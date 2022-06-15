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Сенсации Лиги наций: Германия закинула 5(!) Италии, англичане получили исторические 0:4 от Венгрии

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Июньский этап Лиги наций завершен. Вот пара сенсаций из последнего игрового дня.

Немцы расправились с итальянцами – 5:2

Автобус сборной Италии попал в пробку, но встречу с немцами все же не отложили. Правда, обновленная команда Роберто Манчини (с двумя школьниками, бывшим каменщиком и скандальным болбоем) получила разгром.

Уже на 10-й минуте Киммих расстрелял Доннарумму, откликнувшись на прострел защитника Давида Раума. Удвоили преимущество еще в конце первого тайма: немцы получили право на 11-метровый (Бастони в штрафной толкнул Хофманна), а забил Гюндоган.

Во второй половине итальянцы совсем развалились: Мюллер довел счет до крупного. Потом немцы добавили еще два мяча за минуту усилиями Вернера, а дальше слегка расслабились. Итальянцы подсократили отрыв стараниями Деньяна Ньонто (в 18 лет тащит «Цюрих») и защитника «Интера» Алессандро Бастони. Но 2:5 – все равно очень болезненно.

Кстати, матч с итальянцами стал для Нойера уже 113-м в сборной – он вышел на шестое место по играм в национальной команде. Так Мануэль догнал Лама, до рекорда Маттеуса – 37 матчей.

Италия упустила первое место в группе – как раз немцам. Те после трех ничейных матчей (все – по 1:1) все-таки выиграли.

У Англии все совсем грустно: получили 0:4 от венгров – самое крупное домашнее поражение с 1928-го

Англичане провели ужасный матч с Венгрией: мало создали и наделали много ошибок в обороне. Дубль оформил Роланд Шаллаи, который средне выступает за «Фрайбург». А ближе к концу матча добавили Жолт Надь (играет за «Академию Пушкаша») и Даниэль Газдаг из «Филадельфии». Скромные парни организовали для англичан самое тяжелое домашнее поражение с 1928 (!) года. Тогда получили 1:5 от Шотландии.

Еще один удивительный факт: до этой Лиги наций венгры не побеждали англичан аж с 1953 года. А в текущем розыгрыше – две победы подряд с общим счетом 5:0.

В 1953-м Венгрия выиграла матч столетия: англичане шутили над ростом и весом Пушкаша, а потом пропустили 6 голов (2 – от него)

Еще в матче не обошлось без скандала: во время исполнения гимна Венгрии английские болельщики кричали «Вы расистские ублюдки».

Так фанаты отреагировали на гул венгров в адрес акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»). Это случилось еще в первой игре: на трибунах сидели дети, но расистского скандала все равно не избежали.

Зато у венгров есть классный повод для радости: идут в лидерах группы (7 очков после четырех туров), где в соперниках – Германия (6 очков), Италия (5) и Англия (2). У команды Гарета Саутгейта все совсем плохо: за 4 матча забили лишь раз (1:1 с немцами) и взяли всего два балла (еще сыграли 0:0 с Италией).

А что в других матчах дня?

По остальным топ-встречам короче:

• Бельгии переиграла Польшу, благодаря голу Миши Батшуайи. Он, кстати, ярко проявил себя в «Бешикаташе»: за сезон-2021/22 провел 33 матча и оформил 14+3. Бельгийцы идут вторыми в четвертом квартете высшего дивизиона – сразу за голландцами, которые вновь вырвали победу на 90+.

• Да, Нидерланды снова проявили сильную волю к победе, оставив Уэльс без очков и во второй раз. На 92-й минуте Гарет Бэйл сделал 2:2 с пенальти, а уже на 93-й Мемфис Депай принес голландцам победу – вау! Особенно ярко из-за контекста: в прошлой игре между ними Уэльс сравнял на 92-й, а ответка прилетела уже спустя пару минут – от Ваута Вегорста. Причем голландцы могли также победить и поляков – но Мемфис в добавленное время не забил с точки.

• Весело сыграли Босния и Герцеговина с Финляндией – 3:2. И блистали здесь вполне очевидные персонажи: Эдин Джеко оформил дубль, а Теему Пукки сделал 1+1. Причем 2:2 на табло горело уже к 29-й минуте – но дальше с голами стало хуже.

• Украина поделила очки с Ирландией – 1:1. На шикарный проход защитника «Бернли» Натана Коллинза ответили голом Артема Довбика. Но лидерство в группе украинцы сохранили: на один балл опережают Шотландию, которая до этого разгромила армян – 4:1.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Michael Regan; REUTERS/Thilo Schmuelgen, Kacper Pempel

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