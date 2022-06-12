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Кто будет менять Бензема в «Реале»? Майораль (после четырех сезонов в арендах) и Латаса из «Кастильи»

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Йович и Мариано не справились.

Карим Бензема на полной скорости несется к «Золотому мячу», и в «Реале» не сомневаются, что в следующем сезоне форвард удержит высокий уровень. В то же время в клубе помнят, что французу в декабре исполнится 35 – пора всерьез думать об альтернативе.

Йович и Мариано забили в этом сезоне по голу. «Реал» хочет расстаться с ними, но это не очень просто

As опубликовала материал о том, кого «Реал» видит в роли ближайших резервистов Карима. Правда, для начала нужно решить вопрос с Лукой Йовичем и Мариано Диасом, которые не оправдали ожиданий. 

Лука сверкал в «Айнтрахте» и стабильно клепал голы в Бундеслиге, поэтому «Реал» не пожалел за него 63 млн евро. Но риск не оправдался: серб изредка меняет Бензема и Мариано. В этом сезоне Йович даже забил «Сосьедаду» – его молчание длилось 664 дня. Но один гол за сезон – вряд ли то, чего ждали от форварда за такие деньги.

За 24-летнего серба мадридцы хотят примерно 20 млн евро, но договориться даже о такой сумме с потенциальными покупателями непросто. На днях Йович забил дважды за сборную, в том числе победный в ворота Швеции (1:0). Возможно, это придаст кому-то уверенности.

В январе Лука признался, что стремится к уровню Бензема: «Карим в «Реале» уже 13 лет. Он перешел в «Реал» в 21 год, как и я. У меня тогда спросили, хочу ли я добиться того же, что и он. Я ответил утвердительно. Бензема – тот, у кого можно каждый день узнавать на тренировках что-то новое. Наверное, сейчас он лучший нападающий в мире. Для меня большое удовольствие тренироваться с ним и учиться у него. Надеюсь, однажды смогу достичь его уровня, сыграть столько же матчей и забить столько же голов».

Мариано в этом сезоне тоже отметился одним голом, прервав засуху из 31 матча (не забивал с ноября по май). В двух предыдущих сезонах он также забивал по голу.

В то же время Мариано уже трижды отказывался уходить из «Реала» (в 2019-м, 2020-м и 2021-м). Игрок держится за зарплату в 4,5 млн евро в год. Кроме того, ему нравится в Мадриде, и он не хочет переезжать. «Реал» вновь попытается продать Диаса этим летом, но, похоже, позиция игрока не изменилась. Его контракт действует до 2023 года.

В роли ближайших сменщиков Бензема – воспитанники. Но «Реал» присматривается к Жезусу и Стерлингу

Главными кандидатами на позицию форвардов для замены Бензема клуба видит Борхе Майораля и Хуана Латасе. «Реал» пока не планирует укреплять атаку более статусными игроками, если не появится совсем уж неожиданная трансферная возможность.

• 25-летний Майораль – воспитанник «Реала», который уже четыре сезона подряд проводит в арендах. Сначала форвард два года выступал за «Леванте», затем полтора года провел в «Роме», а последние шесть месяцев играл в «Хетафе».

Первый сезон в Италии получился достойным – 17 голов в 47 матчах во всех турнирах (10 мячей в Серии А и 7 в Лиге Европы). Однако минувший сезон начался неудачно, и зимой римляне отпустили Майораля в «Хетафе». Там испанец забил 6 голов в 18 матчах Ла Лиги.

• 21-летний Латаса тоже воспитанник «Реала», он пока играет за резервную команду и в этом году стал вторым бомбардиром «Кастильи». У него 13 голов, больше только у полузащитника Серхио Аррибаса (15). Латаса уже дебютировал за основу «Реала» в Ла Лиге – в минувшем сезоне вышел на 8 минут в матче с «Кадисом» (1:1).

По данным As, мадридцы также присматриваются к звездам «Ман Сити» Габриэлу Жезусу и Рахиму Стерлингу, которые могут заскучать после прихода Эрлинга Холанда. Но это варианты на будущее, сейчас их трансферы невозможны из-за квоты на футболистов не из стран-членов Евросоюза. Она в «Реале» занята Винисиусом, Родриго и Милитао.

А что насчет игры без нападающего?

Так как достойной замены Бензема в этом сезоне не оказалось, то в его отсутствие Карло Анчелотти уходил в тактические поиски, пробуя вариации игры без чистого форварда.

Так, в четвертьфинале Кубка мадридцы играли с тройкой полузащитников впереди – «Реал» проиграл «Атлетику» (0:1) и вылетел. На класико с «Барсой» Анчелотти выставил уже четверку центральных полузащитников. При обороне команда чаще всего выстраивалась в 4-4-2 с Модричем и Кроосом впереди. Иногда схема переходила в 4-1-4-1 – тогда в атаке оставался только Модрич. В позиционных атаках Модрич, как и положено ложной девятке, опускался в полузащиту, а за рывки отвечали Винисиус, Родриго и поднимавшийся выше Феде Вальверде.

План Анчелотти не сработал – поражение 0:4. После матча Тибо Куртуа дал откровенное интервью, в котором подверг сомнению игру без чистого нападающего: «Нам нужно будет обсудить тактику на этот матч внутри команды. Она не сработала и в начале матча, и в начале второго тайма. Нам нужно будет все обсудить, но не тут, а внутри команды. Раньше мы играли с ложной девяткой против «Атлетика» в Кубке – и почти ничего не создали в атаке. Ситуация повторилась».

Без Карима на острие мадридцам приходится трудно.

Что с контрактом Бензема?

Он действует до лета 2023 года, но в марте журналист Николо Скира и испанские медиа сообщали о том, что «Реал» готовит новое соглашение до лета 2024-го.

Раньше Карим говорил, что хотел бы завершить карьеру в родном «Лионе». Однако в этом году он решил повременить с решением: «Говорить о том, что я завершу карьеру во Франции, преждевременно. Мне хорошо в Мадриде, а «Реал» для меня – лучший клуб в мире».

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Gustavo Valiente/Xinhua

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