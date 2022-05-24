Список лучших.

В большинстве европейских лиг сезоны уже закончились. Это значит, что настало время подводить итоги – в том числе и бомбардирские. «Золотую бутсу» по итогам сезона-2021/22 выиграл Роберт Левандовски.

Так выглядит первая десятка игроков.

На всякий случай напомним, как высчитываются очки. Гол, забитый в топ-5 лигах, оценивается в два очка. За мяч, забитый в чемпионате, который занимает с 6-го по 21-е места в таблице коэффициентов УЕФА, начисляется 1,5 очка. В чемпионатах еще слабее – одно очко за гол. Система нужна, чтобы уравнивать шансы: очевидно, в ведущих лигах и более сильные защитники с вратарями, поэтому голы в элите ценятся в два раза выше.

•‎ Для Левандовского «Золотая бутса» стала второй подряд – в сезоне-2020/21 поляк также забрал награду, забив 41 гол (82 очка).

До этого Роберт ни разу не завоевывал «Золотую бутсу». Кроме него по два раза этот индивидуальный трофей забирали еще девять футболистов. Больше всех «Золотых бутс» насобирал Лео Месси – шесть, Криштиану отстает на две.

•‎ Второе место занял Килиан Мбаппе – 28 голов в Лиге 1 и 56 очков в общем зачете. Молодой француз пока не брал «Золотую бутсу», но все еще впереди. В следующих сезонах за «ПСЖ», очевидно, попытается.

•‎ Третьим стал форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (27 голов, 54 очка). Чиро уже забирал «Золотую бутсу» – в сезоне-2019/20. Теперь он выглядит как пересменка между эпохами Месси и Левандовского.

•‎ На шестое место неожиданно взлетел норвежский нападающий «Црвены Звезды» Охи Омойджуанфо. Забивать 28-летний форвард начал еще за «Мольде», а в январе 2022-го перебрался в Сербию – и продолжил феерить.

•‎ В конце топ-10 Мохаммед Салах и Сон Хын Мин, которые до последнего тура боролись за титул лучшего бомбардира АПЛ. Сон после гола в ворота «Норвича» даже спрашивал, забил ли Салах. Египтянин забил: внутреннюю награду в итоге поделили, а в европейском рейтинге они вместе замыкают элитную десятку.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein ; REUTERS/Fabian Bimmer; globallookpress.com/Predrag Milosavljevic/XinHua