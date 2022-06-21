Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го

ФИФА обновила временные правила из-за ситуации на Украине – иностранным игрокам РПЛ (и других российских лиг) разрешено в одностороннем порядке приостанавливать контракты. Рассказываем, как это работает.

• Главное – речь пока идет не о разрыве, а именно о приостановке договоров до 30 июня 2023-го. То есть теоретически к клубам вернутся права на игроков через год, если у них долгосрочные контракты.

• Опцию приостановки можно активировать, если игроку не удастся договориться о расторжении контракта по обоюдному согласию до 30 июня 2022-го включительно.

• Дедлайн по решению о приостановке контракта не прописан в дополнении к трансферному регламенту ФИФА. Поэтому теоретически легионер может покинуть клуб РПЛ в любой момент. Если он хочет сразу зарегистрироваться в новом клубе, нужно попасть в рамки трансферного окна новой лиги.

• У легионеров, которые воспользуются опцией приостановки контракта, сохраняются ограничения по количеству трансферов за сезон – можно играть официальные матчи максимум за три клуба, а регистрироваться – за максимум в четыре.

• Важный момент: российские клубы не освобождаются от трансферных выплат – ФИФА как минимум ничего об этом не говорит. Известно, что за игроков иногда рассчитываются частями. Инсайдер Сергей Егоров приводит в пример Дрейера из «Рубина»: игрок приостановил контракт, но казанцы не освобождены от траншей «Мидтьюлланду». Несмотря на то, что футболист выступает за тот же «Мидтьюлланд».

• Разрешение ФИФА касается всех легионеров – даже тех, кто приедет в РПЛ этим летом. Потому что обратное не оговорено в регламенте. Таким образом, покупать права на легионеров в РПЛ сейчас юридически небезопасно.

• Важно: такие возможности есть не только у легионеров из чемпионата России, но и Украины.

РФС резко против

Официальное заявление: «Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года. РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года».

Но ведь ФИФА уже разрешала приостанавливать контракты. Что изменилось?

Так и есть, но мартовское разрешение действовало до конца сезона. Сейчас его просто продлили.

Опцией приостановки контракта тогда воспользовались следующие легионеры.

«Динамо»: Лука Гагнидзе (контракт до 2026-го).

«Краснодар»: Кайо (до 2024-го), Рамирес (до 2025-го), Кордоба (до 2025-го), Ботхейм (до 2025-го), Вандерсон (до 2024-го).

«Рубин»: Уремович (до 2024-го), Дрейер (до 2026-го), Хакшабанович (до 2026-го), Хван им Бом (до 2023-го), Бегич (до 2023-го).

«Ростов»: Баштуш (истекает этим летом), Хаджикадунич (до 2023-го), Кнудсен (до 2026-го), Гигович (до 2025-го), Альмквист (до 2025-го), Хасимото (до 2024-го).

«Арсенал»: Давиташвили (приостановил контракт, затем свободным агентом перешел в «Динамо» из Батуми).

«Химки»: Дагерстоль (до 2024-го).

«Урал»: Цулукидзе (приостановил контракт, свободным агентом перешел в грузинский «Сабуртало»), Кулаков (до 2023-го).

«Пари НН»: Ларсен (до 2025-го).

«Спартак»: Ларссон (до 2023-го).

Остальные легионеры, которые уехали из РПЛ, либо расторгли контракт совсем (например, бывший игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий, а также экс-краснодарцы Виктор Классон и Реми Кабела), либо ушли в аренду по согласованию с клубом (например, Гжегож Крыховяк из «Краснодара» и Айртон из «Спартака»).

Кто воспользуется новым разрешением ФИФА?

Вероятно, те же, кто воспользовался мартовской поправкой (плюс Себастьян Шиманьски, который уже попрощался с «Динамо»). Но на всякий случай вот список легионеров РПЛ.

«Зенит»

Юри Алберто (2027), Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (2026), Вендел (2025), Малком (2024), Ловрен (2023).

ЦСКА

Бийол (2023), Эджуке (2024), Медина, Фукс (2025), Карраскаль (2024), Языджи (возвращается в «Лилль»).

В аренде: Гайч («Уэска», контракт с ЦСКА до 2025-го), Сигурдссон («Венеция», 2024), Бохинен («Салернитана», автоматический выкуп).

«Динамо»

Шиманьски (2026), Бальбуэна, Моро (2025), Ордец, Лаксальт (2024), Варела (2023).

«Спартак»

Мартинс, Николсон (2026), Кофрие (2025), Мозес, Промес, Рыбус (2024).

В аренде: Роша («Атлетико Паранаэнсе», контракт со «Спартаком» до 2023-го), Тил («Фейеноорд», 2024), Крал («Вест Хэм», 2024), Урунов («Уфа», 2025), Хендрикс («Фейеноорд», 2024), Айртон («Фламенго», 2026), Ларссон (АИК, 2023).

«Локомотив»

Раконяц, Бека-Бека, Изидор, Кухта (2026), Керк, Едвай (2025), Камано (2024).

«Краснодар»

Олусегун (2023), Окоронкво (?), Кордоба, Рамирес (2025), Кайо (2024).

В аренде: Крыховяк (АЕК, контракт с «Краснодаром» до 2024-го), Алонсо («Атлетико Минейро», 2025), Вандерсон («Интернасьонал», 2024).

«Сочи»

Дркушич (2024), Ангбан, Нобоа, Родригао, Кассьерра (2023).

«Ростов»

Соу (2025), Норманн (2024), Хасимото (2024).

В аренде: Гигович («Хельсингборг», контракт с «Ростовом» до 2025-го), Альмквист («Утрехт», 2025), Хаджикадунич («Мальме», 2023), Норманн («Норвич», 2024).

«Крылья Советов»

Костанза (2025), Бейл (2024), Барач (2024).

«Ахмат»

Тодорович, Богосавац, Конате (2024), Нижич, Бериша (2022).

«Химки»

Главчич, Николас (2024).

«Урал»

Бикфалви, Кулаков (2023), Мишкич, Динга (2022).

«Нижний Новгород»

Милсон (2024), Масоэро, Кечкеш (2023).

«Факел»

Пейчинович (2022).

Фото: premierliga.ru; РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com