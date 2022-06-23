«После каждой игры «Баварии» буду смотреть «Ливерпуль», навсегда остаюсь фанатом номер 1». Невероятно доброе прощание Мане

Грусть.

После шести лет в «Ливерпуле» Садьо Мане перешел в «Баварию». Напоследок сенегалец дал интервью пресс-службе мерсисайдского клуба, где подвел итоги своего выступления в Англии. Расставание получилось очень мирным и трогательным.

Ушел из «Ливерпуля» ради нового вызова

«Очень странно осознавать, что ты больше не игрок «Ливерпуля». Но это было отличное время – с первого дня мне нравилось тренироваться с клубом и играть на «Энфилде».

Вместе с «Ливерпулем» мы выиграли много всего. Но я всегда говорил, что моя жизнь связана с вызовами, поэтому в какой-то момент я сказал руководству, что хочу уйти, чтобы получить новый вызов. Это важно для меня в первую очередь из-за того, что я хочу прогрессировать и становиться все лучше и лучше.

В последнее время ходило много слухов о моем уходе, но я не комментировал их, потому что был сконцентрирован на выступлениях за «Ливерпуль».

Мане покинул клуб без скандалов

«После ухода из клуба я написал всем длинное сообщение, чтобы попрощаться. Конечно, всем, включая меня, было грустно, но это часть жизни. Мы просто должны принять это. Я не хотел уходить из команды со скандалами, потому что у меня прекрасные отношения со всеми – от тренеров до поваров. Для меня было важно уйти по-хорошему.

Я многому научился у своих партнеров по команде – это великие, великие, великие игроки. И, конечно же, персонал очень помог мне стать тем игроком, которым я являюсь сейчас».

Лучший момент – победа над «Барсой» на «Энфилде»

«Когда я был ребенком, то мечтал выиграть все трофеи в футболе – именно поэтому я никогда не переставал работать. Сейчас могу сказать, что выбрал правильный клуб, чтобы выиграть все ключевые трофеи. Очень благодарен «Ливерпулю» за такую возможность. Лучший момент в «Ливерпуле» – победа над «Барселоной» на «Энфилде» в 2019 году и последующий трофей ЛЧ. Это было невероятно, я никогда этого не забуду».

Один из своих любимых голов за «Ливерпуль» Мане забил «Баварии»

«Очень горжусь тем, что ухожу из клуба, забив 120 голов в 269 матчах и находясь на 14-й строчке в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». Это было нелегко, но мне не на что жаловаться, когда я вижу свое имя среди всех этих великих людей.

Мой любимый гол за «Ливерпуль» – против «Арсенала» на «Эмирейтс» в моем дебютном матче. А второй мой любимый гол я забил в матче против «Баварии» в ворота Мануэля Нойера. Извини, Ману, но я думаю, что этот мяч тоже был невероятным».

Салах и Фирмино – великие футболисты, Клопп – отличный менеджер

«То, что я все эти годы играл в связке с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино, сильно облегчило мои задачи в «Ливерпуле». Эти двое – великие футболисты. Сейчас в клуб пришли Диогу Жота и Луис Диас – и это тоже вау! Такой набор игроков вполне адекватен лучшему клубу мира.

Клопп – отличный менеджер. У него большое сердце, и он отдает «Ливерпулю» всего себя. У нас с ним очень хорошие отношения, он помог мне стать тем игроком, которым я являюсь».

Говорит, что навсегда останется фанатом «Ливерпуля»

«Мне будет очень не хватать болельщиков «Ливерпуля». Они лучшие в мире – и я всегда это говорил. Игра на «Энфилде» всегда дает тебе много сил благодаря фанатам. Так что я люблю вас и буду скучать по вам, ребята. У меня все еще есть дом в Ливерпуле, и я обязательно вернусь, чтобы поприветствовать болельщиков и посмотреть, как играет «Ливерпуль», потому что я навсегда останусь фанатом клуба номер один.

Именно поэтому после каждой игры за «Баварию» я обязательно буду смотреть матчи «Ливерпуля». Желаю клубу удачи – наверняка клуб будет развиваться и дальше, потому что я знаю возможности этих ребят».

Фото: globallookpress.com/James Heaton, Sven Hoppe Gettyimages.ru/Shaun Botterill