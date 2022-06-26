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«Реал» хочет продать семь игроков и найти подмену для Бензема. Уходит даже Мариано 😳

Рейньер Рейньер
Юго Экитик Юго Экитик
Лука Йович Лука Йович
Матеус Насименто
Такефуса Кубо Такефуса Кубо
Дани Себальос Дани Себальос
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Приоритет – бразильцы.

В «Реале» готовится масштабная зачистка состава. Перес еще до начала сезона избавился от трех жирных контрактов: если Иско и Марсело еще не нашли новые команды, то Гарет Бэйл уже перебрался в США.

Но на этом «Мадрид» останавливаться не собирается.

Хесус Вальехо ➡ «Эспаньол»

После прихода Рюдигера игровое время Вальехо сократится еще сильнее. Хесуса это не пугает – он не против провести еще одни сезон в запасе. Хотя по информации Defensacentral, новый тренер «Эспаньола» Диего Мартинес планирует забрать игрока и обещает ему место в старте. Они уже пересекались в «Гранаде» – и пошумели в ЛЕ.

Дани Себальос ➡ «Бетис»

Анчелотти не против оставить Себальоса, но если клубу придет хорошее предложение, то удерживать игрока не будут. AS сообщает, что единственный претендент на 25-летнего хавбека, который так и не нашел себя в Мадриде – «Бетис». Контракт Дани истекает уже следующим летом – решать надо сейчас.

Такефуса Кубо ➡ «Реал Сосьедад»

В прошлом сезоне «японский Месси» не показал ничего особенного даже в «Мальорке» – и теперь «Реал» готов продать игрока. Инсайдер Рамон Альварес пишет, что «Сосьедад» хочет забрать японца и настаивает на полноценном трансфере. «Реал» продвигает аренду с правом выкупа, но к продаже готов.

Рейньер ➡ «Бенфика» или «Рома»

Бразилец не проявил себя в Германии и этим летом в Мадриде точно не останется. Тот же Альварес уверяет, что Рейньером интересуется «Рома» – парень нравится Жозе. «Бенфика» выразила предметный интерес, но конкретных предложений еще не делала. Сам игрок хочет в Лиссабон.

Марко Асенсио ➡ «Милан» или «Ливерпуль»

По информации Marca, Асенсио попросил весомое увеличение зарплаты. Его контракт истекает следующим летом, но Анчелотти совсем не видит Марко в старте. Асенсио хочет больше денег и игрового времени, поэтому наверняка уйдет. «Милан» никак не может договориться по деньгам, «Ливерпуль» пока думает.

Лука Йович ➡ «Фиорентина»

Сербский нападающий никак не заиграет в Мадриде, поэтому экстренно едет к Александру Кокорину в ученики. Итальянцы хотят взять Йовича в аренду без права выкупа, но Джанлука ди Марцио утверждает, что «Реал» настаивает на этой опции и не хочет возвращения серба. Клубы почти договорились. 

Мариано ➡ хоть куда-нибудь

Мариано пересидел Зидана и даже выиграл ЛЧ. Нападающего пытаются спихнуть несколько лет, но в этот раз доминиканец сам попросил клуб отпустить его. Marca добавляет, что претендентов еще нет, но история Мариано в родном для него «Реале» точно закончится летом.

Что дальше? Продление бразильцев и подписание подмены для Бензема

После 80-миллионого чека на Орельена Тчуамени мадридцы не собираются тратиться еще сильнее. Пока «Реал» подбирает запасного форварда: инсайдеры писали про Габриэля Жезуса, но трансферу мешает отсутствие квот для игроков не из ЕС.

Так что «Реал» сконцентрировался на переподписании лидеров: в ближайшее время клуб планирует продлить контракты с Винисиусом, Эдером Милитао и Родриго. По информации Marca, троица будет подписана на 5 лет с солидными отступными в 1 миллиард евро.

Претендент на замену Бензема – 18-летний нападающий «Ботафого» Матеус Насименто. AS активно сравнивает его с Каримом в игровом плане, а квоту паспорта ЕС обойдут через «Кастилью» и на первое время зарегистрируют игрока именно там.

Если с Насименто не выйдет, то «Реал» готов потратиться на 20-летнего форварда «Реймса» Юго Экитика. По информации The Athletic, игрок уже согласовал контракт с «Ньюкаслом» – но ждет шага от топов.

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