«Наполи» продает Кулибали долгие 8 лет. За ним охотились примерно все, но клуб не отпускал даже за 100 млн

Теперь берет «Челси» за 40.

Вы не поверите, но «Челси» вытаскивает из «Наполи» Калиду Кулибали: инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны согласовали последние детали сделки. За 31-летнего сенегальца заплатят 40 млн евро и дадут ему контракт на 10 млн в год до 2027-го.

Все лето в «Наполи» отнекивались. «Он неприкосновенен. Не продается, – настаивал в июне спортдир Кристиано Джунтоли. – По Кулибали пока не поступало никаких предложений. Калиду играет здесь девять лет. Мы ежедневно разговариваем с ним. Он попросил нас дать ему время на изучение вариантов, но президент сделал серьезное предложение: 6 млн в год чистыми в течение пяти сезонов. Бонусы в эту сумму не входят. Это около 60 млн до уплаты налогов.

Кулибали предложено занять должность в структуре клуба по окончании карьеры. Это выдающийся человек как на поле, так и за его пределами. Он полностью заслужил такое щедрое предложение».

Инсайдер Джанлука ди Марцио добавил, что перед «Челси» была еще одна преграда – «Барселона» и лично Хави. Тренер мечтал перехватить сенегальца и просил ждать предложения от каталонцев, но не срослось. Теперь «Барса» пойдет за Жюлем Кунде из «Севильи», а Кулибали поедет в Лондон.

Кулибали не мог уйти из «Наполи» восемь лет. Три года назад за него просили 150 млн

Продажа Кулибали давно стала мемом. Каждое лето итальянцы повторяют, что отдадут сенегальца лишь за максимально внушительный чек. В 2016-м за Калиду просили 60 млн, потом были готовы выслушать предложения только от 80 млн.

После трансфера Неймара в «ПСЖ» рынок разогрелся. «Наполи» начал заламывать ценник в 120 млн, но все же скинул к 110 млн. La Gazzetta dello Sport писала, что «Ман Сити» и «Реал» предлагали за сенегальца по 95 млн. Президент Аурелио де Лаурентис ответил резким отказом.

«Думаю, что он лучший защитник в мире, он способен прогрессировать и дальше. Он стоит 150 млн евро и не продается. Контракт Кулибали действует до 2023-го: в 2021-м появится пункт об отступных, сумма будет в районе 150 млн. Не сомневаюсь, что президент не хочет его продавать», – защищался в 2019-м главный тренер «Наполи» Анчелотти.

Тогда же Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком команды, и хотя трансфер Калиду мог разгрузить зарплатную ведомость и принести хорошие деньги, клуб не хотел терять лучшего защитника.

Осенью 2020-го «Ман Сити», объявляя о переходе центрального защитника «Бенфики» Рубена Диаша, предлагал задать вопрос «новичку Калиду Кулибали» и «выиграть майку с фамилией Кулибали». Пеп Гвардиола очень хотел подписать сенегальца, но снова не договорились по сумме. Тем более «Сити» не общался с «Наполи» – только с агентом Кулибали.

Перед стартом сезона-2020/21 Де Лаурентис был готов продать Калиду за 70-80 млн евро, но «Сити» не давал больше 60 млн. Президент «Наполи» не скрывал разочарования – упустил момент, когда на Калиду можно было заработать намного больше. В то время Кулибали немного сдавал, так что вышло вдвойне обиднее.

После начала пандемии стоимость всех игроков упала, хотя до нее можно было рассчитывать на 100 млн. «В этой стране, которая ничего не гарантирует, нужно жить одним днем. Нам предлагали 110 млн. Я поступил несправедливо по отношению к фанатам, не продав его, – грустил президент. – Обещаю, что отныне, когда появятся важные предложения, мы всегда будем продавать».

Больше за Кулибали 100 млн никто так и не предлагал, хотя прошлым летом за сенегальцем вновь приходили топы вроде «ПСЖ». Правда, до конкретики дело так и не дошло.

Спаллетти обещал уволиться в случае продажи

Еще в мае Лучано не скрывал, что категорически против продажи защитника. «Калиду не продается. Как и в прошлом сезоне, когда я пригрозил приковать себя цепью к воротам, если его продадут. И я готов сделать это снова, – уверял тренер.

Это тот игрок, который всегда готов помочь. Калиду знает, в какой момент вмешаться и как сделать партнера лучше. Мы хотим провести еще один важный сезон, поэтому его нельзя продавать. Люди говорят, что можно подписать более молодого игрока, но нельзя купить лидера, который развивался здесь столько лет, который живет и дышит городом и демонстрирует страсть на поле».

В июне Corriere dello Sport и вовсе писала, что итальянец давно проинформировал руководство «Наполи» о том, что в случае продажи любимого игрока он сразу же уйдет. Спаллетти засыпает сенегальца комплиментами с самого начала их совместной работы.

«Возвращаясь из сборной, Кулибали дважды поменял рейс, чтобы добраться быстрее. Из аэропорта он приехал сразу на базу, даже не заезжал домой. Удивительно, но Кулибали – невероятный пример профессионализма. Если бы все были немного Кулибали, жизнь была бы легче. Калиду очень много значит для меня и команды. Трудно объяснить без конкретных примеров, так что я расскажу эпизод из этой недели.

Калиду неудачно поскользнулся на тренировке, почувствовал боль и схватился за колено. Как только он упал, к нему мигом прибежала вся команда. Не только игроки – даже складские рабочие. Слава богу, там ничего страшного не случилось. Через три минуты тренировка возобновилась, но Кулибали на всякий случай отправился на скамейку. Так вот, во время игры все постоянно глазели на него, чтобы понять, все ли с ним в порядке».

Сам Кулибали тоже в восторге от нового тренера. «Спаллетти дал нам правильный менталитет. Он уже на первой встрече заявил всем: хочет найти проблему в команде, потому что ненормально и странно, как мы до сих пор не стали чемпионами. У нас сразу что-то переключилось: если подобное видят со стороны, значит и правда есть проблема, – отвечал защитник в интервью DAZN.

Он называет меня Командиром, потому что я лидер. Я в «Наполи» много лет, просто стараюсь отдавать себя всего, делать то, что просит тренер. Одноклубники говорят, что все тренеры – мои отцы, потому что я всегда играю. Так что Спаллетти я тоже называю папой», ­– смеется Калиду.

Похоже, это почетное звание перейдет Томасу Тухелю.

Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo, Giuseppe Maffia, Antonio Balasco