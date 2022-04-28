«Вильярреал» наглухо заперся от «Ливерпуля»: играли без ударов, без мяча. Рикошет-автогол все сломал

Не сработало.

«Вильярреал» приехал играть против «Ливерпуля» в полуфинале ЛЧ – и как будто забыл выйти из клубного автобуса.

Команда Унаи Эмери попыталась сыграть в стиле «Атлетико» против «Сити», когда Диего Симеоне использовал уже легендарные 5-5-0. «Вильярреал» формально до нуля в атаке не доходил, но все равно нападение совсем не получалось.

• Испанцы ни разу за матч не пробили в створ Алиссона. У «Вильярреала» вообще всего два удара в створ за три последних матча в ЛЧ (и даже так прошли «Баварию»). С «Ливерпулем» и удар-то нанесли всего один: Ло Чельсо то ли пробил, то ли просто подставил ногу под летящий мяч.

• Команда Эмери даже мячом толком не владела: 27% за весь матч. Это уверенное место в сезонном антитопе против «Ливерпуля», сравните с другими: кандидатами: «Эвертон» (24%) и «Ньюкасл» (27%) в АПЛ, «Шрусбери» (19%) и «Кардифф» (22%) в Кубке Англии. Не далеко ушел и «МЮ» со своими 28%, в ЛЧ даже «Атлетико» владел мячом больше «Вильярреала» – 29%.

Вот так испанцев вдавили.

• Самый опасный игрок в составе «Вильярреала» – вратарь Херонимо Рульи. Только в первом тайме у него 16 передач на чужую половину поля и шесть в финальную треть.

Примерно так игру смотрел Алиссон (спасибо твиттеру ESPN FC за мем).

• Максимально точно преимущество «Ливерпуля» описал Вадим Лукомский в телеграм-канале: «У «Ливерпуля» в этом сезоне трудный и насыщенный календарь. Матч против «Вильярреала» – 55-й. 54 раза против «Ливерпуля» сыграли смелее, чем сегодня».

«Вильярреал» терпел больше тайма – но рикошет и автогол

Почти час «Вильярреал» выдерживал гипердавление – но на 53-й минуте «Желтая подводная лодка» все же получила назревавшую пробоину.

Причем «Ливерпуль» не сделал невероятного: просто мяч на правом фланге подхватил Мохамед Салах. Египтянин в любимой манере сместился немного к центру, отдал на забегающего Джордана Хендерсона. Англичанин вырезал навес.

Казалось, «Вильярреал» съел так много подобных атак, что и эту легко раскусит, но тут – главное касание этого матча. Которое с основной камеры и не разглядеть.

Поначалу казалось, что гол на совести потерявшего ворота аргентинца, но на повторе заметно, что мяч чуть задел ногу защитника Первиса Эступиньяна. Автогол не сразу, но зафиксировали официально.

Второй гол пришел после стильного разворота и ассиста Салаха с реализацией Садьо Мане.

Но и здесь не без миниляпа игрока «Вильярреала». Франсис Коклен, судя по всему, уже не мог продолжать матч: похоже, на рывке за пару секунд до получил повреждение. Лучше уж было упасть, тогда мог рассчитывать на фэйр-плей и снисходительность «Ливерпуля», а так он просто выключился, снизил сопротивление на фланге, и оттуда пришел второй мяч.

Бедного Эступиньяна тут уже разрывали, он не смог спасти.

После 0:2 у Уная Эмери намного более сложная задача на домашний матч: придется атаковать, бить по воротам.

Иначе сказка кончится.

Фото: кадры трансляции