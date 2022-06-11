Вау!

Нидерланды выиграли первые два матча в Лиге Наций – сначала разгромили бельгийцев, а затем переиграли валлийцев. А перед матчем с Польшей устроили необычную тренировку. Все футболисты надели разную форму – было больше похоже на урок по физкультуре.

Этот перфоманс – задумка Королевского футбольный союза. Как обратил внимание наш блогер Илья Штеблов (пишет про спортивный бизнес), Футболки на игроках – не случайные, каждый надел форму любительского клуба, в котором играл до профессиональной карьеры. Союз таким образом отметил национальный день футбола в Нидерландах, подчеркнув важность этого спорта для жителей страны.

Френки де Йонг вышел в форме «СВ Аркела» (маленький городок на юге страны), Маттейс де Лигт – в футболке «Абкауде» (город в провинции Утрехт).

Мемфис Депай появился в джерси «Мордрехта», за который выступал с 2000 по 2003 год. Это команда из его родного города в провинции Южная Голландия.

Дэви Классен выбрал футболку «ХВВ де Зебрас», где голландец поиграл с 1999 до 2003 года. Вообще, это тоже команда из его родного города Хилверсюм (население 90 тысяч, расположен на севере страны).

Защитник «Ман Сити» Натан Аке очень доволен, что ему позволили на тренировку надеть форму «Вильхельмуса» – команда из Ворбурга, города с юга страны.

Капитан «Аякса» Дейли Блинд появился в футболке «Амстердамского футбольного клуба», который основали еще в конце XIX века.

Перфомансом на тренировке футбольный союз не ограничился. На территории кампуса, в котором живут футболисты, сотрудники повесили 300-метровую веревку, на которую развесили формы разных любительских клубов. Впечатляет!

Любительские клубы – трамплин для футболистов в Нидерландах

Как пишет Илья Штеблов, любительские клубы – часть большой системы голландского футбола. Обычно они выполняют роль трамплина в клубы побольше. Главная задача любительских команд – познакомить ребенка с футболом.

Если игрок показывает потенциал, то в игру вступают крупные академии вроде «Аякса». Футболиста переманивают, а большой клуб потом помогает любителям – взаимовыгодный круговорот.

В 2021 году «Матч ТВ» брал интервью у Павла Кучерова – тренера, скаута и селекционера, который работает в голландском футболе больше 20 лет. Павел рассказывал, что главное в детском футболе — это индивидуальный подход. В Нидерландах футболисты дополнительно занимаются баскетболом, легкой атлетикой и дзюдо. А в топ-академиях учат кинезиологию (наука о движении человека) и психологию. В 14 лет игрокам уже дают тактику – она заточена на развитие игроков.

«В Нидерландах игрок проходит через 6-8 тренеров в академии. Он год поработал с одним, год — с другим. Важно понимать ведь, что, если ребенок не играет, получает мало шансов, то это не значит, что он плохой футболист. Просто тренер так видит футбол или, допустим, ребенок пока отстает физически. Через год придет другой тренер, и, возможно, он лучше работает с этой возрастной группой, смотрит на другие качества — и игрок уже получит шанс. А теперь представьте психологию парня, которому 9 лет не доверяют и не видят в нем таланта, причем один и тот же человек? Парень просто обречен, и мы его теряем», – так описал одну из ключевых особенностей голландского футбола Кучеров.

А еще тренерам не позволяют кричать на детей – им доверяют и дают право на ошибку. Круто же?

Фото: footyheadlines.com