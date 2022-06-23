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«После каждой игры «Баварии» буду смотреть «Ливерпуль», навсегда остаюсь фанатом номер 1». Невероятно доброе прощание Мане

Луис Диас Луис Диас
Мохамед Салах Мохамед Салах
Юрген Клопп Юрген Клопп
Диогу Жота Диогу Жота
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Ливерпуль Ливерпуль
Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Бавария Бавария
Садьо Мане Садьо Мане
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Грусть.

После шести лет в «Ливерпуле» Садьо Мане перешел в «Баварию». Напоследок сенегалец дал интервью пресс-службе мерсисайдского клуба, где подвел итоги своего выступления в Англии. Расставание получилось очень мирным и трогательным. 

Ушел из «Ливерпуля» ради нового вызова

«Очень странно осознавать, что ты больше не игрок «Ливерпуля». Но это было отличное время – с первого дня мне нравилось тренироваться с клубом и играть на «Энфилде».

Вместе с «Ливерпулем» мы выиграли много всего. Но я всегда говорил, что моя жизнь связана с вызовами, поэтому в какой-то момент я сказал руководству, что хочу уйти, чтобы получить новый вызов. Это важно для меня в первую очередь из-за того, что я хочу прогрессировать и становиться все лучше и лучше.

В последнее время ходило много слухов о моем уходе, но я не комментировал их, потому что был сконцентрирован на выступлениях за «Ливерпуль».

Мане покинул клуб без скандалов

«После ухода из клуба я написал всем длинное сообщение, чтобы попрощаться. Конечно, всем, включая меня, было грустно, но это часть жизни. Мы просто должны принять это. Я не хотел уходить из команды со скандалами, потому что у меня прекрасные отношения со всеми – от тренеров до поваров. Для меня было важно уйти по-хорошему.

Я многому научился у своих партнеров по команде – это великие, великие, великие игроки. И, конечно же, персонал очень помог мне стать тем игроком, которым я являюсь сейчас».

Лучший момент – победа над «Барсой» на «Энфилде»

«Когда я был ребенком, то мечтал выиграть все трофеи в футболе – именно поэтому я никогда не переставал работать. Сейчас могу сказать, что выбрал правильный клуб, чтобы выиграть все ключевые трофеи. Очень благодарен «Ливерпулю» за такую возможность. Лучший момент в «Ливерпуле» – победа над «Барселоной» на «Энфилде» в 2019 году и последующий трофей ЛЧ. Это было невероятно, я никогда этого не забуду».

Один из своих любимых голов за «Ливерпуль» Мане забил «Баварии»

«Очень горжусь тем, что ухожу из клуба, забив 120 голов в 269 матчах и находясь на 14-й строчке в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». Это было нелегко, но мне не на что жаловаться, когда я вижу свое имя среди всех этих великих людей.

Мой любимый гол за «Ливерпуль» – против «Арсенала» на «Эмирейтс» в моем дебютном матче. А второй мой любимый гол я забил в матче против «Баварии» в ворота Мануэля Нойера. Извини, Ману, но я думаю, что этот мяч тоже был невероятным».

Салах и Фирмино – великие футболисты, Клопп – отличный менеджер

«То, что я все эти годы играл в связке с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино, сильно облегчило мои задачи в «Ливерпуле». Эти двое – великие футболисты. Сейчас в клуб пришли Диогу Жота и Луис Диас – и это тоже вау! Такой набор игроков вполне адекватен лучшему клубу мира.

Клопп – отличный менеджер. У него большое сердце, и он отдает «Ливерпулю» всего себя. У нас с ним очень хорошие отношения, он помог мне стать тем игроком, которым я являюсь».

Говорит, что навсегда останется фанатом «Ливерпуля»

«Мне будет очень не хватать болельщиков «Ливерпуля». Они лучшие в мире – и я всегда это говорил. Игра на «Энфилде» всегда дает тебе много сил благодаря фанатам. Так что я люблю вас и буду скучать по вам, ребята. У меня все еще есть дом в Ливерпуле, и я обязательно вернусь, чтобы поприветствовать болельщиков и посмотреть, как играет «Ливерпуль», потому что я навсегда останусь фанатом клуба номер один. 

Именно поэтому после каждой игры за «Баварию» я обязательно буду смотреть матчи «Ливерпуля». Желаю клубу удачи – наверняка клуб будет развиваться и дальше, потому что я знаю возможности этих ребят».

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Фото: globallookpress.com/James Heaton, Sven Hoppe Gettyimages.ru/Shaun Botterill

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