Мбаппе изменил мечте, Холанд не нужен, Левандовски – отличный трансфер для «Барсы». Большое интервью Переса

Флорентино Перес впервые обстоятельно выступил после победы в Лиге чемпионов и срыва трансфера Килиан Мбаппе – президент «Реала» дал большое интервью в эфире испанской ТВ-программы El Chiringuito.

Собрали главное.

«Теперь это не тот Мбаппе, которого я хотел привести. Другой, изменивший мечте»

На протяжении интервью Перес несколько раз повторил мысль о том, что Мбаппе сильно изменился:

«Его мечтой было играть в «Реале». Мы хотели подписать его в августе прошлого года, но «ПСЖ» не позволил ему уйти. Примерно за 15 дней до окончательного решения он продолжал говорить, что хочет играть в «Мадриде». Теперь это не тот Мбаппе, которого я хотел привести. Другой, изменивший мечте. Ему предлагали разные вещи, на него давили. В «Реале» нет никого выше клуба. Он отличный игрок, умеющий приносить победы, но это коллективный вид спорта. У нас есть ценности и принципы, которым мы не можем изменить.

Я люблю его, он прикладывал усилия, но давление заставило его поменять решение. Это нелегко. Думаю, его мама хотела, чтобы он перешел в «Реал». Слышал, что его мама была разочарована.

Раз все так, пусть лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой».

«Представьте: игроку «Бетиса» звонил бы король Испании. Это не укладывается в голове»

По мнению Переса, ключевой нюанс в решении Килиана – разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном:

«Думаю, сильнее всего повлияло политическое давление. Мне кажется, он почувствовал себя словно в клетке. И запаниковал в тяжелый период. Это не укладывается в моей голове – представьте, если бы король Испании позвонил игроку «Бетиса» и сказал бы не уходить из клуба».

Президент «Реала» также ответил на вопрос о том, почему он не подписал с Килианом предварительный контракт: «Это было невозможно. Для этого нужно было идти к «ПСЖ» вместе с игроком, а это привело бы к большим волнениям вокруг Мбаппе. Самое разумное решение – дождаться окончания действующего контракта. «ПСЖ» бы сделал эту ситуацию публичной, и это лишь усилило бы давление, с которым и так нелегко справляться.

Как я узнал о его решении? Он прислал сообщение, я ему ответил».

«Зачем подписывать Холанда? Чтобы он сидел на скамейке?»

Переса спросили о том, почему «Реал» не включился в борьбу за Эрлинга Холанда. Флорентино ответил хитро, сославшись на великолепную форму Карима Бензема:

«У нас играет лучшая девятка в мире. Не должны же мы были подписывать Холанда, чтобы он сидел на скамейке, верно? Я ничего не знаю о его отступных через два года. Сейчас нас ничто не интересует сильнее, чем формирование новой команды из молодых игроков и нескольких новичков.

Завершилось ли летнее трансферное окно для «Реала»? Пока мы остановились, потому что у нас больше нет целей. В июле и августе нужно будет посмотреть, кто уйдет. Однажды замена для Бензема появится, но не для того, чтобы Карим сидел на скамейке».

«Проект Суперлиги жив, а УЕФА должен объяснить причину переноса финала ЛЧ именно в Париж»

Президент «Реала» продолжил войну с УЕФА и «ПСЖ». Сначала он ответил на вопрос о Суперлиге: «Конечно, она еще жива, прямо сейчас вопрос находится в суде Люксембурга, скоро будет слушание. Будет вынесено решение по поднятым нами вопросам. Мы считаем, что имеем право организовывать соревнования между собой в Европе. Мы понимаем, что УЕФА здесь монополист, но один из столпов европейского сообщества – конкуренция».

Затем Перес прошелся по финалу Лиги чемпионов в Париже, где организаторы не справились с наплывом болельщиков, из-за чего начало матча задержали на 36 минут.

«Такого не должно быть. Мы спрашиваем УЕФА – какие критерии учитываются при смене места проведения? И правительство Франции – почему они нас всех лишили защиты? Болельщики страдали от грабежей и насилия, некоторым пришлось ночевать в больнице.

Пусть расскажут, почему они выбрали Париж. Говорят, что это произошло из-за того, что мы проиграли «ПСЖ» 0:1. Решение о переносе места проведения приняли до ответного матча. Некоторые люди понадеялись победить на «Бернабеу» и дойти до финала».

«Винисиус точно получит «Золотой мяч» (после Бензема), Левандовски в «Барсе» – отличный трансфер»

Босс мадридцев оценил текущий состав: «Больших игроков либо не продают, либо они слишком много стоят. У нас есть игроки с отступными в 1 млрд евро. У нас есть Винисиус, Родриго, Вальверде, Милитао... Проблемы с новым контрактом Винисиуса? Ни одной. Он всегда говорил, что не хочет уходить из «Реала».

Никто не хочет продавать Винисиуса. Думаю, в будущем он точно получит «Золотой мяч», как Бензема – в этом году. Некоторые игроки, например, Родриго и Вальверде, скоро раскроются. Думаю, Родриго станет следующим, кто поразит нас. Винисиус пришел в «Реал» 18-летним парнем, играл за «Кастилью». Он не был тем, кого мы знаем сейчас. Он становится лучше с каждым годом».

Возможный переход Роберта Левандовского в «Барселону» Переса не огорчает: «Я был бы рад за них. Наверняка это был бы отличный трансфер».

Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso, Panoramic, Chen Yichen, Ralf Ibing, Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, Daisuke Nakashima