрали из «Леганеса» за 18 млн евро (отступные). Испанское спортивное медиа Marca сравнила переход с конокрадством .

Мартин обещал удивить: «Я знаю, что я добьюсь успеха. Я уверен в себе, такова судьба. Меня не удивило приглашение «Барселоны», – говорил форвард в феврале 2021-го. В прошлом году после одного из матчей датчанин потребовал повышения зарплаты, а в противном случае обещал расторгнуть контракт.

В августе клуб уже сам хотел в одностороннем порядке прервать трудовые отношения с Мартином, но тут уже последний занял жесткую позицию и требовал выплату как минимум 5 млн евро – остаток зарплаты по контракту. Перед матчем кубка Жоана Гампера с «Пумас» фанаты каталонцев освистали Брейтуэйта за отказ уходить из клуба. «Барса» все-таки добилась желаемого.

Брэйтуэйт мигом подписал контракт с «Эспаньолом». Остается в «Барселоне»

✅ Эктор Бельерин – свободный агент

Впервые Эктора связали с «Барсой» в середине августа – тогда игрока предложили Хави, тот одобрил возможный переход. Из-за желания перейти в «Барселону» Бельерин отклонил предложения «Аталанты», «Сассуоло» и «Удинезе».

«Арсенал» бесплатно отпускает Бельерина, но есть любопытный нюанс. По данным журналиста Тони Хуанмарти, лондонцы получат 25% от будущей перепродажи Эктора, а также некоторые бонусы, зависящие от результатов выступлений игрока.

Бельерин – воспитанник «Барселоны»: он находился в структуре клуба с 2003 по 2011 годы и оттуда перешел в «Арсенал». «Барса» могла подписать защитника еще в мае, когда он выступал на правах аренды за «Бетис», но трансфер не состоялся.

✅ Серджиньо Дест – аренда в «Милан»

Дест еще с июля держался в списке на продажу. В разное время слухи связывали его с «Челси» и «МЮ», а Эрик Тен Хаг персонально хотел видеть Деста в команде. Кроме английских клубов с предложением на защитника выходил «Вильярреал», искавший замену вылетевшему Хуану Фойту, но клубы не договорились. Сам Дест хотел остаться в клубе.

Хави настаивал на продаже – в середине августа дал четкий посыл: «Барса» хотела подписать Аспиликуэту, но есть Араухо, Роберто, Кунде. А Дест знает, какова ситуация».

Итог – аренда с правом выкупа в 20 млн.

❌ Жорди Альба – не ушел в аренду в «Интер»

Наверное, самая неожиданная фигура. Первым сообщил Жерар Ромеро: годичная аренда и выплата «Барсы» 60% зарплаты. Вроде бы идеальные условия для «Интера».

Откуда идея сделки? Все прозаично: разгрузка зарплатной ведомости. Отдав Альбу в аренду, «Барса» пыталась найти деньги для дополнительных новичков. Да и левый фланг прикрыт: есть молодой Алекс Бальде и теперь добавился Маркос Алонсо.

По данным CCMA, Альба был шокирован. Он случайно узнал о переговорах: его агенту об этом сообщили посредники, занимающиеся трансфером Алонсо. Представители Жорди связались с «Интером» – те подтвердили, что «Барса» пытается избавиться от Альбы. Уже в дедлайн защитник отказался встречаться с Хави.

Не очень красивая история.

❌ Мемфис Депай – «Челси» так и не забрал

Депай был на разных полюсах: то говорил, что останется в «Барсе» даже шестым-седьмым нападающим, то соглашался перейти в «Ювентус» (итальянцы в итоге выбрали Аркадиуша Милика из «Марселя»).

Но итог скучный – Мемфис за час до закрытия трансферного окна в Испании и Англии отправил всех спать: «Я принял решение остаться в «Барселоне»! Полностью сосредоточен на том, чтобы внести свой вклад в достижение клубом спортивного успеха».

В дедлайн Депая связывали только с «Челси», но команда Тухеля насытилась Обамеянгом.

Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina, Irina R. Hipolito, Mutsu Kawamori, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO