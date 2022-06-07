Как ЧМ-2022 сломает календарь: матчи – каждые 4 дня, лиги финишируют аж в июне

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 21 ноября – осталось меньше шести месяцев.

Вы наверняка знаете, что специфические даты проведения турнира сильно повлияют на календари чемпионатов и еврокубков. Теперь стало понятно, как именно будет выглядеть график команд.

График топ-лиг уплотняется все сильнее

• АПЛ начинает 6-7 августа и играет до 12-13 ноября. После этого игроки едут в Катар, а чемпионат возобновляется 26 декабря – да, сразу Boxing day. Сезон заканчивается в самом конце мая.

• Ла Лига стартует 12 августа и тоже останавливается 12-13 ноября. Испанский футбол вернется 29 декабря, закончится только 4 июня.

• Лига 1 собрала комбо из Испании и Англии: начнет 6-7 августа, играет до 12-13 ноября, возвращается 28 декабря и остановится только к 4 июня.

• Серия А начнется 13-14 августа, с перерывом от 13 ноября до начала января. Сезон также закончится только 4 июня.

• Если в других топ-лигах играют по 20 клубов, то Бундеслиге их 18 – и из-за этого перенести последствия Катара будет немного легче. Схема следующая: 5 августа – 13 ноября – 20 января и финал в мае. Германия даст игрокам отдохнуть после ЧМ.

Игры в группах еврокубков – почти каждую неделю

• Большой евросезон стартует 10 августа – «Реал» и «Айнтрахт» разыграют Суперкубок УЕФА в Хельсинки.

• В это время во всю будет идти квалификация в ЛЧ: она начнется уже 21 июня и продлится аж до 24 августа. Квалификационный этап Лиги Европы намечен на 4 августа и закончится уже 25 августа вместе с Лигой Конференций. Отбор в ЛК начинается 7 июля.

• Через две недели после завершения квалификации начинается групповой этап. Здесь уплотнение графика становится максимальным: 6 игр на групповой стадии состоятся менее чем за два месяца.

• Последний игровой день группового этапа намечен на 2 ноября. ЛЕ и ЛК – на день позже.

• Плей-офф не пострадает из-за ЧМ-22, а вот финалы пришлось подвинуть: ЛЕ сыграют 31 мая, ЛК пока запланироваy на 7 июня, а ЛЧ закроет сезон через три дня – 10 июня.

Что говорят игроки и тренеры?

График просто невероятный: участник еврокубков будет играть каждые четыре дня. Понятно, что футболисты вообще не в восторге от предстоящего мегаиспытания. Многие пока не громят плотный график, но удивляются, что их отпуск перед сложнейшим сезоном укорачивается Лигой Наций в начале июня.

Одним из первых публично высказывался Тибо Куртуа: «В следующем году нас ждет чемпионат мира в ноябре, а затем мы до июня продолжим играть за клубы. Будут травмы. О футболистах никто не думает. В июне добавятся еще четыре игры Лиги наций, а потом двухнедельный отпуск. Но этого мало для игроков, чтобы они могли выступать на самом высоком уровне на протяжении 12 месяцев».

Эндрю Робертсон, который отбегал в этом сезоне 47 матчей за «Ливерпуль», совсем не рад дополнительным матчам: «Несправедливо просить футболистов играть в июне 6 раз, когда наш отпуск и так урезан из-за чемпионата мира, который начнется посреди сезона. В последнее время много говорят на тему заботы об игроках, и я надеюсь, что именно она стоит во главе при принятии решений. Оставлять футболистам только две недели отдыха за весь год неприемлемо, как по мне».

О скором ЧМ говорил тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: «Вопросы календарей следует обсуждать с тренерами. Это необязательно должен быть я, но тренеры больших клубов и сборных обязаны быть в курсе происходящего. К сожалению, многие решения проходят мимо нас».

Вероятно, по ходу сезона критиков станет гораздо больше.

Фото: globallookpress.com/Panoramic