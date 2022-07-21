Левандовски, Рафинья и Дембеле выбрали «Барсу» – хотя каждым интересовался «Челси». Этим летом у клубов жесткая борьба за новичков

В ответ «Челси» может увести Кунде.

Этим летом «Барса» и «Челси» – главные поставщики трансферных новостей. За нескольких футболистов клубы соперничали напрямую – и все пока выбирают Испанию.

Все официальные трансферы – в «Барсу»

Звезды действительно едут в пока еще непредсказуемую «Барселону», отказывая «Челси» Томаса Тухеля.

• Роберт Левандовски ждал только трансфера в «Барсу» (хотя им интересовались и «Челси», и «ПСЖ») – утверждал надежный Фабрицио Романо.

Бывший агент нападающего Цезари Кухарски предположил, почему он не хочет играть в АПЛ. «Роберт по-детски объяснял, что в Англии часто идут дожди. Так он мне говорил. Но я думаю, что настоящая причина заключалась в том, что он думал, что не сможет быть таким же эффективным, как в Германии. Этого Роберт действительно боялся», – сказал Кухарски.

• После пары месяцев трудных переговоров «Барселона» нашла деньги на 25-летнего вингера «Лидса» Рафинью. «Челси» тоже очень хотел бразильца: Фабрицио Романо писал, что лондонцы предлагали за него 70 млн евро – но парень помнил о близкой связи с Роналдиньо и укатил в Каталонию.

На презентации Рафиньи витал дух Роналдиньо. У них давняя дружба: еще в 7 лет он побывал на дне рождения Ронни

Причем испанцы заплатили «Лидсу» даже меньше: 58 млн евро и еще 7 млн в виде бонусов. Сине-гранатовые переведут эту сумму тремя траншами. «Лидсу» пришлось чуть убавить запросы из-за большого желания Рафиньи играть именно в «Барселоне».

• Усмана Дембеле тоже связывали с «Челси», но в итоге француз подвинулся по зарплате (сократил ее на 30-40%, но может все отбить бонусами) и остался. Правда, здесь стоит уточнить, что в Лондоне не так сильно хотели Дембеле: вместо него пришел Рахим Стерлинг, а других предложений у Усмана не было.

«Барселона» продлила Дембеле и будет платить ему на 40% меньше. Похоже, это победа Хави

• Андреас Кристенсен бесплатно ушел из «Челси» в «Барселону». Подписал контракт до 2026-го, отступные – 500 млн евро. Защитник тоже выбрал Испанию, хотя находился в системе «Челси» аж с 2012 года.

В будущем «Челси» может увести Кунде и даже забрать Френки

Еще ряд сделок пока в подвешенном состоянии.

• Сесар Аспиликуэта тоже собирается к Хави. Sport.es пишет, что «Челси» получит от 4 до 5 млн евро и переход согласуют в ближайшие дни.

• С другим защитником «Челси», Маркосом Алонсо, ситуация чуть сложнее: переговоры продвигаются вяло, поэтому «Барса» ищет альтернативу. По данным Diario AS, вместо него каталонцы могут взять более молодого Кайо Энрике из «Монако». Но сам Алонсо ждет возвращения в Испанию, «Челси» пока упирается.

• За Жюля Кунде схватка идет прямо сейчас. Изначально «Барса» договорилась с ним о личных условиях и предложила «Севильи» двух игроков взамен. От Серджиньо Деста там отказались, а Мемфис Депай ждет трансфера только в большой клуб, пишет Фабрицио Романо.

В связи с этим включился «Челси»: инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что Кунде близок к переходу в лондонский клуб за 50 млн евро + бонусы. Здесь фактор «Барсы» на игрока не действует, поэтому «Севилья» может принять любое предложение.

• Продолжается сага и с Френки де Йонгом. По информации Diario Sport, голландец не против перейти в «Челси», и там уже готовят по нему предложение. Френки нравится, что в Лондоне есть и Лига чемпионов, и достойный проект – в «Ман Юнайтед» он этого не увидел, поэтому заупрямился.

Ребус для Хави: «Барса» купила Рафинью и не отпустила Дембеле – как их теперь разместить на поле одновременно?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; REUTERS/Albert Gea