«Челси» готов закупаться: Стерлинг, Нкунку или Дембеле в атаку и абсолютно новая защита

Большие планы.

Появление в «Челси» консорциума Clearlake Capital вернуло клуб в круговорот бесконечных трансферных слухов – теперь лондонцы могут подписывать новых игроков: трансферный бюджет уже сформирован, главные цели на лето определены.

Перед выходом на рынок в «Челси» сменились приоритеты: The Telegraph пишет, что Томасу Тухелю пообещали полный контроль над трансферами, главный тренер теперь – важнейший актив клуба. Новый владелец лондонцев Тодд Боэли уже сообщил Тухелю, что его влияние распространяется как на решение по новичкам, так и по игрокам на выход. На уровне АПЛ такую же власть имеют только Пеп Гвардиола в «Ман Сити» и Юрген Клопп в «Ливерпуле».

Издание уточняет: Тухель по-прежнему интенсивно сотрудничает с директором «Челси» Мариной Грановской и советником клуба Петром Чехом, но теперь позиция немца по трансферам – приоритет. Обсуждений ожидается много: по информации The Athletic, у новых владельцев большие амбиции, поэтому на летние трансферы приготовили аж 200 млн евро.

Кто покинет «Челси»?

• Этим летом уже ушел Антонио Рюдигер: лидер лондонской обороны свободным агентом присоединился к «Реалу». Немец выступал за «Челси» с июля 2017-го, но особенно ярко проявил себя с приходом Томаса Тухеля. В сезоне-2021/22 он провел 54 матча, в которых даже оформил 5+4 по гол+пас.

• Еще одна потеря в защите – Андреас Кристенсен, который почти перешел в «Барселону». Тухель уже это подтверждал: датчанин тоже уходит свободным агентом, каталонцам осталось разобраться с финансами и вписать его в фонд зарплат.

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• Закончилась аренда Сауля Ньигеса – он так и не адаптировался к Премьер-лиге и вернулся в «Атлетико».

Дальше – исключительно слухи.

• Ромелу Лукаку, на которого прошлым летом потратили аж 115 млн евро, хочет вернуться в «Интер». По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, речь идет об аренде, условия которой пока обговаривают.

• У Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо еще по году в контрактах с «Челси». Надежный Фабрицио Романо писал, что оба хотят играть в «Барсе». Переговоры с лондонцами продвигаются – скорее всего, оба начнут сезон-2022/23 уже в Ла Лиге.

• Еще возможен уход Рубена Лофтус-Чика. По информации итальянской La Gazzetta dello Sport, полузащитника предложили «Интеру»: лондонцы планируют получить за него 20 млн евро – «Интер» считает сумму завышенной, но рассматривает вариант с арендой.

Что с новичками?

Здесь официальных новостей пока нет, зато слухов как всегда много. Отобрали наиболее вероятные переходы из авторитетных источников.

• The Telegraph пишет, что главные варианты в атаке: Рахим Стерлинг («Ман Сити») и Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»). К Усману Дембеле, о котором говорили раньше, интерес постепенно стихает – но слово Томаса Тухеля (удачно работал с Усманом в «Боруссии») может все поменять.

• Приоритетом для усиления остается защита – для этого «Челси» надеется взять как минимум Жюля Кунде. Правда, «Севилья» просит за него почти 70 млн евро – всего 23 года, топ-форма и контракт до 2024-го позволяют взвинчивать цену. Но новые владельцы «Челси» готовы к серьезным тратам.

• Еще Тодд Боэли готов профинансировать покупку Маттейса де Лигта у «Ювентуса» – трансфер голландца напрямую зависит от Томаса Тухеля. Также лондонцам интересен защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол.

• Еще вполне вероятно, что «Челси» вернется за Декланом Райсом. Тухель – в восторге от англичанина, которого «Вест Хэм» оценивает аж в 150 млн фунтов.

Итоговые планы «Челси» на лето выглядят так – очень дорого и элитно.

Вероятно, «Челси» действительно ждет сильное обновление – особенно учитывая переезд защиты в Испанию и невзрачную результативность Вернера и Лукаку.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; globallookpress.com/IMAGO/David Klein