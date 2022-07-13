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Распродажа «Барсы» – после Лангле хотят сбагрить еще 13 игроков. Кто заберет Рики Пуча и Умтити?

Мартин Брэйтуэйт Мартин Брэйтуэйт
Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Миралем Пьянич Миралем Пьянич
Мемфис Депай Мемфис Депай
Рикард Пуч Рикард Пуч
Френки де Йонг Френки де Йонг
Алекс Кольядо Алекс Кольядо
Франсишку Тринкау Франсишку Тринкау
Самюэль Умтити Самюэль Умтити
Нето Нето
Мусса Ваге Мусса Ваге
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Пока никто.

«Барселона» продолжает чистку состава. За последние полтора месяца Лапорта и компания отправили защитника Клемана Лангле в «Тоттенхэм» и избавились от гигантской зарплаты Филиппе Коутиньо. Еще почти выгодно переподписали Усмана Дембеле – он срежет 40% от старого оклада.

И это только начало.

Нето ➡ «Сельта»

Бразильскому вратарю комфортно под Тер Стегеном на огромном контракте. Голкипер не очень хочет уходить из команды и этим не дает шанса молодому Иньяки Пенье. Однако один вариант есть – «Сельта» готова взять половину зарплаты 32-летнего Нето. А вот платить за трансфер точно не будет.

Миралем Пьянич ➡ «Лион»

После возвращения из «Бешикташа» боснийский полузащитник тоже сидит на огромном окладе. Но Хави не против взглянуть на игрока во время предсезонки – он видит Пьянича в ротации. Инсайдер Жерар Ромеро говорит, что на столе Миралема есть предложение от «Лиона» и из Саудовской Аравии.

Рики Пуч ➡ хоть куда-нибудь

«Барселона» мечтает отправить 22-летнего хавбека в аренду на сезон. Желающих пристроить игрока нет: недавно от варианта с Пучем отказались «Бенфика» и «Порту» – все из-за зарплаты. Рики хочет только «Валенсия» Гаттузо, но на бумаге есть и варианты из Италии, хотя про реальный интерес почти не пишут. Игрок не хочет уходить.

Самюэль Умтити ➡ «Ренн»

Неделю назад французский центрдеф почти перешел в «Ренн» – сейчас сделка подвисла. Французы переключились на 21-летнего защитника «Бенфики» Морато. За Умтити следят в «Лионе» и Турции – но там не могут удовлетворить запросы «Барсы» по разделению зарплаты.

Мартин Брэйтуэйт ➡ «Брентфорд»

Хави не видит Мартина в проекте. «Барселона» давит на форварда и просит его покинуть команду как можно скорее – есть несколько покупателей из АПЛ. Самый явный вариант – «Брентфорд» и его мини-версия сборной Дании. Мартин мечтает остаться.

Рей Манай ➡ «Уотфорд»

Рей провел прошлый сезон в Италии и не останется в «Барсе» на следующий сезон. За нападающим пришел «Уотфорд» – каталонцы получат около 5 млн евро, сделка согласована.

Оскар Мингеса ➡ «Монца»

Защитник не входит в планы Хави после подписания Кристенсена. На Оскара есть спрос: «Валенсия» и «Монца» готовы к переговорам. Все осложняется из-за желания «Барселоны» подзаработать:  Лапорта просит за Мингесу 5 млн, а «Монца» не собирается платить.

Серджиньо Дест ➡ «Челси»

Серджиньо очень не хочет уходить, но «Барселона» готова продать американца. Хави не видит Деста в команде, так что защитник может стать частью сделки по Маркосу Алонсо или Сесару Аспиликуэте. «Челси» пока думает, ведь правый фланг там под надежной охраной Риса Джеймса.

Мемфис Депай ➡ АПЛ или «Севилья»

Мемфис не заискрил в «Барсе» и теперь выставлен на продажу. Лапорта расстанется с голландцем за 20-25 млн евро – и клубы АПЛ не против попробовать. Жерар Ромеро пишет, что «один скромный клуб из Англии» уже сделал предложение. Еще нападающий может стать частью сделки по защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.

Мусса Ваге ➡ «Горица»

Мусса точно не останется в команде. Ваге давно знает, что может искать другую команду и не входит в планы тренера. А единственный вариант сенегальского правого защитника – скромная «Горица» из Хорватии.

Алекс Кольядо ➡ «Айнтрахт»

Алекс получит шанс от Хави на предсезонке. Хави хочет оставить Кольядо под ротацию, но решение пока не принял. За ситуацией пристально следит «Айнтрахт» – немцы готовы забрать испанца и уже общались с игроком. Сделку если и оформят, то только до Суперкубка УЕФА (10 августа).

Френки де Йонг ➡ «МЮ»

Переговоры все еще идут, но стороны не могут договориться по бонусам. А еще «Барселона» должна Френки 20 млн по зарплате. Тем временем «МЮ» смотрит на хавбека «ПСЖ» Леандро Паредеса, пока Фабрицио Романо сообщает, что сделка стоит на месте из-за рвения игрока остаться.

Франсишку Тринкау ➡ «Спортинг»

Тринкау ничего не показал в «Вулверхэмптоне» и снова едет покорять Португалию: «Спортинг» заплатит 10 млн евро за половину прав на 22-летнего игрока, но «Барселона» прописала опцию обратного выкупа за 15 млн. Контракт до 2027 года.

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori, Daisuke Nakashima, Marc Graupera Aloma, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

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