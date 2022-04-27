О духе времени
Блог

У Мбаппе 10 голосов на выборах президента Франции. Победивший Макрон мечтает, чтобы он не уезжал из страны

Политика
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон
Марсель Марсель
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Традиционный пранк.

Во Франции выбрали президента: им остался Эммануэль Макрон, он только во втором туре обошел конкурентку – Марин ле Пен. Набрал 58,6% голосов: преимущество заметное, но не подавляющее.

За Макрона на этих конкурентных выборах отдали 18 768 639 голосов. Но на нашем политическом сайте мы об этом говорим неспроста: 10 голосов во втором туре выборов набрал Килиан Мбаппе.

За французского форварда голосовали в небольшой коммуне Тальне, где проживают около 400 человек. Конечно же, все это шутка, пранк: такие бюллетени просто не учли, голосовать за незарегистрированного кандидата нельзя.

На Макроне это, само собой, тоже никак не сказалось: он выиграл, шутки про звонки Владимиру Путину никуда не денутся.

Да и вообще такие приколы – практически классика. Например, в первом туре французских выборов нашелся кто-то, кто вручную вписал в лист кандидатов Карима Бензема и проголосовал за него. В этом сезоне кандидат даже более достойный, правда?

Бензема – король ЛЧ: оформил дубль с невероятной паненкой и близок к великому рекорду Роналду

Но связь между Макроном и Мбаппе прочнее.

Президент поддержал Килиана после вылета Франции с Евро. Он хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

Макрон часто говорит о спорте, а в последнее время и про Килиана Мбаппе конкретно.

•‎ В июне 2021-го Макрон рассуждал о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ» и восхищался скиллами игрока.

«Думаю, важно, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ». Важно для клуба, важно для Лиги 1. Но я никогда не стану оказывать на игрока давление из-за такого вопроса. Это личное дело футболиста, и я уважаю его право на выбор.Килиан вызывает восхищение миллионов французов. Он удивительно одарен как футболист, его физические и технические качества поражают.

У него есть черты, присущие лишь великим. И я, бывший довольно посредственным игроком, говорю об этом с особым восхищением. Видно, что на поле он понимает происходящее не на одном уровне с остальными. У него потрясающая интуиция – как у Платини и Зидана. Так что это большой игрок», – сказал Макрон.

•‎ Известно, что после вылета в 1/8 финала Евро-2020 от Швейцарии, где Мбаппе не реализовал решающий пенальти, Макрон написал 22-летнему форварду сообщение со словами поддержки.

•‎ В сентябре Marca сообщала, что президент Франции попытается повлиять на решение Мбаппе о контракте с «ПСЖ» (идет вразрез с обещанием не давить, но все же). По данным источника, французский нападающий получал личные сообщения от политика. Marca не исключала, что Макрон вновь выйдет на связь с Мбаппе.

•‎ В октябре Макрон собрал команду для участия в благотворительном матче, чтобы собрать деньги для Фонда больниц Парижа и Франции – Мбаппе участвовал и не мог не общаться с президентом.

•‎ В феврале 2022-го El Mundo писал, что к Мбаппе с просьбой продлить контракт с «ПСЖ» обратились Макрон и экс-президент Франции Николя Саркози.

•‎ В апреле французское медиа RTL сообщало, что Макрон регулярно говорит с нападающим и о футболе, и не только. Утверждали, что общение завязалось в 2018-м: благодаря приятному впечатлению, которое юный Мбаппе произвел на Макрона во время встречи в Елисейском дворце после золота чемпионата мира. 

•‎ Следом Макрон снова призвал бороться за то, чтобы Килиан остался в Лиге 1.

«К сожалению, вариант с его переходом в «Марсель» даже не рассматривается. Если бы он был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал. Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, ведь это невероятный игрок», – сказал президент Франции и болельщик «Марселя» в интервью Quotidien.

Килиан – во французском топе популярных людей. После ЧМ взлетал на 4-е место

Чтобы оценить уровень популярности форварда «ПСЖ» во Франции, глянем исследование Французского института общественного мнения – компании, которая специализируется на изучении общественного мнения в сфере маркетинга, развлечений и политики.

Ежегодно институт выпускает рейтинг знаменитостей, которых французы любят больше всего. Чаще всего из ныне живущих людей в него попадает музыкант Жан-Жак Гольдман – он был лидером рейтинга 11 раз.

Мбаппе дебютировал в топ-50 за 2018-й – и сразу взлетел на четвертое место, уступив только актерам Дани Буну и Омару Си, а также Гольдману. Очевидно, так сработала волна популярности после победы на ЧМ.

Все следующие годы он ниже, но стабильно в первой двадцатке – и самый популярный из спортсменов: 14-й и дважды 19-й. 

Неудивительно, что французский президент строит связи с молодым, но уже суперпопулярным Мбаппе.

Во французском языке есть правило Мбаппе. Креативная учительница придумала его для третьего класса

Мбаппе забанил спонсоров сборной: не хочет рекламировать букмекеров и фастфуд. За что он так с KFC?

 

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; globallookpress.com/Lionel Guericolas; REUTERS/Stephane Mahe, Christian Hartmann

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные