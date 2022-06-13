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Трансфер Нуньеса в «Ливерпуль» открывает дорогу Левандовскому в «Барсу». Чегооо?

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Эффект домино.

«Ливерпуль» серьезно укрепляет атаку. Из «Бенфики» выписали 22-летнего форварда Дарвина Нуньеса, который в 41 матче прошедшего сезона забил 34 гола – в том числе «Барселоне», «Ливерпулю» (по два мяча) и «Баварии» в ЛЧ.

Трансфер Нуньеса может создать эффект домино из топ-трансферов в европейском футболе. Следите за пальцами.

➡️Переход уругвайца открывает двери из «Ливерпуля» Садьо Мане – сенегалец, видимо, все же хочет уйти. Мотивы до конца не ясны, возможно, Садьо что-то расскажет в будущем.

➡️«Бавария» – главный претендент на Мане. Садьо уже сообщил Юлиану Нагельсманну, что хочет играть только в Мюнхене. По информации инсайдера Фабрицио Романо, немцы скоро направит мерсисайдцам новое предложение, а в ближайшее время с самим форвардом будут согласованы условия контракта. Журналист Дэйв Окоп сообщает, что трансфер завершат уже на этой неделе.

➡️И если «Бавария» покупает Мане, то ослабит хватку и, вероятно, отпустит Роберта Левандовского, забившего за мюнхенцев 344 гола в 374 матчах. Он уже объявил, что покинет клуб в летнее трансферное окно, что прозвучало странно, ведь у него действующий контракт. Поляк хочет в «Барселону» – но перейти будет не так и просто.

Левандовски и «Барса» – что известно о потенциальном трансфере?

Роберт уверен, что будет играть за «Барсу» в следующем сезоне. Но уверенность поляка никак не влияет на «Баварию». Томас Мюллер, Хасан Салихамиджич (спортивный директор), Герберт Хайнер (президент) и Оливер Кан (генеральный директор) призывают форварда не торопиться с решениями.

«Барса» одновременно с этим изо всех сил пытается наладить финансы – чтобы позволить трансфер Роберта. As сообщает, что в случае трансфера поляк будет получать в Каталонии 9 млн евро в год, Diario Sport пишет про 12 млн евро. По мнению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, «Барса» не потянет такие расходы. Президент клуба Жоан Лапорта ответил жестко: «Это не его дело».

Слова Тебаса заставили Левандовски усомниться в целесообразности трансфера в «Барселону». Но в случае отказа от переезда в Каталонию поляк точно не останется без клуба – на игрока также претендует «Челси» и «ПСЖ».

Впрочем, вариант, при котором Роберт останется в Мюнхене, отметать тоже не стоит.

Но переход Нуньеса все же сделал мечту немного реальнее.

Нуньес в «Ливерпуль» за 75+25 млн, Рыбус в «Спартак», Тчуамени в «Реал». И это еще не все интересные трансферы за неделю

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin

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