«Рома» наконец взяла еврокубок! Помогли стильный гол Дзаньоло и магия Жозе в финалах

Эффект Моуриньо.

«Рома» в тяжелом и вязком матче переиграла «Фейеноорд» и взяла первую в истории Лигу Конференций.

Матч получится не самым ярким. На 16-й минуте из-за повреждения пришлось заменить Генриха Мхитаряна. А ведь в «Роме» они с Жозе сработались идеально – тренер часто выделял вклад армянина в результаты команды. Без Генриха атаковать стало намного сложнее.

Через 15 минут игра резко преобразилась: Николо Дзаньоло элегантно обработал мяч грудью у дальнего угла вратарской после заброса Манчини и резким движением перекинул голкипера «Фейеноорда» Юстина Бейло.

А ведь Дзаньоло считается одним из главных талантов Италии. В Риме его даже называют новым Тотти, но как следует заиграть все время мешали травмы: Николо дважды рвал крестообразные связки на обеих ногах – в январе и сентябре 2020-го.

В этом сезоне Дзаньоло снова хорош – и пока обходится без серьезных травм. Уже этим летом он может перейти в «Ювентус» – туринский клуб готов выложить больше 40 млн евро. Жозе, конечно, против.

Игра заснула до конца первого тайма. После перерыва «Фейеноорд» активизировался и давил римлян в их штрафной: два раза голландцы обстучали каркас ворот, еще несколько раз «Рому» эффектно спас Руй Патрисиу – особенно после хлесткого удара Гуса Тила.

«Фейе» продолжал создавать моменты – на это Жозе и рассчитывал. «Рома» умышленно подсела в штрафной и играла на редких контратаках, что принесло ей трофей – первый аж с 2008 года, когда римляне одолели «Интер» в финале Кубка Италии.

С того момента прошло ровно 14 лет и 1 день. Последний евротрофей – еще Кубок Ярмарок – взяли и вовсе в 1961-м.

Моуринью – легенда: выиграл пять финалов из пяти

• Жозе снова переписывает историю. На этот раз стал первым тренером в истории, кто выигрывал каждый из евротрофеев: ЛЧ и ЛЕ с этого сезона идут в комплекте с ЛК. Жозе и «Рома» взяли ее с первой попытки – заявка на вечное место в истории турнира.

• Это первый трофей тренера с 2017-го – тогда выиграл с «Юнайтед» ЛЕ.

• Еще португалец взял 26-й трофей в тренерской карьере: в «Порту» набралось 6 титулов, в «Челси» набежало 8, еще 5 набрал в «Интере», в «Реале» и «МЮ» – по 3.

• У Жозе космическая статистика в финалах: он не проигрывал ни в одном турнире кроме Суперкубка УЕФА – у него пять побед из пяти: две с «Порту», еще по одной с «Интером», «МЮ» и вот теперь «Ромой».

• Моуринью стал вторым тренером в истории после легендарного Джованни Трапаттони, которому покорились сразу пять крупных европейских титулов.

А ведь еще перед началом сезона он стеснялся говорить о претензиях на титул.

«Наша цель? Выиграть первый официальный матч. Потом второй. Этот клуб и эта команда должна становиться лучше каждый день.

Вы всегда говорите о трофеях, а мы говорим о проекте и работе. Было бы легко пообещать титул, но мы говорим о проекте и его улучшении. Владельцы «Ромы» не хотят единичного успеха. Они хотят достичь успеха, но после этого остаться на этом уровне, что сложнее.

Можно выиграть титул и при этом остаться без денег для выплат заработной платы. Но мы хотим быть устойчивыми, и клуб разделяет эту точку зрения».

«Рома» выиграла трофей – деньги на зарплату вроде тоже остались.

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Bernadett Szabo