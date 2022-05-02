Хавбек «Депортиво» соврал про ковид, чтобы сгонять на финал Кубка Испании – за это его выгнали из клуба

Болеет за «Бетис», но играл в академии «Севильи».

«Депортиво» в данный момент занимает второе место в третьей испанской лиге и активно борется за повышение. Но в составе команды был не очень мотивированный этой целью игрок – и он поплатился за это.

•‎ В конце апреля «Депортиво» предстоял матч регулярного чемпионата с «Талаверой». 30-летний атакующий полузащитник Хуан Карлос Менудо, который в этом сезоне сыграл за «Депортиво» всего 303 минуты, решил, что команда прекрасно справится и без него.

•‎ Хуан после одной из предматчевых тренировок пожаловался на плохое самочувствие, сообщив клубу, что заразился ковидом. Из-за этого он не попал в заявку «Депортиво» на игру с «Талаверой», которая прошла 24 апреля и закончилась со счетом 1:1.

•‎ Позже вскрылись новые обстоятельства. Оказалось, что Менудо солгал о положительном тесте на ковид, чтобы отправиться на финал Кубка Испании между «Бетисом» и «Валенсией» – он тоже проходил 24 апреля. Успеть на две игры Хуан не смог бы физически.

•‎ За неделю до этого представители «Талаверы» попросили лигу перенести матч с «Депортиво» с 22 апреля на 24 апреля – из-за проблем с газоном. Руководство лиги пошло навстречу. Хуан сделал выбор в пользу Кубка Испании и отправился на Олимпийский стадион в Севилье.

•‎ Важная деталь: Менудо с детства болеет за «Бетис». Хуан поддерживает севильский клуб настолько страстно, что просто не мог упустить возможности посмотреть, как любимая команда выигрывает первый за 17 лет трофей. «Бетис» взял Кубок, что наверняка сделало Менудо самым счастливым человеком в мире.

•‎ Но в «Депортиво» уже знали истинные причины пропуска Хуаном матча с «Талаверой» – и уже 29 апреля разорвали с ним контракт. Клуб заявил, что отлучение Менудо стало последней каплей, – до этого у футболиста накопился ряд дисциплинарных нарушений.

•‎ Менудо – воспитанник «Севильи», злейшего соперника «Бетиса». Хуан провел в академии андалусийцев аж 13 лет, но за основную команду так и не сыграл.

Жизнь – лучший драматург.

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Фото: rcdeportivo.es; REUTERS/Marcelo Del Pozo