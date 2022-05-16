Ого, Тен Хаг уже едет в Манчестер. Сразу после чемпионской вечеринки с «Аяксом»

Не время отдыхать.

Эрик тен Хаг рвется начать работу в «Манчестер Юнайтед». Его «Аякс» защитил титул еще в предпоследнем туре, разгромив «Херенвен» 5:0. Для тренера это третье чемпионство, а для амстердамского клуба – рекордное 36-е.

В воскресенье «Аякс» завершил сезон боевой ничьей с «Витессом» (2:2). Но голландец не планирует долго праздновать. По данным The Guardian, Тен Хаг прибудет в Манчестер уже в понедельник.

Причем сначала источник сообщил, что тренер даже возглавит команду в последнем матче сезона с «Кристал Пэлас». Однако позже автор публикации и инсайдер Фабрицио Романо уточнил – голландец приедет для знакомства с клубом и переговоров с персоналом.

Руководить командой в последнем туре останется Ральф Рангник .

Почему сейчас? Впереди много работы, Тен Хаг уже отказался от послесезонной поездки с «Аяксом»

Тен Хаг подтвердил Sky Sports, что на этой неделе полностью приступает к работе в «МЮ»: «Да, в понедельник будет вечерика со всем штабом, и на этом все. Нет, я не поеду с ними [в поездку на Кюрасао]. Это действительно так, и я думаю, что это можно понять.

В «МЮ» много работы. Конечно. В любом клубе много работы. Тренер должен особенно концентрироваться на подготовке к следующему сезону. И нам предстоит проделать большую работу в этом отношении. Что касается тренерского штаба, то необходимо уладить еще несколько моментов. То же самое касается и команды. И в течение нескольких ближайших дней, начиная с понедельника, мы начнем интенсивно работать над этим».

Изменить и правда предстоит многое. Прямо сейчас «МЮ» в кошмарной форме – всего одна победа в пяти последних матчах (при трех поражениях), в прошлом туре команда сгорела 0:4 «Брайтону». От результата игры с «Кристал Пэлас» зависит то, сохранит ли клуб место в Лиге Европы. В случае очередного поражения «Вест Хэм» может скинуть «Юнайтед» в Лигу конференций.

Что будет с Рангником? Романо пишет, что он станет консультантом правления клуба.

Кто едет с Тен Хагом? Его ассистент из «Аякса» Ван дер Гаг, хотят еще привлечь Стива Макларена

«Аякс» уже попрощался с тренером. Клуб выложил ролик, в котором перечисляются все достижения Тен Хага с 2017 года. Пост подписан так: «Спасибо за радость. Спасибо за веру в нашу молодежь. Спасибо за волшебные вечера. Эрик, спасибо за футбол…».

А вот как с тренером попрощался Амстердам – это арена «Зигго Доум», одна из самых загруженных в мире площадок для проведения концертов.

Тен Хаг забирает с собой нынешнего ассистента Митчелла ван дер Гага. Клуб также работает над привлечением в штаб Стива Макларена, который раньше помогал в «МЮ» Алексу Фергюсону.

Тен Хаг хочет двух полузащитников, форварда и центрального защитника. Философия – только победы

В последние дни голландец много делился мыслями о предстоящей работе:

• О финансовых возможностях «Юнайтед»: «История клуба впечатляет, но я изучал и его настоящее, смотрел в будущее. Изучал возможности. Они есть – финансовые в том числе. Если у вас еще и складывается хорошее впечатление о людях, которые там работают, то нет препятствий для того, чтобы сделать этот шаг».

• О философии, которую он бы хотел привнести в клуб: «Нужно лишь одно: победы. Мы предпочли бы делать это, играя в хороший футбол».

• По данным The Telegraph, в идеале Тен Хаг хочет подписать летом двух полузащитников, универсального нападающего и центрального защитника. Количество трансферов на вход будет зависеть от того, сколько игроков уйдет из «МЮ». Усиление полузащиты – приоритет для Тен Хага, «Юнайтед» работает над переходом Френки де Йонга из «Барселоны».

Криштиану Роналду настроен оптимистично: «О нем я знаю то, что он проделал потрясающую работу в «Аяксе», это опытный тренер. Но ему потребуется время. Нужно, чтобы произошли необходимые ему изменения. Желаю ему всего наилучшего, мы рады и в предвкушении. Не только игроки, но и болельщики. Надеюсь, в следующем сезоне мы завоюем трофеи».

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos