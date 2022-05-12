Самые богатые спортсмены мира: Месси – топ-1, позади Леброн, Роналду и Неймар

Forbes традиционно выкатил ежегодный список самых богатых спортсменов планеты.

В прошлом году самым богатым спортсменом мира стал Конор Макгрегор. Теперь просел и не попал в список лучших.

• Топ-1 – Лионель Месси. Все из-за перехода в «ПСЖ»: парижане не поскупились на щедрые бонусы для аргентинца. Лео помог контракт с Hard Rock International – одной из самых масштабных сетей отдыха в мире. Месси с июня рекламирует компанию, которая насчитывает около 200 точек и включает в себя рестораны, отели, казино и даже площадки для проведения концертов.

• Не сильно отстает Леброн Джеймс. Во-первых, легенда снялась в ремейке «Космического Джема» и почти за 725 миллионов продала свою крупную продюсерскую компанию. А еще Леброн рекламирует Crypto.com – одного из крупнейших игроков на быстрорастущем криптовалютном рынке.

• Криштиану Роналду оказался на третьем месте – большая часть заработка связана с соцсетями. У Криштиану суммарно 690 миллионов подписчиков, что превращает его в лакомый кусочек на рынке рекламы. Также Роналду серьезно вкладывается в ресторанный бизнес.

• Зафиксируем: в топ-10 четыре баскетболиста и три футболиста. Теннис защищает Роджер Федерер, который до сих пор много зарабатывает вне корта, за бокс отдувается Сауль Альварес.

• Американский футбол под защитой Тома Брэди, который в марте 2022 вернулся в большой спорт, подписав контракт с «Тампа-Бэй». После окончательного ухода он станет главным аналитиком НФЛ на Fox с контрактом на 375 миллионов долларов за 10 лет.

На чем основывается Forbes?

• Итоговые данные каждого игрока в рейтинге включают в себя все призовые, зарплаты и различные бонусы, которые спортсмен заработал с 1 мая 2021-го по 1 мая 2022-го. В случае НБА и европейского футбола Forbes берет зарплату сразу за весь сезон. В итоговые цифры включены все бонусы за плей-офф в НФЛ и НБА.

• Важно, что Forbes оценивает данные о доходах вне поля. Учитываются суммы всех спонсорских сделок, гонораров за выступления, фан-продукции и лицензионного дохода за 12 месяцев. Берутся все денежные поступления от предприятий спортсмена на основе разговоров с инсайдерами из отраслей. Например, так узнали о конкретных доходах Месси от сети отелей в Испании и Аргентине.

• Forbes не включает инвестиционные доходы (процентные платежи или дивиденды), но при этом учитывает выплаты от пакетов акций, проданных спортсменами.

Что по другим рейтингам?

На днях вышел аналогичный рейтинг от еще одного крупного американского издания – Sportico. Тоже серьезный ресурс, хотя запустился лишь в июне 2020-го.

• Важнейшее отличие – смена лидера: здесь Леброн выше Месси – 126,9 млн против 122 млн. По версии Sportico, аргентинец зарабатывает на 8 млн меньше, а Джеймс перегоняет его из-за заработков вне паркета.

• Sportico дает данные и о самой богатой спортсменке мира – ей стала японская теннисистка Наоми Осака с состоянием в 53 миллиона. В общем зачете издания Осака заняла 20-е место. На корте Наоми заработала 1,2 млн, зато получила около 52 миллионов от спонсорских контрактов.

Криштиану и Неймар тоже в рейтинге, но не обходят Месси.

Фото: East News/LOIC VENANCE / AFP, VALERIE MACON / AFP