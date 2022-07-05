АПЛ нет равных. Она лидирует по всем доходам, средней стоимости составов и подписчикам в соцсетях

Лига монстров.

В последние годы АПЛ доминирует в мире. С сезона-2018/19 в Лиге чемпионов разыграли два английских финала: «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» в 2019-м и «Ман Сити» – «Челси» в 2021-м. В минувшем розыгрыше вмешался «Реал» – и только магия оставила Пепа без второго финала подряд.

В плане финансов и популярности АПЛ тоже лучшая – решают клубные топ-доходы, прибыль от телеправ и раскрученность в соцсетях.

•‎ Средний операционный доход клубов АПЛ – 284 млн евро, что на 117 млн евро больше среднего дохода клубов Бундеслиги. У остальных чемпионатов цифры гораздо скромнее – клубы Эредивизи в среднем зарабатывают в 10 раз меньше, чем клубы Премьер-лиги.

Совокупный доход клубов АПЛ превышает 5 млрд евро.

•‎ АПЛ мощно зарабатывает с телетрансляций. Во время пандемии многие лиги пошли на понижение стоимости прав, но АПЛ успешно сохранила доковидные показатели, а потом и увеличила доходы от трансляций.

•‎ Совсем неудивительно, что в топ-10 клубов по общему доходу в сезоне-2020/21 входит пятерка из АПЛ – «Ман Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». «Арсенал» немного не дотянул до десятки и расположился на 11-й строчке.

•‎ Здесь видно, как стремительно росла разница в доходах между АПЛ и другими топ-лигами за последние десять лет. В сезоне-2011/12 разница между АПЛ и Лигой 1 составляла 805 млн евро, а в сезоне-2020/21 выросла до 1,6 млрд евро.

•‎ По средней стоимости команд между АПЛ и остальными топ-лигами – пропасть. В Премьер-лиге команда в среднем стоит 470 млн евро, в Ла Лиге – лишь 268 млн.

•‎ По общему числу подписчиков в соцсетях АПЛ также лидирует, но отрыв от Ла Лиги совсем небольшой – 56 млн фолловеров. Большую роль в этом соперничестве играют «Реал» и «Барселона» – самые популярные клубы мира, которые вместе собрали 680 млн подписчиков во всех соцсетях. Отрыв АПЛ и Ла Лиги от остальных топ-чемпионатов колоссален.

Полное превосходство почти по всем показателям.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan