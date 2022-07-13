Распродажа «Барсы» – после Лангле хотят сбагрить еще 13 игроков. Кто заберет Рики Пуча и Умтити?

Пока никто.

«Барселона» продолжает чистку состава. За последние полтора месяца Лапорта и компания отправили защитника Клемана Лангле в «Тоттенхэм» и избавились от гигантской зарплаты Филиппе Коутиньо. Еще почти выгодно переподписали Усмана Дембеле – он срежет 40% от старого оклада.

И это только начало.

Нето ➡ «Сельта»

Бразильскому вратарю комфортно под Тер Стегеном на огромном контракте. Голкипер не очень хочет уходить из команды и этим не дает шанса молодому Иньяки Пенье. Однако один вариант есть – «Сельта» готова взять половину зарплаты 32-летнего Нето. А вот платить за трансфер точно не будет.

Миралем Пьянич ➡ «Лион»

После возвращения из «Бешикташа» боснийский полузащитник тоже сидит на огромном окладе. Но Хави не против взглянуть на игрока во время предсезонки – он видит Пьянича в ротации. Инсайдер Жерар Ромеро говорит, что на столе Миралема есть предложение от «Лиона» и из Саудовской Аравии.

Рики Пуч ➡ хоть куда-нибудь

«Барселона» мечтает отправить 22-летнего хавбека в аренду на сезон. Желающих пристроить игрока нет: недавно от варианта с Пучем отказались «Бенфика» и «Порту» – все из-за зарплаты. Рики хочет только «Валенсия» Гаттузо, но на бумаге есть и варианты из Италии, хотя про реальный интерес почти не пишут. Игрок не хочет уходить.

Самюэль Умтити ➡ «Ренн»

Неделю назад французский центрдеф почти перешел в «Ренн» – сейчас сделка подвисла. Французы переключились на 21-летнего защитника «Бенфики» Морато. За Умтити следят в «Лионе» и Турции – но там не могут удовлетворить запросы «Барсы» по разделению зарплаты.

Мартин Брэйтуэйт ➡ «Брентфорд»

Хави не видит Мартина в проекте. «Барселона» давит на форварда и просит его покинуть команду как можно скорее – есть несколько покупателей из АПЛ. Самый явный вариант – «Брентфорд» и его мини-версия сборной Дании. Мартин мечтает остаться.

Рей Манай ➡ «Уотфорд»

Рей провел прошлый сезон в Италии и не останется в «Барсе» на следующий сезон. За нападающим пришел «Уотфорд» – каталонцы получат около 5 млн евро, сделка согласована.

Оскар Мингеса ➡ «Монца»

Защитник не входит в планы Хави после подписания Кристенсена. На Оскара есть спрос: «Валенсия» и «Монца» готовы к переговорам. Все осложняется из-за желания «Барселоны» подзаработать: Лапорта просит за Мингесу 5 млн, а «Монца» не собирается платить.

Серджиньо Дест ➡ «Челси»

Серджиньо очень не хочет уходить, но «Барселона» готова продать американца. Хави не видит Деста в команде, так что защитник может стать частью сделки по Маркосу Алонсо или Сесару Аспиликуэте. «Челси» пока думает, ведь правый фланг там под надежной охраной Риса Джеймса.

Мемфис Депай ➡ АПЛ или «Севилья»

Мемфис не заискрил в «Барсе» и теперь выставлен на продажу. Лапорта расстанется с голландцем за 20-25 млн евро – и клубы АПЛ не против попробовать. Жерар Ромеро пишет, что «один скромный клуб из Англии» уже сделал предложение. Еще нападающий может стать частью сделки по защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.

Мусса Ваге ➡ «Горица»

Мусса точно не останется в команде. Ваге давно знает, что может искать другую команду и не входит в планы тренера. А единственный вариант сенегальского правого защитника – скромная «Горица» из Хорватии.

Алекс Кольядо ➡ «Айнтрахт»

Алекс получит шанс от Хави на предсезонке. Хави хочет оставить Кольядо под ротацию, но решение пока не принял. За ситуацией пристально следит «Айнтрахт» – немцы готовы забрать испанца и уже общались с игроком. Сделку если и оформят, то только до Суперкубка УЕФА (10 августа).

Френки де Йонг ➡ «МЮ»

Переговоры все еще идут, но стороны не могут договориться по бонусам. А еще «Барселона» должна Френки 20 млн по зарплате. Тем временем «МЮ» смотрит на хавбека «ПСЖ» Леандро Паредеса, пока Фабрицио Романо сообщает, что сделка стоит на месте из-за рвения игрока остаться.

Франсишку Тринкау ➡ «Спортинг»

Тринкау ничего не показал в «Вулверхэмптоне» и снова едет покорять Португалию: «Спортинг» заплатит 10 млн евро за половину прав на 22-летнего игрока, но «Барселона» прописала опцию обратного выкупа за 15 млн. Контракт до 2027 года.

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori, Daisuke Nakashima, Marc Graupera Aloma, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO