Погба и «МЮ» – все. Ждем возвращение в «Ювентус»

Ух.

«Ман Юнайтед» объявил, что Поль Погба уходит по истечении контракта – в конце июня он станет свободным агентом.

Уход француза – не новость. Уже весной было ясно, что Погба и «МЮ» дальше не по пути.

«МЮ» ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые. Я хочу брать титулы, играть ради чего-то», – говорил Поль в конце марта.

Француз вернулся в «МЮ» в 2016 году из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. С клубом он выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги в 2017 году. После возвращения сыграл 154 матча и забил 29 мячей. Предполагалось, что Погба выйдет на топ-уровень в «МЮ», но настоящим лидером команды он так и не стал и очень часто терял форму.

Пришло время для нового вызова.

Куда дальше?

На игрока претендовала тройка: «Ювентус», «ПСЖ» и «Ман Сити». Но кажется, остался только один реальный вариант.

•‎ Погба предпочитает переход в «Ювентус», но в этом случае ему придется снизить зарплату в два раза – итальянский клуб не готов платить игроку больше 7-8 млн евро. La Gazzetta dello Sport пишет, что стороны уже согласовали трехлетний контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год. При этом вместе с бонусами сумма может вырасти до 10 млн за сезон.

•‎ «ПСЖ» вроде был готов предложить Погба больше денег, чем «Ювентус». Но, по данным L’Équipe, французский клуб отказался подписывать полузащитника, так как Леонардо, настаивавший на приглашении Погба, покидает клуб, а в планы нового спортивного директора Луиша Кампуша Поль не входит.

•‎ «Ман Сити» тоже думал о Погба, но этот вариант исключал сам футболист – в том числе из-за боязни негативной реакции со стороны болельщиков «МЮ». По информации The Times, Поль считает, что в случае перехода в «Сити» фанаты «Юнайтед» сделали бы его жизнь невыносимой.

«МЮ» активно разгружает зарплатную ведомость. Уход Погба – лишь начало процесса

«Юнайтед» привык разбрасываться деньгами на трансферы и зарплаты – теперь приходится чистить раздутые платежки. В сезоне-2016/17 «МЮ» занимал первое место в рейтинге Deloitte Football Money League (676,3 млн евро дохода) – по итогам 2020/21 свалился на пятое (558 млн).

Даже если в новом финансовом году «Юнайтед» не потеряет позицию, то точно просядет в следующем – не будет жирных призовых от Лиги чемпионов.

Сейчас «МЮ» активно работает над оптимизацией бюджета. Daily Mail сообщал, что после 0:4 от «Брайтона» (тогда «МЮ» потерял математические шансы выйти в ЛЧ) активировались пункты в контрактах некоторых звезд – точно известно о Де Хеа и Роналду: из зарплат испанца и португальца вычтут до 25%.

Вот так будут выглядеть их зарплаты.

На двух звездах клуб сэкономит около 11 млн фунтов. Такое уже делали по итогам сезона-2018/19 («МЮ» занял шестое место): сократили, а через год вернули.

Сокращение зарплаты самых высокооплачиваемых игроков – не единственный способ урезать расходы. Летом свободными агентами «МЮ» покинут 6 игроков, которые почти не играли в этом сезоне.

Урезание лидеров и уход Погба и компании сэкономит почти 60 млн фунтов – больше, чем клуб заработал за этот сезон еврокубков.

Нынешний топ-10 зарплат в «МЮ» сильно изменится в следующем сезоне.

Рядом с топ-10 и уходящий Хуан Мата: испанец зарабатывает 160 тысяч фунтов в неделю или 8,3 млн в год. А ведь еще есть те, кого наверняка продадут – среди них, например, Антони Марсьяль с 250к в неделю. Можно собрать неплохую команду.

Похоже, «Юнайтед» ждут большие перемены.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates, imago sportfotodienst