Итог песни фанатов «Фенербахче» за Путина: УЕФА проводит расследование, клуб осудил трибуны

Политика в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов едва началась, а уже есть политический скандал. Во время ответного матча квалификации, как только киевское «Динамо» забило первый гол, болельщики «Фенербахче» вдруг заскандировали: «Ла-ла-ла, Владимир Путин». Дальше «Фенер» отыгрался, но проиграл из-за пропущенного в дополнительное время.

Луческу пропустил пресс-конференцию

Первая реакция после матча – главный тренер киевлян Мирча Луческу не пришел на итоговую пресс-конференцию. Турецкое издание Spor сообщило, что Луческу поступил так из-за поведения турецких болельщиков.

До киевского «Динамо» Луческу работал в «Шахтере» и «Зените», после 24 февраля дипломатично говорил, что российский спорт отстранять не нужно – наоборот, он должен способствовать миру.

«Я не знаю, чем это может закончиться. Это долго продлится, победителей не будет. Я не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом. Они должны соревноваться, не нужно было так делать. Спорт должен помогать», – это слова Луческу из марта.

Чуть позже Мирча жестче отреагировал на поддержку происходящего со стороны некоторых российских спортсменов: «Спорт – это азарт и честная игра. Не в природе спортсменов одобрять боевые действия (при переводе слова Луческу были изменены для соответствия требованиям законодательства РФ – Sports.ru). Те, кто высказываются в положительном ключе, – жертвы пропаганды, они должны быть отстранены, потому что спорт к подобному не имеет отношения».

Турецкие фанаты явно задели тренера.

«Фенербахче» осудил фанатов и попросил не обвинять клуб и Турцию

«Фенербахче» в четверг отреагировал на поведение собственных болельщиков целым заявлением на официальном сайте:

«На 58-й минуте вчерашней игры поведение некоторых игроков команды соперника, особенно запасного вратаря, ранее выступавшего в нашей стране, взбудоражило часть зрителей и вызвало реакцию, которая длилась всего 20 секунд в матче, продолжавшемся 120 минут.

Какой бы ни была причина, «Фенербахче» абсолютно не принимает такую реакцию части наших трибун. И нечестно и несправедливо переносить ее на всех наших болельщиков и возлагать ответственность на наш клуб.

Мы осуждаем то, что на нашу страну и наш клуб ставится клеймо позора из-за этого события. Мы еще раз напоминаем общественности о нашей позиции: спорт и политика всегда должны быть отделены друг от друга».

В том же заявлении стамбульский клуб напомнил, что одним из первых отреагировал на события 24 февраля и провел товарищескую игру с «Шахтером». «Фенербахче» подчеркнул, что выступает против военных действий.

В Стамбуле прошел митинг украинцев – просили для турецких фанатов запрет на посещение стадиона

В четверг некоторые украинцы, живущие в Стамбуле, вышли на митинг в районе Бейоглу. Протестующие с флагами Украины и шарфами «Динамо» и «Фенербахче» выкрикивали фамилии турецких солдат, убитых в Сирии.

«Мы не виним клуб «Фенербахче» и его фанатов в случившемся, – сказала вице-председатель Украинской культурной ассоциации в Турции Алия Усенова. – К сожалению, бывают отдельные люди, которые ведут себя неправильно, и вы не в ответе за это. Мы просим только об одном: вы можете найти этих людей и назначить им наказание. Для фанатов, которые это сделали, самым большим наказанием будет не штраф, а запрет на посещение стадиона».

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И самое официальное развитие истории: УЕФА расследует поведение турецких фанатов.

Союз европейских футбольных ассоциаций уже назначил инспектора по этике и дисциплинарным вопросам.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto, IMAGO/Lukasz Laskowski