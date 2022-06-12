Англия – Италия на почти пустом стадионе. Из-за диких беспорядков на финале Евро

В итоге закончили без голов.

Ремейк финала Евро-2020 ярким не получился: англичане приняли итальянцев почти на пустом стадионе (о причинах – чуть ниже) и сыграли 0:0.

Англичан наказали за «необеспечение порядка как внутри стадиона, так и в его окрестностях»

Команды сыграли на стадионе «Вулверхэмптона» при поддержке всего трех тысяч фанатов (большинство из них – дети) – все из-за беспорядков, которые организовали англичане во время финала Евро-2020. В итоге Футбольную ассоциацию Англии (FA) наказали двумя матчами без зрителей (одним – условно) и штрафом в 100 тысяч евро – «за необеспечение порядка как внутри стадиона, так и в его окрестностях».

«Если это и позор, то для Англии, как страны, – сказал Гарет Саутгейт перед матчем. – Я не уверен, что многие люди, которые ранее вызвали проблемы, были футбольными фанатами. Мы достаточно говорили об этом и после финала, и когда впервые было назначено наказание.

Подавляющее большинство наших фанатов, которые ездили в Германию (сыграли 1:1 во втором туре Лиги наций – Sports.ru), вели себя блестяще. Большое им спасибо за это».

Итоги матча (0:0) для англичан тоже грустные: набрали всего 1 победу над Италией за последние 10 игр – в 2012-м взяли верх в товарищеском матче (2:1). Также было 5 поражений и 4 ничьих.

Масштабы беспорядков: сотни безбилетников на «Уэмбли», драки, 51 арест

То, что случилось 11 июля, капитально смазало впечатление от финала Евро-2020.

•‎ Для начала по соцмедиа разошлись видео, как толпы болельщиков преодолевают ограждения при выходе на «Уэмбли» и дерутся со стюардами и полицией.

•‎ Затем многие затерялись в толпе и каким-то образом очутились на секторах – и во время матча искали свободные места, мешая тем, кто купил билет. Например, сын Роберто Манчини рассказал, что вынужден был смотреть матч на ступеньках. А Харри Магуайр признался, что в хаосе пострадал его отец – мужчину придавили, и он, вероятно, сломал два ребра.

На первых порах полиция явно преуменьшала масштабы хаоса, говоря о «небольшом количестве безбилетных фанатов».

•‎ Иан Лэдимэн из Daily Mail писал: «Был на 10 крупных турнирах. Никогда раньше не был в таком месте, где можно было бы пройти полмили по стадиону без билета. Странно, удручающе, но, возможно, не так уж удивительно».

«Не могу поверить, что УЕФА захотел бы видеть Англию кандидатом на проведение ЧМ от Европы, учитывая серьезные проблемы с безопасностью во время финала, – это слова футбольного босса The Mail on Sunday Роба Дрейпера. – Только благодаря удаче все не закончилось трагедией. С точки зрения управления толпы это было худшим мероприятием, на которых я когда-либо бывал».

•‎ Итальянский гимн домашние болельщики освистали. Некоторые из них даже сумели прорваться на поле.

•‎ Полиция позже сообщила о 51 аресте (26 – на «Уэмбли») и 19 травмированных сотрудниках.

Вернемся к Лиге наций: что происходило в других матчах дня?

Рассмотрим самые заметные вывески.

• Украинцы разгромили Армению – 3:0. Помогли голы Малиновского, Караваева и Миколенко. Но в этой игре случилось и куда более важное событие: легендарный Андрей Пятов завершил карьеру в национальной команде. К 37 годам он провел 102 матча за сборную, участвовал на ЧМ-2006 и трех чемпионатах Европы: в 2012-м, 2016-м и 2020-м.

• Немцы разошлись миром с Венгрией – 1:1. Уже к 9-й минуте отличились Жолт Надь и Йонас Хофманн, а дальше все успокоились. Отметим, что Джамал Мусиала к 19 годам и 105 дням провел уже 14-й матч за сборную – так он сравнялся с Марио Гетце по играм за немцев до 20 лет. Вероятно, скоро он побьет это достижение.

• Нидерланды могли проиграть полякам, но вернулись с 0:2 всего за три минуты: на 51-й забил Дэви Классен, а на 54-й защитник «Интера» Дензел Думфрис сравнял счет. Могли даже победить, но Мемфис Депай не реализовал пенальти на 91-й минуте. Голландцы уже 12 матчей не уступают после возвращения Луи ван Гала: 8 побед и 4 ничьих.

• Уэльс, который все-таки заскочил на ЧМ-2022, вырвал ничью у бельгийцев: на мяч Юри Тилеманса ответ пришел только на 86-й минуте – спасибо Бреннану Джонсон, который выступает за легендарный «Ноттингем Форест» (и в следующем сезоне будет зажигать в АПЛ).

• А в конце удивительный факт: У Англии и Германии совсем нет побед после трех туров Лиги наций . Немцы вообще сыграли три раза по 1:1 – с итальянцами, англичанами и венграми. В итоге расклад в третьей группе высшего дивизиона пока такой: лидирует сборная Италии, набравшая 5 очков, вторыми идут венгры с 4 очками, третья – Германия с 3 баллами, а замыкают таблицу англичане с 2 очками.

Вряд ли такую ситуацию в этой группе ожидали перед началом Лиги наций.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; REUTERS/Hannah Mckay, Piroschka Van De Wouw; East News/Tolga Akmen / AFP, AP Photo/Michal Dyjuk; globallookpress.com/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency, Federico Gambarini/dpa