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6:1 – так ярко Бельгия расправилась с Польшей! Пропустили от Левандовского первыми и разошлись

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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Аксель Витцель Аксель Витцель
Эден Азар Эден Азар
Леандро Троссард Леандро Троссард
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Азар помог ассистом.

Сборная Бельгии не оставила шансов полякам во втором туре Лиги наций: разгромили 6:1! 

Для Польши это крупнейшее поражение с 2010-го: тогда получили 0:6 от Испании с в товарищеской игре.

Бельгию взбодрил гол Левандовского

В середине первого тайма маячил совсем другой исход: Робер Левандовски забил первым, на 28-й минуте. Но потом Бельгия по-настоящему включилась.

Героев много, но два результативных действия сделал только Леандро Троссард из «Брайтона» (положил дубль), а Эден Азар (как и его брат Торган) сделал ассист – да-да, он слегка проснулся в матче за сборную.

В остальном забивали как признанные звезды (Аксель Витцель и Кевин де Брюйне), так и неочевидные персонаж: Леандер Дендонкер из «Вулверхэмптона» и 22-летний Лои Опенда, который шикарно выступает за «Витесс» (19+3 в 37 матчах сезона).

Для Бельгии эта победа стала крупнейшей с марта 2021-го – тогда в матче квалификации чемпионата мира разгромили Беларусь (8:0).

Но в лидеры группы 4 бельгийцы все равно не вышли – мешают 1:4, которые получили от голландцев в первом туре. Они вторые, но тут борьба за Финал четырех еще явно впереди.

А что в остальных матчах дня? Украина выиграла, у Уэльса с Нидерландами мегаразвязка

Тоже есть любопытные сюжеты.

• Украинцы после неудачи в стыках к ЧМ-2022 обыграли Ирландию – все решил единственный гол Виктора Цыганкова на 47-й минуте. Команда провела десятый матч с главным тренером Александром Петраковым: при нем четыре победы и пять ничьих, но проиграли самую важную игру года – Уэльсу, единственное поражение оставило украинцев в шаге от чемпионата мира.

• Шотландия тоже пролетела мимо Катара, но выиграла в Лиге наций. Три очка с Арменией принесли голы Энтони Ралстона («Сэлтик») и Скотта Маккенны («Ноттингем Форест»).

• А вот Уэльс, который все-таки взял путевку на чемпионат мира, оступился – правда, против грозных голландцев (1:2). Они после возвращения Луи ван Гала не проигрывают 11 матчей подряд: восемь побед и три ничьих. Тут вырвали победу в самом-самом конце: пропустив на 92-й минуте, забили на 94-й – спасибо Вауту Вегорсту, который начнет новый сезон в Чемпионшипе вместе с «Бернли».

Австрия и Дания начали на полтора часа позже – из-за проблем с электричеством. А после игры на поле появилась огромная дыра

Волна сенсаций в Лиге наций: Франция проиграла Дании с травмой Мбаппе, Бельгия получила 4 от Нидерландов, Рангник разгромил хорватов

Фото: East News/Kenzo TRIBOUILLARD / AFP; globallookpress.com/Virginie Lefour/Keystone Press Agency; REUTERS/Matthew Childs

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