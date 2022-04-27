У Мбаппе 10 голосов на выборах президента Франции. Победивший Макрон мечтает, чтобы он не уезжал из страны

Традиционный пранк.

Во Франции выбрали президента: им остался Эммануэль Макрон, он только во втором туре обошел конкурентку – Марин ле Пен. Набрал 58,6% голосов: преимущество заметное, но не подавляющее.

За Макрона на этих конкурентных выборах отдали 18 768 639 голосов. Но на нашем политическом сайте мы об этом говорим неспроста: 10 голосов во втором туре выборов набрал Килиан Мбаппе.

За французского форварда голосовали в небольшой коммуне Тальне, где проживают около 400 человек. Конечно же, все это шутка, пранк: такие бюллетени просто не учли, голосовать за незарегистрированного кандидата нельзя.

На Макроне это, само собой, тоже никак не сказалось: он выиграл, шутки про звонки Владимиру Путину никуда не денутся.

Да и вообще такие приколы – практически классика. Например, в первом туре французских выборов нашелся кто-то, кто вручную вписал в лист кандидатов Карима Бензема и проголосовал за него. В этом сезоне кандидат даже более достойный, правда?

Но связь между Макроном и Мбаппе прочнее.

Президент поддержал Килиана после вылета Франции с Евро. Он хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

Макрон часто говорит о спорте, а в последнее время и про Килиана Мбаппе конкретно.

•‎ В июне 2021-го Макрон рассуждал о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ» и восхищался скиллами игрока.

«Думаю, важно, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ». Важно для клуба, важно для Лиги 1. Но я никогда не стану оказывать на игрока давление из-за такого вопроса. Это личное дело футболиста, и я уважаю его право на выбор.Килиан вызывает восхищение миллионов французов. Он удивительно одарен как футболист, его физические и технические качества поражают.

У него есть черты, присущие лишь великим. И я, бывший довольно посредственным игроком, говорю об этом с особым восхищением. Видно, что на поле он понимает происходящее не на одном уровне с остальными. У него потрясающая интуиция – как у Платини и Зидана. Так что это большой игрок», – сказал Макрон.

•‎ Известно, что после вылета в 1/8 финала Евро-2020 от Швейцарии, где Мбаппе не реализовал решающий пенальти, Макрон написал 22-летнему форварду сообщение со словами поддержки.

•‎ В сентябре Marca сообщала, что президент Франции попытается повлиять на решение Мбаппе о контракте с «ПСЖ» (идет вразрез с обещанием не давить, но все же). По данным источника, французский нападающий получал личные сообщения от политика. Marca не исключала, что Макрон вновь выйдет на связь с Мбаппе.

•‎ В октябре Макрон собрал команду для участия в благотворительном матче, чтобы собрать деньги для Фонда больниц Парижа и Франции – Мбаппе участвовал и не мог не общаться с президентом.

•‎ В феврале 2022-го El Mundo писал, что к Мбаппе с просьбой продлить контракт с «ПСЖ» обратились Макрон и экс-президент Франции Николя Саркози.

•‎ В апреле французское медиа RTL сообщало, что Макрон регулярно говорит с нападающим и о футболе, и не только. Утверждали, что общение завязалось в 2018-м: благодаря приятному впечатлению, которое юный Мбаппе произвел на Макрона во время встречи в Елисейском дворце после золота чемпионата мира.

•‎ Следом Макрон снова призвал бороться за то, чтобы Килиан остался в Лиге 1.

«К сожалению, вариант с его переходом в «Марсель» даже не рассматривается. Если бы он был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал. Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, ведь это невероятный игрок», – сказал президент Франции и болельщик «Марселя» в интервью Quotidien.

Килиан – во французском топе популярных людей. После ЧМ взлетал на 4-е место

Чтобы оценить уровень популярности форварда «ПСЖ» во Франции, глянем исследование Французского института общественного мнения – компании, которая специализируется на изучении общественного мнения в сфере маркетинга, развлечений и политики.

Ежегодно институт выпускает рейтинг знаменитостей, которых французы любят больше всего. Чаще всего из ныне живущих людей в него попадает музыкант Жан-Жак Гольдман – он был лидером рейтинга 11 раз.

Мбаппе дебютировал в топ-50 за 2018-й – и сразу взлетел на четвертое место, уступив только актерам Дани Буну и Омару Си, а также Гольдману. Очевидно, так сработала волна популярности после победы на ЧМ.

Все следующие годы он ниже, но стабильно в первой двадцатке – и самый популярный из спортсменов: 14-й и дважды 19-й.

Неудивительно, что французский президент строит связи с молодым, но уже суперпопулярным Мбаппе.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; globallookpress.com/Lionel Guericolas; REUTERS/Stephane Mahe, Christian Hartmann